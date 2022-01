Körperliche Auseinandersetzung – Polizei ermittelt gegen 14-Jährigen

Eschwege (ots) – Nachdem es Dienstagnachmittag 11.02.2022 gegen 16.20 Uhr in der Innenstadt im Bereich des Obermarktes zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 14-Jährigen aus Eschwege kam, hat die Polizei in der Folge gegen einen von ihnen Ermittlungen aufgenommen. Der besagte Tatverdächtige soll nach bisherigem Erkenntnisstand seinen Kontrahenten am Hals gepackt und mehrmals in den Bauch geschlagen haben.

Als das Opfer zu Boden ging soll der Jugendliche zudem noch auf sein Opfer eingetreten haben und außerdem Bedrohungen ausgestoßen haben, ehe Zeugen den Vorfall bemerkten und den jugendlichen Tatverdächtigen von weiteren Tathandlungen abhielten. Der 14-jährige Tatverdächtige muss sich nun u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Nötigung strafrechtlich verantworten.

11-jähriger Junge von Pkw angefahren und leicht verletzt

Eschwege (ots) – Mittwochmorgen 12.01.2022 kam es um kurz nach 08.00 Uhr in Eschwege zu einem Zusammenstoß zwischen einem 11-jährigen Jungen, der sein Fahrrad auf dem Gehweg schob, und einem bislang unbekannten Pkw, der auf einen Parkplatz abbiegen wollte. Wie im Laufe des Vormittages bekannt wurde, hat der Junge bei dem Vorfall entgegen der ersten Annahme offenbar doch Verletzungen davongetragen, so dass die Beamten der Eschweger Polizei nun Unfallermittlungen aufgenommen haben und nach dem verantwortlichen Autofahrer suchen, zu dem bislang aber nichts weiter bekannt ist.

Der Vorfall passierte etwa zwischen 08.05 Uhr und 08.10 Uhr in der Straße “Schlossplatz” in Höhe der Einfahrt zum Landgrafenschloss und der Kreisverwaltung bzw. unmittelbar vor den dortigen öffentlichen Parkplätzen.

Zu dieser Zeit war ein 11-jähriger Junge auf dem rechtsseitigen Gehweg aus Richtung “Am Mühlgraben/Unter dem Berge” kommend fußläufig in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Der Junge schob den eigenen Angaben zur Folge dabei sein Fahrrad, als ein silberfarbener Pkw ebenfalls aus Richtung “Am Mühlgraben/Unter dem Berge” kommend nach rechts auf die besagten Parkplätze vor dem Landgrafenschloss abbog. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug und dem Jungen, der dabei zu Fall gekommen sein soll.

Nach dem Vorfall folgte ein kurzes Gespräch zwischen dem Autofahrer, der sich nach dem Wohlbefinden des Jungen erkundigen wollte, und dem 11-Jährigen. Auf Nachfrage des Autofahrers verneinte der Junge aber zunächst, bei dem Vorfall verletzt worden zu sein. Daraufhin stieg der Mann dann wieder in sein Fahrzeug, wendete im Bereich der Parkplätze und fuhr anschließend in Richtung “Am Mühlgraben/Unter dem Berge” davon.

Im Verlauf des Vormittages klagte der Junge in der Schule allerdings doch über Schmerzen im Bein, so dass der 11-Jährige auf Veranlassung einer Lehrerin zur weiteren ärztlichen Versorgung dem Klinikum Werra-Meißner zugeführt werden musste. Die Polizei in Eschwege hat nun Unfallermittlungen aufgenommen und sucht insbesondere nach dem verursachenden Autofahrer, der von dem Jungen wie folgt beschrieben werden kann:

männlich; ca. 30-40 Jahre alt; ca. 190 cm groß; brauner Vollbart und braunes, gelocktes Haar.

Der unbekannte Autofahrer war zum Zeitpunkt des Vorfalls mit einer blauen Latzhose bekleidet und mit einem silbernen Pkw unterwegs, zu dem aber nichts weiter bekannt ist. Hinweise zu dem Vorfall und dem oben beschriebenen Autofahrer nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Unter Drogeneinfluß im Straßenverkehr

(ots) – Am Dienstag 11.01.2022 hat die Eschweger Polizei im Rahmen von Verkehrskontrollen erneut zwei Autofahrer angehalten, die sich aufgrund von Rauschmittelkonsum eigentlich nicht hinter das Lenkrad hätten setzen dürfen. Gegen die beiden 22- und 21-jährigen Männer sind nun entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

22-jähriger Autofahrer steht unter dem Einfluss von Kokain und Cannabis

Am Dienstagvormittag kontrollierte die Eschweger Polizei im Rahmen einer Verkehrskontrolle gegen 11.25 Uhr einen 22-jährigen Autofahrer aus Eschwege, der mit seinem Fahrzeug auf der Niederhoner Straße unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle kam den Beamten der Verdacht, dass der Mann verbotene Substanzen konsumiert haben könnte, was sich nach einem entsprechenden Test dann auch bestätigte und Anhaltspunkte für den Konsum von Kokain und Cannabis lieferte. Die Weiterfahrt wurde dem 22-Jährigen daraufhin untersagt und er musste sich im Anschluss einer Blutentnahme unterziehen.

Drogenvortest bei 21-jährigem Autofahrer zeigt Konsum von THC an

Eine weitere Fahrt unter Drogeneinfluss registrierten die Eschweger Beamten dann am Abend in Waldkappel. Gegen 22.35 Uhr kontrollierte die Polizei hier einen 21-jährigen Autofahrer aus der Gemeinde Meißner, der in Waldkappel auf der Straße Rue de Carhaix unterwegs war. Auch hier führten die Beamten wegen entsprechender Verdachtsmomente einen Drogenvortest durch, der hinsichtlich der verbotenen Substanz THC ein positives Ergebnis lieferte. In der Folge war für den 21-Jährigen dann die Autofahrt zu Ende und eine Blutentnahme im Klinikum Werra-Meißner die Folge.

Gegen beide Autofahrer wird nun wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, sowie wegen des Besitzes und Erwerbs der verbotenen Substanzen ermittelt.

Parkrempler

Einen geringen Frontschaden in Höhe von etwa 30 Euro hat eine 29-jährige Autofahrerin aus Eschwege verursacht, die am Dienstagabend gegen 21.20 Uhr beim Einparken in der Kurt-Holzapfel-Straße in Eschwege den Wagen eines 59-Jährigen aus Niestetal im Bereich des Kennzeichens touchierte. Am Auto der Verursacherin entstand augenscheinlich kein Schaden.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unbedachtes Öffnen der Autotür führt zum Unfall; Schaden 8500 Euro

Am Dienstagmorgen gegen 08.20 Uhr ist einem 64-jährigen Pkw-Fahrer aus Hessisch Lichtenau ein Missgeschick unterlaufen, als er aus seinem in der Poststraße in Hessisch Lichtenau geparkten Auto aussteigen wollte. Ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, öffnete der Mann die Fahrertür wodurch es zu einer Kollision mit einem vorbeifahrenden Pkw kam. Eine ebenfalls aus Hessisch Lichtenau stammende 26-jährige Autofahrerin hatte die Poststraße aus Richtung Desseler Straße kommend befahren und sich auf Höhe des geparkten Autos befunden, als der 64-Jährige die Tür unvermittelt öffnete. Bei der anschließenden Kollision entstand ein Schaden in Höhe von 2500 Euro an dem geparkten Auto. Der Pkw der 26-Jährigen wurde mit 6000 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Ein 64-jähriger Autofahrer aus Hövelhof (LK Paderborn) hat am Dienstagmorgen gegen 07.50 Uhr ein Reh erfasst, als er auf der Landesstraße L 3464 von Wendershausen in Richtung Witzenhausen unterwegs war.

Das Tier entfernte sich nach der Kollision in unbekannte Richtung, am Fahrzeug des 64-Jährigen entstand ein Frontschaden in Höhe von 500 Euro.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen