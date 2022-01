Heidelberg-Handschuhsheim: Farbschmierereien und beschädigte Fenster auf Schulgelände – Polizei ermittelt und sucht dringend Zeugen

Heidelberg-Handschuhsheim (ots) – Am Dienstagmorgen gegen 9:30 Uhr verständigte

ein 37-Jähriger die Polizei, nachdem er auf dem Gelände einer Schule in der

Berliner Straße mehrere Sachbeschädigungen festgestellt hatte. Zunächst seien

ihm auf Höhe des Werkraums mehrere beschädigte Fenster aufgefallen. Anschließend

habe er dann eine ca. 80 cm x 120 cm große Farbschmiererei an der Gebäudefassade

der Sporthalle festgestellt. Unbekannte hatten hier mehrere Buchstaben

aufgesprüht. Den bisherigen Schätzungen zufolge dürfte ein Sachschaden in Höhe

von mehreren hundert Euro entstanden sein.

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und

sucht nun nach Zeugen, die im Zeitraum vom 10.01.2022, 15:00 Uhr bis 11.01.2022,

08:30 Uhr verdächtige Personen auf dem Schulgelände wahrgenommen haben. Sie

werden gebeten, sich unter der Tel.: 06221 45690 zu melden.