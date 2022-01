Edenkoben – Hausarzt vereitelt Geldübergabe

Seinem Hausarzt ist es zu verdanken, dass ein 90 Jahre alter Mann nicht Opfer eines Betrugs wurde. Was war geschehen? Der 90-Jährige erhielt gestern (11.01.2022, 11 Uhr) einen Anruf von seiner vermeintlichen Tochter, dass sie einen Fußgänger angefahren hätte, der dabei tödlich verletzt worden sei. Anschließend übernahm ein „Herr Schröder-Jansen“ von der Kripo Mannheim das Gespräch und erklärte dem Mann, dass seine Tochter in Haft sitzen würde und gegen die Zahlung einer Kaution von 60.000 Euro wieder auf freien Fuß käme. Von Herrn „Schröder-Jansen“ wurde der Angerufene mehrmals aufgefordert, niemanden zu informieren, damit die Telefonleitung für weitere Gespräche frei bleibe. Im Anschluss daran wurde dem 90-Jährigen ein Taxi bestellt, weil dieser zuvor angab, schlecht zu Fuß zu sein. Beim Hausbesuch kurz nach 12 informierte die 88 Jahre alte Ehefrau den Hausarzt über die Umstände, der umgehend die Polizei in Kenntnis setzte. Die Streife konnte den Mann an der Bank antreffen und eine bevorstehende betrügerische Geldübergabe verhindern. Die Polizei warnt vor diesen Gaunern. Angehörige oder nahestehende Personen sollten mit älteren Menschen über die Methoden der Trickbetrüger sprechen. Die Kriminellen nutzen bewusst die Einsamkeit, die Hilflosigkeit und die Gutgläubigkeit älterer Menschen aus. Sie täuschen einen finanziellen Engpass vor und bitten um hohe Bargeldbeträge, weil sie das Geld aufgrund einer Notlage sofort benötigen. Durch mehrere Telefonanrufe in kurzer Zeit erhöhen die Täter den psychischen Druck auf die Senioren, verbunden mit Appellen wie: „Hilf mir bitte!“ Die Betrüger bitten meist um absolute Verschwiegenheit gegenüber Familie und Freunden.

St. Martin – 93 Jahre alte Frau reagiert gelassen

Paul, der vermeintliche Enkelsohn der 93-Jährigen meldete sich gestern (11.01.2022) gegen 15 Uhr und fragte nach 30.000 Euro bei seiner „Oma“ nach, weil er diese für einen Rechtsanwalt infolge eines schweren Verkehrsunfalls benötige. Die Angerufene reagierte cool: „Hierfür bin ich nicht zuständig“ und beendet das Telefonat.

Edenkoben – Die Polizei Edenkoben lädt zum Berufsinfo-Abend ein

Am Mittwoch, 26.01.2022, um 18:30 Uhr, informiert die Polizei Edenkoben in der Luitpoldstraße 65 über die vielfältigen Aufgaben und Tätigkeitsfelder im Polizeiberuf. Der Berufseinstieg ist sowohl für Abiturienten und Realschüler, als auch für Quereinsteiger möglich. Für den nächsten Einstellungstermin im Oktober 2022 sind noch Plätze frei! Die Veranstaltung findet unter Beachtung der aktuell geltenden Corona-Verordnung statt. Für alle Teilnehmer gilt die 3G Regel. Anmeldungen für die Teilnahme werden unter Angabe des vollständigen Namens sowie der Erreichbarkeit bei Joshua Laux unter 0151-62777409 bzw. unter piedenkoben@polizei.rlp.de entgegengenommen. Ergreift Eure Chance und kommt vorbei! Wir freuen uns auf viele interessante Gespräche.

Edesheim – Schockanruf bei einer 85 Jahre alten Frau

Wegen einem tödlichen Verkehrsunfall wollte ein vermeintlicher Polizeibeamter bei einer 85 Jahren alten Frau für ihren Enkelsohn eine Kaution von Bargeld oder Schmuck ergaunern. Da die Frau dem Unbekannten offerierte, dass sie kein Bargeld besitzt, wurde der Anruf beendet. Angehörige erstatteten eine Strafanzeige. Die Ermittlungen dauern an.

St. Martin – Fußballvereinsheim aufgebrochen

In den zurückliegenden Tagen brachen unbekannte Täter vermutlich mit einem Schraubenzieher ein Seitenfenster des Fußballvereinsheim in der Oberst-Barret-Straße auf und kletterten in das Gebäude. Entwendet wurden nach ersten Ermittlungen alkoholische Getränke. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei über 500 Euro. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.