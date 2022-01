Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 12.01.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Durch Lagerfeuer Hartplatz beschädigt

Bad Dürkheim (ots) – Bereits im Zeitraum vom 06.01.2022, 16:00 Uhr bis 07.01.2022, 11:00 Uhr wurde in Bad Dürkheim, in der Honigsäckelstraße, auf dem Gelände eines Sportvereins, ein Teil des Hartplatzes beschädigt. Bislang unbekannte Täter begaben sich verbotenerweise auf das umzäunte Sportplatzgelände und entfachten auf dem Hartplatz ein kleines Feuer. Dabei wurden Prospekte und Rebknorzen angezündet, sodass ein Brandfleck auf dem Hartplatz entstand. Es entstand ein Sachschaden vom 100 Euro. Gegen die unbekannten Täter wird wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung ermittelt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Ladung nicht richtig gesichert und Unfall verursacht

Bad Dürkheim (ots) – Am 11.01.2022 gegen 14:00 Uhr wurde ein Fahrzeug auf der B 271 zwischen Bruchgebiet und Fronhof von herabfallender Ladung beschädigt. Ein 57-Jähriger fuhr mit seinem Gespann aus PKW sowie Anhänger auf der B 271 vom Bruchgebiet in Fahrtrichtung Neustadt. Auf Höhe der Abfahrt Fronhof fielen mehrere Kunststoffplatten vom ungesicherten Anhänger. Diese Platten fielen auf einen hinter ihm fahrenden VW Tiguan. Dabei zerbrachen die Platten teilweise. Der Tiguan wurde an dem rechten Teil der Motorhaube beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. Der Fahrer des Tiguan fuhr dem Mercedesfahrer hinterher, da dieser nicht mitbekommen hatte, dass er Ladung verliert. Die Kunststoffplatten blieben auf der B 271 liegen, sodass daraufhin mehrere Personen der Polizei eine Gefahrenstelle im Verkehr mitteilten. Nachdem der Mercedesfahrer angehalten werden konnte wurde der Verkehrsunfall durch die eintreffenden Polizeibeamten aufgenommen. Wegen der nicht ordnungsgemäß gesicherten Ladung erwartet den 57-Jährigen nun ein Bußgeld. Die Kunststoffplatten auf der B271 konnten währenddessen durch ein zufällig vorbeifahrendes Team der Straßenmeisterei Neustadt aufgesammelt und dem Inhaber übergeben werden. Diese lud er erneut auf den Anhänger. Im Anschluss an die Unfallaufnahme deckte der seinen Anhänger und die Ladung nun ordnungsgemäß mit einem Netz ab. Die Polizei bittet die Verkehrsteilnehmer ihre auf den Anhängern transportierte Ladung immer ordnungsgemäß zu sichern, damit es nicht zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr bis hin zu Verkehrsunfällen kommt.

Wachenheim: Alkoholisiert gegen Baum gefahren und geflüchtet

Wachenheim (ots) – Am 11.01.2022 gegen 19:40 Uhr wurde ein in der Friedelsheimer Straße in Wachenheim stehender Baum beschädigt. Ein bis dahin unbekannter 79-Jähriger befuhr mit seinem VW Golf die Friedelsheimerstraße in Wachenheim in Fahrtrichtung Friedelsheim. Kurz nach der Einmündung Friedelsheimer Straße/ Raiffeisenstraße kam er nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem dortigen Baum und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Verkehrsunfall konnte durch eine Zeugin beobachtet werden. Sie informierte unverzüglich die Polizei und konnte sich Teile des Kennzeichens merken. Weiterhin konnten Fahrzeugteile am Unfallort festgestellt und sichergestellt werden. Durch das Teilkennzeichen und die aufgefundenen Fahrzeugteile konnte im Rahmen der Ermittlungen der Fahrer ermittelt und an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Während der Kontrolle konnten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. An dem Baum entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro, an dem VW Golf entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Gegen den 79-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht ermittelt.

Freinsheim: Bei Kontrolle Rauschgift aufgefunden

Freinsheim (ots) – Am 11.01.2022 gegen 15:00 Uhr konnte Am Güterbahnhof in Freinsheim bei einer Personenkontrolle Betäubungsmittel aufgefunden werden. Bei der Personenkontrolle konnten in einer Jackentasche ein Joint festgestellt und sichergestellt werden. Gegen den 53-jährigen, der keine Angaben machen wollte, wird nun wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Er stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Kleinkarlbach, Hettenleidelheim: Zwei PKW-Fahrer mit drogentypischen Auffälligkeiten aus dem Verkehr gezogen

Kleinkarlbach und Hettenleidelheim – 11.01.2022 (ots) – Beamte stellten um 14:55 Uhr bei einem 44-jährigen PKW-Fahrer am Sportplatz in Kleinkarlbach zunächst eine Alkoholfahne fest. Im Laufe der Kontrolle ergaben sich Anzeichen auf BTM-Einwirkung. Ein Test verlief positiv auf THC. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,27 mg/l (umgerechnet: 0,54 Promille). Bei der Kontrolle eines 47-jährigen PKW-Fahrers um 17:35 Uhr in Hettenleidelheim reagierte dieser nervös und er hatte drogentypische Auffälligkeiten (u.a. Augen). Auch hier reagierte ein Test positiv auf THC. Beiden wurde eine Blutprobe entnommen. Die Führerscheine und Fahrzeuge wurden präventiv sichergestellt.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):