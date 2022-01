Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Martinstein, Fahrradweg südwestlich der Nahe (ots)

Vermutlich in der Nacht von Dienstag, 11.01.2022 auf Mittwoch, 12.01.2022 kam es auf Höhe des Martinsteiner Friedhofs (Verlängerung Merxheimer Str./L232) zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand überfuhr ein dunkler Mercedes PKW die zwei auf dem Fahrradweg fest verankerten Poller mit nicht unerheblicher Geschwindigkeit, wodurch diese nahezu komplett umknickten. Hierbei wurden diverse Teile der Fahrzeugfront abgerissen und zurückgelassen. Anschließend entfernte man sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Fahrzeugteile wurden vor Ort sichergestellt und sind nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Polizei Kirn erhofft sich aus der Bevölkerung weitere Hinweise auf Fahrzeuginsassen, bzw. das beteiligte Fahrzeug.

Verkehrsunfallflucht

Morschheim (ots)

Am 11.01.2022 kam es gegen 07:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Von-Gagern-Straße in Morschheim. Der bislang unbekannte Sattelzugführer stieß rückwärts in die Johannsgasse ein, um im Kreuzungsbereich wenden zu können. Hierbei kollidierte er mit einem Straßenschild, sowie einer Hecke. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Kirchheimbolanden zu melden, unter der Telefonnummer 06352-9112700.

Verkehrsunfallflucht

Kirchheimbolanden (ots)

Am 11.01.2022, gegen 12:00 Uhr, ereignete sich in der Hitzfeldstraße in Kirchheimbolanden eine Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte parkte seinen PKW auf dem Parkplatz der dortigen Sparda-Bank. Der bislang unbekannte Unfallverursacher touchierte vermutlich beim Ausparken das Heck des anderen Fahrzeugs und verursachte hierdurch Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Kirchheimbolanden zu melden, unter der Telefonnummer 06352-9112700.

Verkehrsunfallflucht

Eisenberg (ots)

Am 10.01.2022 zwischen 08:00 Uhr und 17:30 Uhr ereignete sich in der Siemensstraße in Eisenberg (Pfalz) eine Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte parkte sein Fahrzeug in o.g. Straße ordnungsgemäß in Längsaufstellung am Straßenrand. Vermutlich beim Einparken touchierte der Unfallverursacher das geparkte Fahrzeug und verursachte Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Fahrer/die Fahrerin unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Kirchheimbolanden zu melden, unter der Telefonnummer 06352-9112700.

Betrugsversuche am Telefon

Kirchheimbolanden (ots)

Am 11.01.2022 kam es zu mehreren Betrugsversuchen per Telefon. In allen Fällen wurde von falschen Polizeibeamten über einen tödlichen Verkehrsunfall berichtet, welcher angeblich durch den Enkel/die Enkelin verursacht worden sei. Aufgrund von mehrfachem Nachfragen seitens der Angerufenen und vorhandener Skepsis wurden keine persönlichen Daten preisgegeben, es kam zu keinem Sachschaden. Die Polizei rät:

Notieren Sie sich die Telefonnummer des Anrufers, wenn diese in

Ihrem Telefon angezeigt wird.

Ihrem Telefon angezeigt wird. Melden Sie einen solchen Anruf direkt der Polizei.

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie

sich die Zeit, die Sie benötigen, um die Angaben des Anrufers zu

überprüfen.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Kirn, Bundesstraße 41 (ots)

Am Montag, den 10.01.2022 kam es gegen 17:17 Uhr auf der B41 in Höhe der Abfahrt Kirn/Obersteiner Straße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Der Unfallverursacher, ein vermutlich dunkler PKW, fuhr in Fahrtrichtung Idar-Oberstein. Im Kurvenbereich kam er über die Fahrbahnmitte hinaus, sodass es zur Kollision mit einem entgegenkommenden PKW kam und der Außenspiegel zu Bruch ging. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort.

Da zum Unfallzeitpunkt Feierabendverkehr herrschte, erhofft die Polizei Kirn sich nun sachdienliche Hinweise zum flüchtigen PKW.