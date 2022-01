Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Bingen-Büdesheim, 12.01.2022, 13.30 Uhr – Während der Streifenfahrt wurden die Beamten auf einen Fahrzeugführer aufmerksam, der seinen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Das Fahrzeug wurde im Gewerbegebiet Bingen-Büdesheim angehalten, der 32 jährige Fahrer überprüft. Nach einer Rücksprache mit einem Bediensteten der Führerscheinstelle stellte sich heraus, dass gegen den Fahrer eine Führerscheinsperre einlag. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

Verstoß Betäubungsmittelgesetz

Bingen-Dietersheim, 12.01.2022, 13.15 Uhr – Auf einem Feldweg in der Gemarkung Bingen-Dietersheim fiel den Beamten eine amtsbekannte Person auf, die an einem neuwertigen Fahrrad hantierte. Daraufhin erfolgten eine Personenüberprüfung und eine Durchsuchung der Person. Hierbei fanden die Beamten eine geringe Menge Betäubungsmittel. Eine Fahndungsüberprüfung des Fahrrades verlief negativ. Bei der Person konnten mehrere Schlüssel gefunden werden, über deren Herkunft widersprüchliche Aussagen getätigt wurden. Diese wurden sichergestellt. Eine Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet.

Fahrt unter Drogeneinwirkung

Bingen, 12.01.2022, 10.15 Uhr – Bei der Kontrolle eines 28 jährigen Fahrzeugführers stellten die Beamten deutliche Auffälligkeiten fest, die auf Drogenkonsum deuteten. Ein durchgeführter Test bestätigte den Verdacht. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Unfall mit verletzter Fußgängerin

Sprendlingen, 12.01.2022, 09.22 Uhr – Beim Befahren des des REWE-Parkplatzes übersah ein 82 jähriger Fahrzeugführer eine 74 jährige Fußgängerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die Fußgängerin eine Verletzung am Knöchel zuzog und aufgrund dieser in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.

Fahrt unter Drogeneinwirkung

Bingen, Saarlandstraße – 11.01.2022, 18.29 Uhr – Bei der Kontrolle eines 32 jährigen Fahrzeugführers zeigten sich Auffälligkeiten hinsichtlich kurzfristig zurückliegenden Drogenkonsums. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Unfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer

Bingen, Stadtgebiet – 11.01.2022, 08:03 Uhr – Im Kreuzungsbereich Schlossbergstraße, Gaustraße, Schmittstraße, kam es zu einem Unfall infolge Vorfahrtsmissachtung. Dabei wurde ein Radfahrer, 22 Jahre alt, von einem Auto erfasst. Der Fahrradfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

Zeugenaufruf nach mehreren Verkehrsunfallfluchten in Parkhäusern der Mainzer Innenstadt

Mainz (ots) – Dienstag, 11.01.2022 -Der 50-jährige geschädigte Wiesbadener teilte der Polizei mit, dass er am Dienstagmorgen gegen 06:45 Uhr seinen 3er BMW in dem Parkhaus Kronberger Hof abstellte. Als er gegen 11 Uhr zurückkam, bemerkte er, dass beide Türen auf der die Fahrerseite beschädigt waren. Diese Beschädigungen wurden vermutlich durch

ein anderes Fahrzeug verursacht.

Bereits am 06.01.2022 kam es im dem am Parkhaus neben dem Kino, zu einer

Verkehrsunfallflucht. Eine 18-Jährige stellte ihren Mercedes Benz gegen 19:20

Uhr im o.g. Parkhaus ab. Als sie nach der Kinoverstellung gegen 22:09 Uhr zu

ihrem Auto zurückkam, bemerkte sie die frischen Beschädigungen am rechten

Heckbereich.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/ 65-4110 oder per

E-Mail: pimainz1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Genug Betrug – Unseriöse Geschäfte mit Kryptowährungen

Mainz –

Wie man unseriöse Online-Anbieter entlarven kann –

Im Internet und in Sozialen Netzwerken kursiert viel fragwürdige

Werbung für Geldanlagen rund um Kryptowährungen wie Bitcoin,

Ethereum und Co.

Werbung für Geldanlagen rund um Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Co. Oft wird eine sehr hohe Rendite versprochen. Meist bleibt das

Geschäftsmodell aber völlig unklar.

Geschäftsmodell aber völlig unklar. In vielen Fällen handelt es sich vermutlich um verbotene

Schneeballsysteme, bei denen man weitere zahlende Teilnehmende

werben soll. Auch Betrug ist nicht auszuschließen.

Vor einem angeblich lukrativen Geschäftsmodell mit Kryptowährungen warnen die

Verbraucherzentrale und das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz. Per Mail werden

beispielsweise gefälschte Online-Artikel der bekanntesten deutschen

Boulevardzeitung verschickt. Darin gaukeln Kriminelle vor, selbst Prominente

hätten auf diversen Online-Trading-Plattformen Geld investiert und seien

innerhalb kürzester Zeit noch reicher geworden. Herhalten muss beispielsweise

der Name einer Fernseh-Show, in der mit der Vorstellung von Geschäftsideen

Investoren für Produkte gesucht werden. Geworben wird auch über soziale

Netzwerke und Messenger-Dienste. Immer öfter werden Verbraucher auch durch

Spam-Mails auf das Geschäftsmodell aufmerksam.

„Wer sich auf die Handelsplattform locken lässt, muss zunächst ein Online-Konto

anlegen und dem Anbieter zur Freischaltung des Accounts eine Telefonnummer

übermitteln. In einem darauffolgenden Telefonat wird außerdem eine Kopie des

Führerscheins angefordert“, informiert Jennifer Kaiser von der

Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Im Anschluss kann die erste Investition von

250 Euro per Kreditkarte erfolgen. Und dann beginnt der Telefonterror, bei dem

angeblich hoch professionelle Berater zu weiteren Geldeinzahlungen drängen.

Die Verbraucherzentrale und das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz geben Tipps,

wie man unseriöse Geschäftemacher entlarven kann.

Impressum prüfen:

Der erste Schritt sollte immer die Prüfung des Impressums sein. Fehlt ein

Impressum, gilt es auf jeden Fall Abstand zu nehmen. Hat der Anbieter laut

Impressum seinen Sitz im Ausland, kann es schwierig werden, die eigenen Rechte

durchzusetzen.

Geschäftsmodell auf seine Transparenz hin prüfen:

Erhält man erst nach Kontaktaufnahme oder nach einer Registrierung genauere

Informationen über das Geschäftsmodell, ist Misstrauen angesagt. Vor der

Einzahlung eines Betrages sollte man sich immer unabhängig beraten lassen.

Vorsicht bei Aufforderungen Freunde zu werben:

Wird man aufgefordert, Freunde und Bekannte anzuwerben, sollte man hellhörig

werden. Hinter der Aufforderung stecken sogenannte Schneeballsysteme. Diese

brauchen eine ständig wachsende Anzahl an Teilnehmenden, denn die Auszahlung an

die Mitglieder wird durch die Einzahlung der neu geworbenen Teilnehmer

finanziert. Solche Systeme brechen zwangsläufig nach einer gewissen Zeit in sich

zusammen.

Auf eine Lizenz achten:

Es gilt zu überprüfen, ob es sich um ein von der BaFin oder einem anderen

EU-Land lizenziertes Unternehmen handelt. Dies kann über die

Unternehmensdatenbank der BaFin unter

https://portal.mvp.bafin.de/database/InstInfo/start.do abgefragt werden.

Misstrauisch sein und bei Verdacht die Polizei und die BaFin

kontaktieren:

Wer die Befürchtung hat, auf eine unseriöse Masche hereingefallen zu sein,

sollte dies der Polizei melden und Strafanzeige erstatten. Wem ein Angebot

suspekt vorkommt, kann die BaFin per E-Mail informieren.

Beschwerden oder Hinweise zu einem Unternehmen, Produkt oder Anbieter können Sie

über das Beschwerde-Formular unter https://www.verbraucherzentrale.de/beschwerde

der Verbraucherzentrale mitteilen.

Weitere Informationen bieten Verbraucherzentrale und Polizei auf ihren

Internetseiten unter folgenden Links:

https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/wissen/geld-versicherungen/sparen-und-anl

egen/kryptowaehrungen-unserioese-geschaefte-rund-um-bitcoin-co-23516

www.cybersicherheit-rlp.de

https://kriminalpraevention.rlp.de/de/cybersicherheit/phaenomene/kryptowaehrunge

n/

https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/

vorsicht-vor-online-anlagebetrug/

Weitere Auskünfte, Hilfen und schriftliche Informationen gibt es bei den

Beratungsstellen der Verbraucherzentrale sowie in den Polizeipräsidien.

Nach Unfall ist Auto auf dem Dach gelandet, keine Verletzten

Mainz – Oberstadt (ots) – Dienstag, 11.02.2022 – Am Dienstagabend kam es in der Mainzer Oberstadt zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen.

Gegen 21:10 Uhr befuhren die drei Unfallbeteiligten mit ihren Autos die Straße

„An der Philippsschanze“ in Richtung „Pariser Straße“. Als sich die Mainzer

Feuerwehr mit Sondersignalen nähert, fuhren die drei Autos rechts auf die

Busspur, um Platz zu schaffen. Nachdem Vorbeifahren der Feuerwehr, fuhren die

drei Pkw-Fahrer wieder an. Hierbei stieß einer der Fahrer mit seinem VW Up!

gegen den ebenfalls anfahrenden Honda Jazz. Durch die Wucht des Zusammenstoßes

kippte der VW Up! auf die Seite und rutschte über mehrere Fahrspuren gegen einen

am Fahrbahnrand geparkten VW Polo. Der Fahrer des VW Up! wurde in seinem Auto

eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden. An

allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden, es wurde niemand verletzt.