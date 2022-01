Ein Schwerverletzter bei spektakulärem Unfall auf der Autobahn A3

Feuerwehr Wiesbaden

Am späten Montagvormittag kam es auf der Autobahn A3 zwischen der Raststätte Medenbach und der Anschlussstelle Niedernhausen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Transporter kam aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stürzte seitlich eines Brückenbauwerk circa 20 m einen Abhang hinunter und landete auf dem Dach in einem kleinen Bachlauf.

Der Fahrer, der sich alleine im Fahrzeug befand, konnte sich noch aus eigener Kraft aus dem Fahrzeugwrack retten und blieb in der Nähe des Unfallfahrzeugs liegen. Kräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr bahnten sich nach ihrem Eintreffen einen Weg die steile Autobahnböschung hinunter, um den Verletzten zu versorgen. Im weiteren Verlauf wurden durch die Feuerwehr außerdem Leinen angebracht, um den Abstieg weiterer Kräfte zu sichern und um weitere Gerätschaften nach unten zu transportieren.

Um den verletzten Fahrer schnellstmöglich aus dem Tal zu retten wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, der in der Nähe zur Landung gehen konnte. Durch den Hubschrauber konnte der Verletzte aufgenommen und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert werden. Durch die Feuerwehr wurden im weiteren Verlauf des Einsatzes noch auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen.

Im Einsatz waren zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, ein Rettungshubschrauber, die Freiwilligen Feuerwehren aus Medenbach und Auringen sowie Kräfte der Berufsfeuerwehr der Feuerwachen 1 und 2. Koordiniert wurde die aufwendige Rettung durch den Einsatzleitdienst der Berufsfeuerwehr sowie die Einsatzleitung Rettungsdienst.

An dem Transporter entstand vermutlich Totalschaden. Weitere Ermittlungen zum Unfallhergang werden durch die Polizei durchgeführt.

Autoaufbrecher in Bierstadt zugange,

Wiesbaden-Bierstadt, 10.01.2022 bis 11.01.2022,

(pl)In der Nacht zum Dienstag wurden in Wiesbaden-Bierstadt mindestens sieben

geparkte Fahrzeuge von Autoaufbrechern angegangen. Die Täter verschafften sich

in allen Fällen auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu den Fahrzeuginnenräumen

und ließen hieraus unter anderem einen Rucksack, Kleingeld sowie private

Unterlagen mitgehen. Die betroffenen Autos waren im Bereich Ländchenweg,

„Dorfanger“ sowie „Im Lindegewann“ abgestellt. Die aktuellen Fälle belegen

erneut, dass es zum Einbruch einlädt, Wertsachen im Wagen liegen zu lassen. Ein

Auto ist kein Tresor und innerhalb weniger Sekunden geöffnet. In den meisten

Fällen entkommen die Täter unerkannt und hinterlassen oft einen immensen

Sachschaden und den Ärger bei der Wiederbeschaffung der gestohlenen Sachen.

Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611)

345-2540 entgegen.

Schockanrufe – Achtung vor Kriminellen am Telefon! Wiesbaden, 11.01.2022,

(pl)Am Dienstag haben dreiste Telefonbetrüger mindestens drei Bürgerinnen und

Bürger aus Wiesbaden angerufen und versucht, die Geschädigten durch eine

geschickte und skrupellose Gesprächsführung in eine emotionale Extremsituation

zu bringen. Auf diese Art und Weise soll das rationale Denken und Handeln

negativ beeinflusst werden, damit letztlich Wertgegenstände oder Bargeld an

unbekannte Abholer herausgeben werden. Erfreulicherweise durchblickten die

Angerufenen, die sich bislang bei der Polizei gemeldet haben, die Schauermärchen

und reagierten besonnen. Sie ließen die Betrüger abblitzen, beendeten die

Gespräche und alarmierten die Polizei. Die „Spielarten“ dieser Schockanrufe sind

hierbei vielfältig. So meldet sich z.B. regelmäßig ein angebliches Enkelkind mit

weinerlicher Stimme und schildert einen tödlichen Verkehrsunfall, den es

verursacht hätte. Nur die Zahlung einer höheren Kaution könne nun verhindern,

dass es von der Polizei eingesperrt wird. Im weiteren Gesprächsverlauf meldet

sich dann ein angeblicher Polizeibeamter, ein Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft

oder des Amtsgerichtes, welche den Sachverhalt bestätigen und den genauen

Zahlungsablauf vorgeben. In anderen Fällen ist direkt ein angeblicher

Polizeibeamter am anderen Ende der Leitung, der von einem schweren – oftmals

tödlichen – Verkehrsunfall spricht, in den ein Familienangehöriger des

Angerufenen verwickelt worden sei. Die Behandlungskosten im oftmals

fünfstelligen Bereich müssten nun umgehend beglichen werden, wofür „die Polizei“

jemanden zur Abholung vorbeischicken würde. Dass in diesen Zusammenhängen noch

die Vermögenswerte der Seniorinnen und Senioren erfragt werden, ist nicht

unüblich.

Gerade die Angst, Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft älterer Menschen wird

hier auf äußerst niederträchtige Art und Weise ausgenutzt. Die Polizei

appelliert daher an die Bevölkerung, bei solchen Anrufen äußerst sensibel zu

reagieren und sich nicht zu übereilten Geldübergaben überreden zu lassen. Im

Zweifelsfall sollte die Polizei unter der 110 verständigt werden. Darüber hinaus

wird in den meisten Fällen eine Rückversicherung bei den tatsächlichen

Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen. Jüngeren Menschen

empfehlen wir, sich mit ihren Eltern und Großeltern über diese perfiden Taten

auszutauschen und damit für die notwendige Sensibilität zu sorgen. In jedem Fall

können Sie sich sicher sein, dass die Polizei am Telefon niemals Ihre

Vermögenswerte erfragen oder Geld bei Ihnen Zuhause abholen wird.

Einfamilienhaus von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden, Bodenstedtstraße,

01.01.2022 bis 10.01.2022,

(pl)In den vergangenen Tagen wurde ein Einfamilienhaus in der Bodenstedtstraße

von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen zwischen dem 01.01.2022 und dem

10.01.2022 durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Haus ein, durchsuchten

die Räumlichkeiten und ergriffen anschließend offensichtlich ohne Diebesgut

wieder die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall, Wiesbaden-Biebrich,

Waldstraße, 11.01.2022, 15.15 Uhr,

(pl)Am Dienstagnachmittag kam es in der Waldstraße in Biebrich zu einem

Verkehrsunfall, bei dem sich ein alkoholisierter 32-jähriger Autofahrer leicht

verletzte. Der 32-Jährige bog gegen 15.15 Uhr mit seinem Mercedes von der

Franklin-Roosevelt-Straße auf die Waldstraße ein, verlor im weiteren Verlauf die

Kontrolle über sein Fahrzeug und kam dann kurz vor der Einmündung zur

Entenstraße von der Fahrbahn ab. Der Mercedes krachte daraufhin gegen ein

Verkehrsschild sowie einen Zaun und kippte schließlich auf die Beifahrerseite.

Der leicht verletzte Autofahrer wurde von der Feuerwehr aus dem verunfallten

Fahrzeug befreit und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Ein

durchgeführter Atemalkoholvortest ergab bei ihm einen Wert von über 2,8

Promille. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten. Insgesamt

entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Auseinandersetzung vor Fitnessstudio, Idstein,

Black-und-Decker-Straße, Dienstag, 11.01.2022, 17:20 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag kam es auf dem Parkplatz eines Idsteiner

Fitnessstudios zu einer Auseinandersetzung von zwei Personen, bei der ein

Beteiligter den anderen mit Tritten verletzte und bedrohte. Gegen 17:20 Uhr

wurde die Polizei in die Black-und-Decker-Straße gerufen, da es dort zu der

körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen sei. Die

herbeigeeilten Polizeitreifen konnten vor Ort lediglich einen verletzten

Beteiligten antreffen. Der 38-Jährige wurde daraufhin vor Ort behandelt und im

weiteren Verlauf zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Ermittlungen

zufolge sei er mit einem Bekannten in Streit geraten, woraufhin er von dem

Kontrahenten mit Schlägen und Tritten traktiert worden sei. Auch habe ihn der

Mann mit einem Messer bedroht. Als unbeteiligte Passanten einschritten, sei der

Mann geflüchtet. Noch während der Anzeigenaufnahme suchte der Täter, ein

34-Jähriger, aus eigener Veranlassung die Dienststelle auf um sich zu stellen.

Nach der Einleitung eines Strafverfahrens und entsprechenden polizeilichen

Maßnahmen durfte er die Polizeistation wieder verlassen.

Mülltonnen in Brand gesetzt, Niedernhausen, Lenzhahner Weg, Dienstag,

11.01.2022, 23:30 Uhr

(fh)Am Dienstag haben Unbekannte um kurz vor Mitternacht in Niedernhausen

mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt und dabei einen Sachschaden im vierstelligen

Bereich verursacht. Gegen 23:00 Uhr wurde die Polizeistation Idstein durch die

Rettungsleitstelle über den Brand von mehreren Mülltonnen vor einem

Mehrfamilienhaus im Lenzhahner Weg informiert. Beim Eintreffen der Streife hatte

die zuständige Feuerwehr den Brand von mindestens sechs Mülltonnen bereits

gelöscht. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass die Abfallbehälter von

bislang Unbekannten in Brand gesetzt wurden. Es entstand ein Sachschaden von

circa 1.000 Euro. Die Hintergründe zu der Tat sind bislang unklar.

Die zuständige Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und

nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

Mehrere Verstöße bei Verkehrskontrolle festgestellt, B 417, Gemarkung

Hünstetten, Dienstag, 11.01.2022, 23:00 Uhr

(fh)Gestern Nacht gelang es der Polizeistation Idstein bei einer stationären

Verkehrskontrolle mehrere berauschte Fahrzeugführer aus dem Verkehr zu ziehen

und darüber hinaus noch weitere Straftaten festzustellen. Ab 23:00 Uhr führten

mehrere Beamtinnen und Beamte auf der Bundesstraße 417 in der Gemarkung

Hünstetten die Verkehrskontrollen durch und hatten dabei besonderes Augenmerk

auf die Fahrtauglichkeit von Fahrerinnen und Fahrern gelegt. Die Polizeikräfte

mussten nicht lange warten, ehe ihnen der erste Fahrzeugführer auffiel. Ein

35-jähriger aus dem Rheingau-Taunus-Kreis fuhr mit seinem Suzuki in die

Kontrollstelle ein. Wie sich während der Kontrolle zeigte, stand der Mann nicht

nur unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, bei ihm wurden darüber hinaus auch

Drogen aufgefunden. Kurze Zeit später fiel den Polizeikräften der Fahrer eines

blauen Transporters auf. Auch dessen Kontrolle war ergiebig. Bei dem 36 Jahre

alten Mann ergaben sich konkrete Anzeichen für einen vorangegangenen Konsum von

Betäubungsmitteln. Bei einer anschließenden Kontrolle seiner mitgeführten

Gegenstände entdeckten die Beamten weitere Betäubungsmittel und stellten diese

sicher. Kurz vor Mitternacht entdeckten die Kontrollkräfte den nächsten Verstoß.

Ein 32-jähriger Fahrer eines Elektrorollers zeigte ebenfalls Auffälligkeiten,

die den Verdacht des Drogenkonsums erhärteten. Auch erbrachte ein Alkoholtest

einen Wert von über einem Promille. Neben diesen Verstößen führte der Mann ein

verbotenes Springmesser mit sich. Das Messer wurde sichergestellt. Letztlich

wurde auch ein Verfahren gegen einen 17-Jährigen aus Hünstetten eingeleitet,

welcher zwar einen Führerschein für das Fahren mit Begleitperson besaß, er

jedoch alleine im Fahrzeug unterwegs war. Die drei alkoholisierten oder

berauschten Fahrer wurden zur Polizeistation gebracht wo ihnen Blut abgenommen

wurde. Im Anschluss durften sie die Dienststelle wieder verlassen. Sie erwarten

nun Ermittlungsverfahren.