6 Neuwagen auf Pflastersteine aufgebockt – Täter flüchtig

Kassel-Bettenhausen (ots) – Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag 11.01.2022 auf einem umzäunten Gelände eines Autohauses in Kassel-Bettenhausen sechs Sätze Kompletträder von Neuwagen abmontiert. Die betroffenen Fahrzeuge wurden dabei kurzerhand auf Pflastersteine aufgebockt. Aus bislang noch unbekannten Gründen ließen die Diebe die Räder jedoch zurück und flüchteten letztlich ohne Beute. Die zuständigen Ermittler der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei bitten um Zeugenhinweise.

Wie die zur Anzeigenaufnahme eingesetzte Streife des Polizeireviers Ost berichtet, gelangten die Täter durch Überstiegen des Zauns auf das Gelände in der Ochshäuser Straße, das an den Parkplatz eines Discounters angrenzt. Dort schlugen sie an zwei Autos die Heckscheiben ein, um die Steckschlüssel der Felgenschlösser an sich zu nehmen. Nachdem sie an sechs Pkw die Reifen samt Leichtmetallfelgen abgeschraubt hatten, legten sie die Räder auf dem Gelände zum Abtransport bereit. Ob die Diebe möglicherweise gestört wurden oder die zurückgelassenen Räder zu einem späteren Zeitpunkt abholen wollten, ist bislang unbekannt. Auch die genaue Tatzeit konnte bisher noch nicht ermittelt werden. Die Ermittler gehen aber davon aus, dass die Täter im Schutz der Dunkelheit agierten. Die Schäden, die durch das Demontieren und Abstellen auf den Bremsscheiben sowie das Einschlagen der Scheiben entstanden sind, summieren sich auf ca. 6.000 Euro.

Zeugen, die in der Nacht zum Dienstag verdächtige Beobachtungen im Bereich Ochshäuser Straße/ Leipziger Straße gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Handtasche von Seniorin in Fuldatalstraße geraubt

Kassel-Wesertor (ots) – Die Ermittler des für Raubdelikte zuständigen Kommissariats 35 der Kasseler Kripo suchen nach Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit einem Handtaschenraub gemacht haben, der sich am vergangenen Samstagmorgen 08.01.2022 an der Straßenecke Fuldatalstraße/ Schirmerstraße ereignet hat. Ein unbekannter Täter hatte eine 78-jährige Frau von hinten niedergestoßen und ihr dann die Handtasche entrissen. Glücklicherweise blieb die Seniorin bei dem Sturz unverletzt. Da sie aber einen Schock erlitt, meldete sie den Überfall erst drei Tage später bei der Polizei.

Der Raub hatte sich am Samstagmorgen gegen 10:30 Uhr ereignet. Ob der Täter die 78-Jährige aus Kassel zuvor beim Verlassen einer Bankfiliale an der Weserspitze beobachtet hatte und ihr dann gefolgt war, ist bislang nicht bekannt. Wie die Seniorin den Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) bei der Anzeigenerstattung schilderte, war sie auf dem Gehweg der Fuldatalstraße in Richtung Wolfsanger unterwegs, als sie kurz vor der Schirmerstraße plötzlich von hinten umgestoßen wurde. Bevor sie wieder aufstehen konnte, entriss ihr der Täter die schwarze Handtasche und ergriff anschließend die Flucht in Richtung Weserspitze.

Das Opfer beschrieb den Kriminalbeamten einen 1,75 bis 1,80 Meter großen Mann mit normaler Statur und dunklen Haaren, der eine blaue Jeans und eine schwarze Jacke trug.

Die Ermittler des K 35 bitten Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Handtaschenraub gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Unbekannte brechen in Wohnung ein

Kassel-Oberzwehren (ots) – Unbekannte sind am gestrigen Dienstagnachmittag 11.01.2022 in Abwesenheit der Bewohner in die Wohnung eines Hauses in der Straße “Thielenäcker” in Kassel eingebrochen. Dabei gingen die Täter rabiat vor und schlugen den Glaseinsatz der Wohnungstür ein. Zudem brachen sie die Tür, die über eine Außentreppe erreichbar ist, mit einem Hebelwerkzeug im Bereich des Schlosses gewaltsam auf und gelangten so in die Wohnung im 1. OG. Dort suchten sie nach Wertsachen. Nach derzeitigen Erkenntnissen machten sie aber offenbar keine Beute, allerdings beschädigten sie mutwillig zwei Flachbildfernseher. Der bei dem Einbruch angerichtete Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Die Tatzeit lässt sich momentan auf den Zeitraum zwischen 16:45 und 19:45 Uhr eingrenzen.

Die weiteren Ermittlungen werden beim für Einbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die gestern verdächtige Beobachtungen in der Straße “Thielenäcker” oder angrenzenden Straßen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

