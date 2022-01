Kreis Bergstrasse

Bisher keine Meldungen

Darmstadt

Bisher keine Meldungen

Darmstadt-Dieburg

Reinheim: Vandalen auf Sportplatz / Polizei sucht Zeugen

Reinheim – Nachdem bislang unbekannte Vandalen auf einem Sportplatz in der

Straße „Am Sportzentrum“ ihr Unwesen trieben, sucht die Polizei nach Zeugen. Die

Beschädigungen wurden der Polizei am Mittwochmorgen (12.1.) gemeldet und können

bereits einige Wochen zurückliegen. Nach derzeitigem Kenntnisstand beschädigten

die Unbekannten unter anderem das Geländer einer dortigen Laufbahn sowie

Elemente des Skateparks. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro

geschätzt. Wieso die Vandalen ihrer Zerstörungswut freien Lauf gelassen haben,

muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Wer in diesem Zusammenhang

verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben

kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Ober-Ramstadt unter der Rufnummer

06154/6330-0 zu melden.

Schaafheim: Telefonbetrüger fordern nach angeblichem Unfall 43.000 Euro / Polizei warnt und gibt Ratschläge

Schaafheim – Nachdem dreiste Telefonbetrüger am Dienstagmittag (11.1.)

nach einem angeblichen Unfall 43.000 Euro forderten, warnt die Polizei vor der

Masche und gibt Ratschläge. Gegen 14 Uhr erhielt der 87-jährige Schaafheimer

einen Anruf. Am anderen Ende der Leitung gab sich eine bislang Unbekannte als

Familienangehörige des lebensälteren Mannes aus. Sie erzählte die Geschichte,

dass sie einen tragischen Unfall hatte und dabei eine Person ums Leben gekommen

sei. Im Anschluss übernahm das Telefonat ein unbekannter Mann und gab sich als

Polizist aus. Um der ganzen Schwindelei eine gewisse Dramatik zu verleihen,

forderte der Anrufer die Übergabe von 43.000 Euro. Damit könne der 87-Jährige

verhindern, dass seine „angebliche“ Verwandte und gleichzeitig

Unfallverursacherin nicht ins Gefängnis kommen würde. Glücklicherweise wurde die

Masche der Betrüger durchschaut und es kam zu keiner Geldübergabe.

Damit auch Sie nicht auf die Kriminellen hereinfallen, hat die Polizei wichtige

Präventionshinweise: Seien Sie besonders misstrauisch, wenn angeblich Verwandte

oder die Polizei am Telefon plötzlich Geld fordern. Lassen Sie sich nicht

emotional unter Druck setzen! Rufen Sie ihre Verwandten auf einer Ihnen

bekannten Telefonnummer umgehend zurück und bestehen Sie auf ein persönliches

Erscheinen! Spätestens hierbei würde der Schwindel nämlich auffliegen. Händigen

Sie kein Geld an fremde Personen nur aufgrund eines Telefongesprächs aus!

Sollten Sie sich unsicher sein, dann beenden Sie das Telefonat sofort und wählen

Sie umgehend den Polizeinotruf 110.

Roßdorf: Schwarzer Audi im Visier Krimineller / Wer kann Hinweise geben?

Roßdorf – Ein schwarzer Audi, der in der Erbacher Straße abgestellt war,

rückte im Tatzeitraum zwischen Montag (10.1.) und Dienstag (11.1.) in das Visier

Krimineller. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Nach

derzeitigem Kenntnisstand machten sich die Unbekannten an dem Wagen zu schaffen

und versuchten offenbar ins Innere zu gelangen. Das kriminelle Vorhaben

scheiterte, woraufhin sie flüchteten. Dennoch entstand am Audi ein Schaden, der

auf einen niedrigen zweistelligen Betrag geschätzt wird. Sachdienliche Hinweise

werden an das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer

06151/969-0 erbeten.

Groß-Gerau

Mörfelden: Berauscht und kein Führerschein/Polizei findet Drogen

Einen 24 Jahre alten Autofahrer stoppten Beamte der Polizeistation Mörfelden-Walldorf am Dienstagnachmittag (11.01.), in der Rüsselsheimer Straße.

Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der 24-Jährige offenbar unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein Test reagierte anschließend positiv auf Cannabis und Amphetamin. Weiterhin stellte sich heraus, dass der Mann nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Bei einer Durchsuchung fanden die Polizisten zudem etwa 25 Gramm Ecstasy, einen Haschbrocken sowie einen Joint. Die Drogen wurden beschlagnahmt.

Der 24-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Rüsselsheim: Exhibitionist vor Grundschule/Polizei nimmt 25-Jährigen fest

Vor einer Grundschule am Berliner Platz entblößte sich am Dienstagmittag (11.01.), gegen 12.30 Uhr, ein 25 Jahre alter Mann und zeigte sich Kindern in schamverletzender Weise. Die Polizei konnte den 25-Jährigen anschließend festnehmen. Er wurde aufgrund seines Gesundheitszustandes in eine psychiatrische Klinik eingeliefert.

Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen vor Kindern.

Groß-Gerau: Kontrolle missachtet/24-Jähriger mit gestohlenem Transporter unterwegs

Einen 24 Jahre alten Transporter-Fahrer wollten Beamte der Polizeistation Groß-Gerau in der Nacht zum Mittwoch (12.01.), gegen 2.00 Uhr, auf der Bundesstraße 44 kontrollieren. Der Mann gab zunächst Gas, konnte aber kurze Zeit später von den Ordnungshütern in der Union-Brauerei-Straße vorläufig festgenommen werden.

Wie sich im Rahmen der anschließenden Überprüfungen herausstellte, war sein Fahrzeug zuvor im Raum Karlsruhe gestohlen worden. Zudem zeigten sich bei dem 24-Jährigen deutliche Anzeichen auf vorherigen Drogenkonsum. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Der gestohlene Transporter wurde von der Polizei sichergestellt. Auf den 24-Jährigen kommen nun Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss sowie wegen Diebstahls zu.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf

In der Nacht vom 10. auf den 11.01. wurde in der Mozartstraße in Mörfelden der Außenspiegel eines geparkten grauen Ford Focus beschädigt. Das unbekannte Verursacherfahrzeug verlor dabei ein weißes Außenspiegelgehäuse, der Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

Odenwaldkreis

Bisher keine Meldungen