Blätter auf Herdplatte – Rauch in Schule

Am Dienstag, den 11. Januar 2022, ging um 11:10 Uhr, während der großen Pause, die Brandmeldeanlage der Schillerschule in der Rheingönheimer Straße an. Die Feuerwehr kam vor Ort und konnte als Quelle ein Stapel Papier auf einer eingeschalten Herdplatte als Ursache feststellen. Ein Personen- oder Gebäudeschaden entstand nicht.

Nahezu alle Herdbrände entstehen durch menschliches Fehlverhalten. Lassen Sie nichts unbeaufsichtigt auf dem Herd liegen.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Dienstag, 11.01.2022, um 16:50 Uhr kam es in der Kreuzung Wollstraße / Damaschkestraße zu einem Verkehrsunfall mit verletzter Person. Eine 47-Jährige hielt an der Kreuzung vorschriftsmäßig am Stoppschild. Beim Weiterfahren kam es dann zum Zusammenstoß mit der von links kommenden bevorrechtigten BMW-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, so dass beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren. Die Beifahrerin des BMW wurde leichtverletzt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 11. Januar 2022, fuhr um 16:30 Uhr eine 60-Jährige mit ihrem grauen Opel Meriva die Pettenkoferstraße in Richtung Ebertpark. Als plötzlich ein weißes Fahrzeug aus der Längsaufstellung ausparkte und auf die Straße fuhr, ohne auf den vorbeifahrenden Verkehr zu achten. Das Auto der 60-Jährigen wurde dabei an der rechten Fahrzeugseite beschädigt (Schaden ca. 1500 Euro). Die Frau fuhr rechts ran und wartete am Fahrbahnrand. Der Unfallverursacher fuhr an der Opel-Fahrerin vorbei, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern und flüchtete. Bei dem Unfallverursacher soll es sich um einen älteren Mann, ca. 70 Jahre alt, mit Hut gehandelt haben. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise zum Fahrer geben?

Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall bei der Polizei zu melden.

Betrunken zum Einkaufen gefahren – Führerschein weg

Am Dienstag, 11. Januar 2022, fuhr um 21:20 Uhr, ein 48-jähriger Mann mit seinem Auto durch die Schillerstraße in Oggersheim in Richtung Mannheimer Straße. Hierbei fuhr er auf die Gegenfahrbahn, so dass ein entgegenkommender Autofahrer sein Fahrzeug anhalten musste, um einen Unfall zu vermeiden. Der 48-Jährige setzte seine Fahrt bis zum Supermarkt fort, um dort einzukaufen. Der entgegenkommende Autofahrer vermutete aufgrund des Verhaltens, dass der Mann betrunken Auto fuhr und rief die Polizei. Die Polizeibeamten der Polizeiwache konnten den alkoholisierten Mann im Supermarkt antreffen und kontrollierten ihn. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,05 Promille. Dem Autofahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung im Straßenverkehr eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden.

Trunkenheitsfahrt

Am Dienstag, den 11. Januar 2022, um 12:30 Uhr, wurde ein 26-Jähriger einer Verkehrskontrolle in der Prälat-Caire-Straße unterzogen. Dabei ergab sich der Verdacht, dass der Autofahrer unter Einfluss von Drogen steht. Es wurde ihm eine Blutprobe entnommen.