Lambrecht: Kaminbrand am Dicken Stein

Lambrecht – Die Feuerwehren Lindenberg und Lambrecht wurden am 11.01.2022 um 23:31 Uhr zu einem Kaminbrand in die Straße am Dicken Stein in Lambrecht alarmiert.

Beim Eintreffen der Feuerwehr am Einsatzort war auf den ersten Blick ein deutlicher Funkenschlag aus dem Kaminrohr erkennbar. Im inneren des Hauses befand sich ein offener Kamin, aus dem das Brandgut mittels Schuttwanne entfernt und ins Freie gebracht wurde. Anschließend reinigten die Einsatzkräfte mit speziellem Kehrwerkzeug den Kamin um vorhandenen Glutreste vollständig zu entfernen.

Zum Schluss wurde der gesamte Kamin mit einer Wärmebildkamera kontrolliert und das Objekt dem Eigentümer wieder übergeben.

Während dem Einsatz musste die Straße ca. 35 min. voll gesperrt werden.