Versuchtes Tötungsdelikt

Lustadt – In der Nacht auf Mittwoch (12.01.2022), gegen 00:30 Uhr, griff ein 24-jähriger Mann auf der Straße in Lustadt einen 58-Jährigen an und stach mehrfach mit einem Messer auf diesen ein. Der 58-Jährige erlitt mehrere tiefe Stichverletzungen an den Armen und der Hand sowie eine Schnittverletzung im Gesicht und muss in einem Krankenhaus stationär behandelt werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht keine akute Lebensgefahr. Der Beschuldigte flüchtete vom Tatort. Durch umfangreiche und intensive Fahndungsmaßnahmen konnte er noch in der Nacht aufgefunden und vorläufig festgenommen werden.

Der wohnsitzlose 24-Jährige wurde dem Haftrichter in Landau vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landau Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalpolizei Ludwigshafen dauern an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Lustadt – Zu laut unterwegs

Nach etlichen Beschwerden über ein zu lautes Fahrzeug, konnte dieses am 10. Januar in Lustadt fahrend angetroffen und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei einer genaueren Überprüfung war durch die eingesetzte Streife schnell festzustellen, dass an der Auspuffanlage eine Schweißnaht vorhanden war, die dort nachträglich angebracht wurde. Zudem ergaben sich Anzeichen, dass der Endschalldämpfer manipuliert worden war. Die Weiterfahrt wurde untersagt, das Fahrzeug sichergestellt und abgeschleppt, um es begutachten zu lassen. Durch einen Gutachter bestätigten sich die Wahrnehmungen: Anstatt der erlaubten Lautstärke von 81 Dezibel erreichte das Fahrzeug eine Lautstärke von 95 Dezibel und war somit deutlich zu laut. Auf den Fahrzeughalter, einen 35-jährigen aus Lustadt, kommt, neben den Kosten für das Abschleppen des Fahrzeugs, der Erstellung des Gutachtens sowie einer Stilllegung des Fahrzeugs, noch ein Bußgeld zu.

Wörth am Rhein – Nachtragsmeldung zu Kind von Straßenbahn erfasst

Der am 11.01.2022 gegen 13.30 Uhr, bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße schwer verletzte 11-jährige Junge ist außer Lebensgefahr. Nach bisherigen Ermittlungen trug er bei der Fahrt mit seinem Kinderrad einen Schutzhelm, der offenbar Schlimmeres verhinderte. Eine Fremdeinwirkung hinsichtlich des Unfallhergangs wird derzeit ausgeschlossen.