Raub auf Tankstelle – Haftbefehl gegen 20-Jährigen ergangen

Rotenburg (ots) – Beamte der Polizeistation Rotenburg nahmen am frühen Montagmorgen 10.01.2022 einen 20-jährigen Mann aus Rotenburg an der Fulda fest, nachdem dieser eine Tankstelle in der Kasseler Straße ausgeraubt und Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro verursacht hatte. Ein Tankstellenmitarbeiter hatte die Polizei darüber informiert, dass der 20-Jährige zunächst mehrfach mit einer Eisenstange gegen die verschlossene Eingangstür der Tankstelle geschlagen habe, bis diese teilweise zerbrochen sei.

Anschließend habe der Rotenburger unbefugt den Verkaufsraum betreten, die Kasse gewaltsam geöffnet und das darin befindliche Bargeld in Höhe mehrerer hundert Euro entwendet. Nach derzeitigen Erkenntnissen bedrängte er den Angestellten dabei mit der Eisenstange und führte zudem ein Messer sowie eine Softair-Schusswaffe, die in Richtung Boden gerichtet war, mit sich. Danach flüchtete der Mann zunächst. Der Mitarbeiter der Tankstelle blieb glücklicherweise unverletzt.

Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung wurde der 20-Jährige schließlich durch Polizeibeamte der Polizeistation Rotenburg an der Fulda im Bereich Lispenhausen angetroffen und festgenommen. Bei ihm konnten die Beamten eine Softair-Waffe, ein Messer und eine Eisenstange sowie das zuvor geraubte Geld auffinden und sicherstellen.

Der Rotenburger wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda am Dienstag (11.01.) einem Richter beim Amtsgericht in Bad Hersfeld vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Der Haftbefehl wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Fahrräder sichergestellt – Polizei sucht Eigentümer

Alsfeld (ots) – Am Montag 03.01.2022 versuchte ein 57-jähriger Mann aus Alsfeld ein in der Straße “An der Au” an einen Baum angelehntes, schwarzes Mountainbike der Marke MC Kenzie zu entwenden. Eine Zeugin wurde auf den Mann, der bereits ein silber-blaues Herrenrad des Herstellers Tigra mitführte, aufmerksam und informierte die Polizei.

Beamte der Polizeistation Alsfeld kontrollierten den 57-Jährigen, der im Anschluss an die polizeiliche Maßnahmen entlassen wurde, daraufhin und stellten, um einen Diebstahl zu verhindern, die beiden Zweiräder, für die der Alsfelder keinen Nachweis besaß sicher.

Die Polizei sucht nun nach den Eigentümern der Fahrräder. Wer Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder an jede andere Polizeidienststelle. Die Zweiräder können gegen Vorlage eines Eigentumsnachweises bei der Polizei in Alsfeld abgeholt werden.

Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten

L3330 Gersfeld-Gackenhof (ots) – Am Dienstag 11.01.2022 gegen 15:15 Uhr, ereignete sich auf der Landstraße L3330 zwischen Gersfeld und Gackenhof ein Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen und einem Gesamtschaden in Höhe von ca. 8.000 EUR. Der 76-jährige Fahrer eines Opel Corsa E aus der Gemeinde Poppenhausen fuhr auf den am Fahrbahnrand stehenden Pkw eines 59-jährigen Lauterbachers, der sich noch im Fahrzeug befand, auf.

Hierbei wurden beide Pkw derart beschädigt, dass sie durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden mussten. Die beiden Fahrzeugführer und die Beifahrerin des auffahrenden Opel Corsa wurden durch den Aufprall verletzt und mussten durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Die L 3330 musste während der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden.

Mehrere Katalysatoren entwendet

Alsfeld. Unbekannte betraten in der Zeit von Donnerstag (30.12.) bis Dienstag (11.01.) ein Betriebsgelände in der Aulastraße im Ortsteil Eifa und bauten sechs Katalysatoren aus dort abgestellten Fahrzeugen aus.

Ob weitere Gegenstände entwendet wurden und welchen Wert das Diebesgut hat, ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch in Kellerräume

Petersberg. Zwischen Donnerstag (06.01.) und Dienstag (11.01.) versuchten Unbekannte in mehrere Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Straße “Am See” einzubrechen. Die Täter verschafften sich auf unbekannte Weise Zutritt zum Haus und hebelten ohne Erfolg an mehreren Kellertüren. Sie hinterließen circa 450 Euro Sachschaden.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

