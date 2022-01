Shoulder Surfer: Betrüger ergaunert 9.000 Euro

Kaiserslautern (ots) – Ein Unbekannter spähte zunächst die Geheimzahl für die

Bankkarte einer 61-Jährigen aus, dann stahl er die EC-Karte und erbeutete rund

9.000 Euro.

Am Freitagnachmittag bediente die 61-Jährige ein Überweisungsterminal einer Bank

in der Pariser Straße. Im Schalterraum anwesend war auch ein unbekannter Mann.

Während die 61-Jährige das Gerät bediente, verwickelte sie der Mann in ein

Gespräch. Offensichtlich gelang es ihm hierbei, die Geheimzahl der Bankkarte

auszuspionieren. Weil angeblich das Terminal Schwierigkeiten machte, gelang es

dem Unbekannte auch, sich unbemerkt die EC-Karte der Frau unter den Nagel zu

reißen. Die 61-Jährige glaubte, ihre Karte sei von dem Bankautomaten eingezogen

worden. Im Besitz von Karte und PIN, machte sich der Täter übers Wochenende

daran, circa 9.000 Euro vom Bankkonto, für das die Karte berechtigt, abzuheben.

Als die unberechtigten Abhebungen auffielen, informierte die Frau die Polizei.

Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen. Von dem Verdächtigen ist

bekannt, dass er etwa 25 bis 30 Jahre alt sein könnte. Er ist circa 1,70 Meter

groß und schlank. Der Mann hat dunkle Haare. Bekleidet war er unter anderem mit

einer schwarzen Pudelmütze und einer schwarzen Jacke. Außerdem trug der Täter

eine schwarze Mund-Nase-Maske. Die Polizei bittet um Hinweise: Wem ist der

Verdächtige aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.

Die Masche ist nicht neu und unter dem Begriff „Shoulder Surfer“ bekannt. Die

Täter spähen über die Schulter ihrer Opfer die Geheimzahl der Bankkarte aus. Mit

einem Trick bringen sie sich dann in den Besitz der Karte und heben mit der

gestohlenen PIN und der Karte Geld an einem Automaten ab. Die Betrüger haben

jetzt ungehindert Zugriff auf das Konto ihres Opfers.

Die Polizei warnt: Lassen Sie sich beim Bedienen eines Bankautomaten nicht über

die Schulter schauen. Lassen Sie sich nicht in ein Gespräch verwickeln. Achten

Sie darauf, dass niemand hinter oder neben Ihnen steht. Bitten Sie aufdringliche

Personen oder angebliche Helfer höflich aber bestimmt, auf Distanz zu bleiben.

Behalten Sie stets ihre Bankkarte im Blick. Verdecken Sie während der

PIN-Eingabe das Tastaturfeld, so dass niemand Ihre Geheimzahl erspähen kann.

Sollte Ihre Bankkarte eingezogen werden, bleiben Sie am Automaten stehen.

Informieren Sie das Kreditinstitut, welches den Automaten betreibt – meist ist

ein Aufkleber mit einer Telefonnummer am Automaten angebracht. Haben Sie den

Verdacht, dass jemand Ihre Kartendaten ausgelesen hat, lassen Sie die Karte

umgehend über Ihre Bank beziehungsweise den Sperrnotruf, Telefonnummer 116 116,

sperren. Verständigen Sie beim Verdacht auf eine Manipulation des Automaten die

Polizei. |erf

Einbrecher versuchen Tresor zu knacken

Kaiserslautern (ots) – Einbrecher sind in der Nacht zum Dienstag in der Mainzer

Straße in einen Betrieb eingestiegen. Die Täter versuchten einen Tresor

aufzubrechen. Mit schwerem Gerät machten sich die Diebe an dem Safe zu schaffen,

doch der Schrank hielt dem Aufbruchsversuch stand. Die Täter durchsuchten noch

sämtliche Räume des Unternehmens. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen,

machten sie auch dort keine Beute. Die Polizei sicherte Spuren. Die Beamten

bitten um Hinweise: Wem sind zwischen Montagabend und Dienstagmorgen Personen

oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen, die

Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369

2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Einbruch: Zeuge bemerkt das Licht einer Taschenlampe

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte in der Mainzer

Straße in einen Sanitärbetrieb eingebrochen. Kurz vor 3 Uhr alarmierte ein Zeuge

die Polizei. In dem Geschäftshaus hatte er den Schein einer Taschenlampe

bemerkt. Er befürchtete einen Einbruch. Einsatzkräfte rückten aus. Wie sich

herausstellte, waren Diebe in das Gebäude eingedrungen. Polizisten suchten alle

Räume ab, konnten die Einbrecher allerdings nicht mehr dingfest. Die Täter

hatten sich bereits aus dem Staub gemacht. Ob etwas gestohlen wurde, steht

aktuell nicht fest. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen

aufgenommen. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben

können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der

Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Fenster zerstört und Flaschen geworfen

Kaiserslautern (ots) – Wegen eines Randalierers ist die Polizei am

Dienstagnachmittag ins östliche Stadtgebiet gerufen worden. Zeugen hatten kurz

nach 17 Uhr gemeldet, dass ein Mann in seiner Wohnung randaliere und auch aus

dem Fenster heraus Glasflaschen auf die Straße werfen würde.

Die ausgerückte Streife fand vor Ort sowohl die zerbrochenen Flaschen auf der

Straße als auch die Wohnung des Verursachers, in der sich der Verantwortliche

gerade aufhielt. Bereits durch die Tür konnten die Beamten erkennen, dass in der

Wohnung die Fenster beschädigt waren und überall Glasscherben von zerbrochenen

Flaschen herumlagen.

Darauf angesprochen, gab der Mann unumwunden zu, die Flaschen geworfen zu haben er hielt dies für „nicht so schlimm“. Der 33-Jährige stand deutlich unter Alkoholeinfluss – laut Schnelltest hatte er 1,67 Promille.

Der Mann wurde zu einer Fachklinik gebracht, um ihn ärztlich untersuchen zu

lassen. Er wurde stationär aufgenommen.

Während des Einsatzes beleidigte er sowohl Klinik-Mitarbeiter als auch die

Polizeibeamten. Gegen den 33-Jährigen wird deshalb nicht nur wegen

Sachbeschädigung, sondern auch wegen Beleidigung strafrechtlich ermittelt.

Unterdessen kümmerte sich die Feuerwehr um die Sicherung der zerstörten

Wohnungsfenster. |cri

Leichtsinniger Umgang mit Wertgegenständen

Kaiserslautern (ots) – Ziemlich leichtsinnig ist ein Mann aus dem Stadtgebiet am

Dienstagabend mit seinen Wertsachen umgegangen. Der 48-Jährige hatte zu seinem

Saunabesuch sein iPhone und sein Tablet mitgenommen. Beides verstaute er

zusammen mit seiner Kleidung in einer mitgebrachten Tasche. Diese stellte er

während der einzelnen Saunagänge vor dem jeweiligen Saunaraum ab.

Als sich der Mann später in der Umkleidekabine wieder anzog, bemerkte er, dass

sich das Telefon und das Tablet nicht mehr in der Tasche befinden. Ein Dieb

hatte unbemerkt zugegriffen. Hinweise auf den Täter konnte der 48-Jährige nicht

geben. Die Tatzeit liegt zwischen 19.20 und 21.20 Uhr. |cri

Illegale „Fahrstunden“ am späten Abend

Kaiserslautern (ots) – Eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis hat

eine junge Frau am späten Dienstagabend in Kaiserslautern kassiert. Die

19-Jährige war kurz vor 23 Uhr in der Mannheimer Straße in eine

Verkehrskontrolle geraten. Dabei stellte sich heraus, dass sie nicht im Besitz

einer Fahrerlaubnis ist.

Der Halter des benutzten Fahrzeugs saß auf dem Beifahrersitz und gab an, seiner

Bekannten „Fahrstunden“ erteilt zu haben. Weil er somit das Fahren ohne

Fahrerlaubnis geduldet hat, kommt auch auf den 23-Jährigen eine Anzeige zu.

Die US-Militärpolizei wurde hinzugezogen und kümmerte sich in eigener Regie um

weitere Maßnahmen. |cri

Verkehrskontrolle deckt „Versäumnisse“ auf

Kaiserslautern (ots) – Obwohl er schon seit vielen Jahren in Deutschland lebt,

hat ein Mann aus Kaiserslautern sein Auto immer noch in seiner ursprünglichen

Heimat im europäischen Ausland angemeldet und nie umgemeldet. Das fiel bei einer

Verkehrskontrolle am späten Dienstagabend in der Innenstadt auf.

Als die eingesetzten Polizeibeamten den 51-Jährigen deshalb mit dem Vorwurf des

Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz sowie gegen das

Pflichtversicherungsgesetz konfrontierten, wollte der Mann keine weiteren

Angaben mehr machen und sich nicht mehr äußern. Die zuständigen Behörden werden

über das Kontrollergebnis informiert. Ein Strafverfahren ist eingeleitet. Die

weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Fahrzeugausrüstung nicht komplett

Kaiserslautern (ots) – Nicht mitgeführte Dokumente, fehlende Warndreiecke,

Warnwesten oder Verbandskasten bemängelten Polizeibeamte bei mehreren

Autofahrern am späten Dienstagabend während einer Verkehrskontrolle im

Stadtgebiet. Insgesamt stellten die Einsatzkräfte von 22 bis 23.30 Uhr sieben

Fahrzeuge fest, bei denen sozusagen „etwas fehlte“.

Vier Fahrer hatten nicht die vorgeschriebene Warnweste an Bord, in zwei Wagen

fehlte das Warndreieck und in einem weiteren enthielt die Ausrüstung keinen

Verbandskasten. Alle sieben Fahrzeughalter erhielten entsprechende

Mängelberichte und müssen ihre Ausrüstung „nachbessern“. Einer der

kontrollierten Fahrer hatte keine Fahrzeugpapiere dabei – er muss diese in den

nächsten Tagen bei der Polizei vorlegen. |cri

In mehrfacher Hinsicht „illegal“ unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Aus mehreren Gründen hat die Polizei in der Nacht zu

Mittwoch im Stadtgebiet einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 45-jährige

Mann aus dem Landkreis war gegen 1.20 Uhr in der Hummelstraße einer Kontrolle

unterzogen worden. Dabei konnte er keinen Führerschein vorlegen. Er gab zwar an,

eine Fahrerlaubnis zu besitzen, eine Überprüfung in den polizeilichen Systemen

ergab jedoch, dass der Mann schon vor Jahren den Führerschein abgeben musste –

was er schließlich auch bestätigte.

Doch nicht nur das: Der 45-Jährige roch auch nach Alkohol und zeigte

drogentypische Auffälligkeiten. Schnelltests reagierten positiv auf zwei

verschiedene Stoffgruppen der Betäubungsmittelkategorie und bescheinigten dem

Mann einen Alkoholpegel von 0,29 Promille. Der 45-Jährige wurde mit zur

Dienststelle genommen und musste sich eine Blutprobe entnehmen lassen.

Weil er angab, dass er den Wagen seiner Lebensgefährtin nutzt, ohne dass die

Frau Kenntnis davon hat, wird gegen den Mann außerdem wegen des unbefugten

Gebrauchs eines Kraftfahrzeugs ermittelt. |cri

Brand in einem Mehrfamilienhaus

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Einsatzkräfte von Rettungsdienst,

Feuerwehr und Polizei rückten am Dienstag zu einem Wohnhausbrand in die

Bergstraße aus. Kurz nach 9:30 Uhr ging der Notruf über das Feuer ein. In einer

Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses brannte es. Der Wohnungsinhaber war

nicht daheim, Nachbarn konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Personen

wurden nicht verletzt, allerdings verendeten zwei Ziervögel bei dem Brand. Die

Wehr löschte das Feuer. Derzeit ist die Wohnung nicht bewohnbar. Die

Schadenshöhe ist noch nicht abschätzbar. Aktuell ist die Brandursache nicht

geklärt. Ein Gutachter wird den Brandort untersuchen. Die Ermittlungen dauern

an. |erf

Abgelaufene Plaketten können teuer werden

Kaiserslautern (ots) – Verkehrskontrollen hat die Polizeiinspektion 1 am

Dienstagmorgen an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet durchgeführt. Im Blick

hatten die Beamten dabei insbesondere Fahrzeuge mit „abgelaufenen“ Plaketten,

das heißt, bei denen der Termin für die Hauptuntersuchung (HU) überschritten

war.

In der Zeit von 6 bis 11 Uhr wurden insgesamt 34 Fahrzeuge festgestellt, die

„überfällig“ waren. Bei den meisten (27) lag die Überschreitung der regulären

Frist noch in einem zeitlichen Rahmen, der lediglich einen Mängelbericht zur

Folge hatte – inklusive der Aufforderung, den Wagen innerhalb der nächsten Tage

bei einer zugelassenen Stelle vorzuführen. Sieben Fahrer hatten die fällige HU

allerdings mehr als zwei Monate hinausgezögert und wurden deshalb zur Kasse

gebeten.

Zur Info: Für eine Überschreitung des Untersuchungstermins von zwei bis vier

Monaten sieht der Bußgeldkatalog ein Bußgeld von 15 Euro vor, für fünf bis acht

Monate sind es 25 Euro, und bei mehr als acht Monaten müssen 60 Euro bezahlt

werden, außerdem gibt es einen Punkt in Flensburg. Für Lkw-Fahrer liegen diese

Bußgelder noch höher.

Doch nicht nur das: Wer den HU-Termin länger als zwei Monate hinauszögert, muss

auch bei der Untersuchung des Fahrzeugs mit mehr Kosten rechnen, denn dann wird

ein höherer Grundpreis angesetzt. |cri

Beim Überholen Radler gestreift

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht eine Autofahrerin, die am

Dienstagmittag in der Donnersbergstraße einem Fahrradfahrer „zu nahe gekommen“

ist. Wie der 24-jährige Radfahrer später bei der Polizei zu Protokoll gab, war

er gegen 12 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Hauptbahnhof unterwegs,

als er kurz vor der Kreuzung zur Barbarossastraße von einem Pkw überholt wurde.

Während des Überholvorgangs sei das Auto so dicht an ihm vorbeigefahren, dass

der 24-Jährige am Bein erfasst wurde. Er habe noch versucht, die Fahrerin durch

Klopfen gegen den Pkw und Handzeichen auf sich aufmerksam zu machen, sie sei

jedoch in die Barbarossastraße abgebogen und weitergefahren.

Weil er Schmerzen im Knie hatte, ließ sich der Radfahrer im Krankenhaus

untersuchen; dort wurde eine Prellung des Kniegelenks festgestellt.

Vom Verursacherfahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen Peugeot mit

PS-Kennzeichen gehandelt haben soll; am Steuer saß eine Frau. Weitere Hinweise

nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150

entgegen. |cri

Mehrere Strafanzeigen eingehandelt

Kaiserslautern (ots) – Eine Reihe von Strafanzeigen hat sich ein Mann in der

Nacht zu Mittwoch eingehandelt. Gegen Mitternacht meldete sich ein Anwohner aus

der Pariser Straße bei der Polizei. Seine Nachbarin und eine Bekannte hätten

sich zu ihm geflüchtet, da der 44-Jährige sie bedroht hätte. Vorangegangen war

ein gemeinsamer Abend der Drei. Dabei hatte sie dem Alkohol zugesprochen. Bei

Eintreffen der Beamten, war der 44-Jährige gerade dabei mit einem Fahrrad zu

flüchten. Die Beamten konnten ihn verfolgen, zu Boden bringen und fesseln. Bei

seiner Durchsuchung fanden die Polizeibeamten eine Bankkarte, eine Kundenkarte,

sowie Briefe, die nicht dem 44-jährigen Mann gehörten. Er behauptete diese auf

der Straße gefunden zu haben. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab

2,11 Promille. Zudem gab der Mann an, soeben Amphetamin konsumiert zu haben. Er

wurde für weitere Maßnahmen mit zur Dienststelle genommen. Dort wurde er wurde

er zur Verhinderung von Straftaten und, aufgrund des erheblichen

Alkoholisierungsgrades zu, seinem eigenen Schutz in Gewahrsam genommen. Auf ihn

kommen Anzeigen zu wegen Bedrohung und Beleidigung, wegen Trunkenheit im

Straßenverkehr und Fundunterschlagung. |elz

Gleich drei Verstöße auf einmal…

Kaiserslautern (ots) – Weil er vor den Augen einer Polizeistreife eine rote

Ampel überfuhr, ist ein E-Scooter-Fahrer am Dienstagabend im Gersweilerweg

aufgefallen. Die Beamten stoppten den Elektroroller, um den jungen Fahrer auf

sein Verhalten anzusprechen. Während der Kontrolle des 20-jährigen Mannes

entstand der Eindruck, dass er unter Drogeneinfluss steht.

Ein Urintest reagierte positiv auf zwei verschiedene Betäubungsmittel-Gruppen

und bestätigte somit den Verdacht. Der junge Mann musste daraufhin den Roller

stehen lassen und zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen.

Doch nicht nur das: Bei der obligatorischen Durchsuchung seiner Sachen wurde bei

dem 20-Jährigen ein sogenanntes Einhandmesser gefunden und sichergestellt. Auf

den Mann kommen deshalb Anzeigen wegen des Rotlichtverstoßes, Fahrens unter

Drogeneinfluss sowie Verstoßes gegen das Waffengesetz zu. |cri

Portemonnaie aus Auto gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben sich am Montag an einem Auto im Schlehweg zu

schaffen gemacht. Der graue Nissan Kicks war, laut Aussage der Besitzerin,

abgeschlossen, als die Täter einen Geldbeutel daraus stahlen. In dem

Portemonnaie befanden sich Ausweisdokumente und mehrere Bank- und Kreditkarten.

Es waren keine Aufbruchspuren erkennbar. Die Polizei ermittelt wegen des

Diebstahls und bittet um Hinweise: Wem sind am Montagabend zwischen 20 und 24

Uhr Personen aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die

Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |elz

Zeugen einer Unfallflucht gesucht

Kreis Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am Dienstag in der

Rummelstraße in Weilerbach einen Unfall beobachtet haben. Ein unbekannter

Autofahrer hat beim Ein- oder Ausparken in eine Lücke in Höhe des Hauses Nummer

15 einen roten Ford Fiesta gerammt. Der Fiesta parkte an der Stelle zwischen

12:45 Uhr und 16:30 Uhr. Der unbekannte Fahrer entfernte sich nach dem

Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf mögliche Verursacher

und/oder ein Fahrzeug, das an der beschriebenen Stelle beim Rangieren

aufgefallen ist, nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631

369-2250 gern entgegen. |elz