Neustadt: Neuer PCR-Test-Drive-In am ehemaligen Hela-Baumarkt

Neustadt an der Weinstraße – Die Stadt Neustadt an der Weinstraße weitet gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern DRK-Stadtverband und Riffelmacher GmbH & Co.KG (bekannt als „Teststelle Vorderpfalz“) das Schnelltestangebot abermals aus. Damit kommt man testpflichtigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie allen anderen Menschen entgegen, die einen Corona-Schnelltest benötigen. Außerdem ist die Vergrößerung des Angebots ein entscheidender Beitrag zur Bekämpfung der erwarteten Omikron-Welle.

Zusätzlich zu den bereits bestehenden Teststellen gehen ab Montag, 17. Januar 2022, weitere Testmöglichkeiten in den Neustadter Ortsbezirken an den Start. Schnelltestungen (sogenannte PoC-Tests) werden dann an jeweils drei Wochentagen in Diedesfeld, Geinsheim, Haardt, Gimmeldingen und Lachen-Speyerdorf angeboten. Zudem gibt es ein mobiles Testangebot, um weitere Bereiche der Stadt Neustadt abzudecken.

„Eine frühzeitige Erkennung von Infektionen ist elementar, um das Pandemiegeschehen im Überblick zu behalten“, erklärt André Willrich vom DRK-Stadtverband.

Eine weitere neue Teststelle im Stadtgebiet ist bereits am Montag, 10. Januar, in Betrieb gegangen. Dabei handelt es sich um einen Drive-In ausschließlich für PCR-Testungen in der Chemnitzer Straße 40 am ehemaligen Hela-Baumarkt. Dieser wird vom DRK betrieben und ist täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Kostenlos getestet werden hier Personen ohne Symptome auf Anweisung des Gesundheitsamtes oder bei einer „roten“ Meldung der Corona-Warn-App, die eine Risiko-Begegnung signalisiert. PCR-Testungen für private Zwecke, beispielsweise vor Urlaubsreisen, kosten 89 Euro. Um die PCR-Kapazität im neuen Drive-In erhöhen zu können, wurde das Testzentrum in der Speyerdorfer Straße 8 (ehemaliger Aldi) von der Riffelmacher GmbH&Co. KG übernommen. Dort werden nur noch PoC-Schnelltestungen durchgeführt.

Bei einer Besichtigung der neuen Drive-In-Station bedankte sich Oberbürgermeister Marc Weigel bei den städtischen Kooperationspartnern DRK und Riffelmacher GmbH & Co.KG für ihren intensiven Einsatz sowie bei Michael Becker vom Globus-Baumarkt und Philip Cass vom Fitnessstudio Pfitzenmeier, die Flächen für die Testangebote zur Verfügung stellen. Ein Dankeschön ging auch an die Stadtwerke für die Bereitstellung des Stromanschlusses am Drive-In. Zudem richtete Oberbürgermeister Weigel ein großes Lob an die Freiwillige Feuerwehr sowie an den Neustadter Ortsverband des Technischen Hilfswerks (THW), die bei der Errichtung des Drive-Ins unterstützten.

Der DRK-Stadtverband hat in der vergangenen Woche 570 PCR-Testungen und 4229 Schnelltestungen vorgenommen. Hinzukommen rund 1000 Testungen, die seitens des DRK in den Kindertagesstätten durchgeführt wurden. Die Riffelmacher GmbH führt wöchentlich durchschnittlich 7000 Schnelltests durch.

Ausbau des Testangebots in den Neustadter Ortsbezirken ab 17. Januar 2022:

Der Routenplan für das mobile Testangebot für weitere Bereiche in Neustadt wird in Kürze bekanntgegeben.

Alle der Stadtverwaltung bekannten und zertifizierten Testangebote in Neustadt finden sich unter www.neustadt.eu/testen.