Sexuelle Nötigung – Kripo bittet um Mithilfe und sucht Zeugen

Frankfurt-Niederrad (ots)-(ro) – In der Nacht von Samstag (8. Januar 2022) auf Sonntag (9. Januar 2022) griff ein unbekannter Mann eine 44-jährige Spaziergängerin im Stadtteil Niederrad an und berührte diese unsittlich. Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Gegen 00:10 Uhr führte die 44-jährige Frau ihren Hund aus und lief dabei die Willemineallee entlang.

In Höhe der querenden Johannes-Lamp-Straße näherte sich ihr hinterrücks ein Unbekannter und drückte sie unvermittelt auf eine Parkbank. Anschließend legte sich der Angreifer auf die Spaziergängerin und berührte sie unsittlich. Die 44-Jährige setzte sich in der Folge erheblich zur Wehr und schlug den Angreifer in die Flucht. Dieser entkam unerkannt zu Fuß.

Täterbeschreibung:

männlich, etwa 28 bis 30 Jahre alt, circa 170 bis 175 cm gross, schlanke Statur. Kurze dunkelblonde bzw. hellbraune Haare, graue/blaue Augen, breiter Mund, wirkte gepflegt, roch nach Parfum. Bekleidet mit grauer Oberbekleidung, sprach Englisch.

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat und/oder dem Täter geben können bzw. entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 069/755-51399 zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

Abfeuern von Schreckschusspistole sorgt für großen Polizeieinsatz

Frankfurt-Hausen (ots)-(ro) – Dienstagabend 11. Januar 2022 wurden der Polizei wiederholte Schussgeräusche im Stadtteil Hausen gemeldet. Mit einem Großaufgebot machte die Frankfurter Polizei kurze Zeit später einen 22-Jährigen mit einer Schreckschusspistole ausfindig. Gegen 21:15 Uhr meldeten Ohrenzeugen dem Polizeinotruf mehrere, schnelle Schussabgaben.

Zahlreiche Polizeistreifen fuhren daraufhin vor Ort und umstellten die beschriebene Fläche des Niddaparks. Anschließend durchkämmten die Beamten das Gebiet. Dabei trafen sie in Höhe einer Autobahnbrücke der Bundesautobahn 66 einen jungen Mann an und fanden bei dem 22-Jährigen eine geladene Schreckschusswaffe auf. Auch in seinem Nahbereich stellten die Polizisten mehrere Hülsen verschossener Schreckschussmunition fest.

Der 22-Jährige, der im Besitz eines kleinen Waffenscheins zum Führen der Schreckschusspistole war, wurde nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Er muss sich nun wegen des Verdachts der entsprechenden Ordnungswidrigkeit verantworten, dass er diese verbotenerweise in der Öffentlichkeit abgefeuert hat.

Rettungskräfte verbal angegangen

Frankfurt-Gallus (ots)-(ne) – Am Montagnachmittag 10. Januar 2022 ist die Besatzung eines Rettungswagens während ihres Einsatzes in der Poststraße von einem Mann verbal angegangen und beleidigt worden.

Gegen 16:20 Uhr waren die Sanitäter zu einem medizinischen Notfall bezüglich einer am Boden liegenden Person in die Poststraße gerufen worden. Schon beim Verlassen des Rettungswagens wurde einer der Sanitäter von einem 30-jährigen Mann verbal angegangen, welcher hinter dem RTW stand und nun nicht mehr mit seinem Auto durchkäme. Der Rettungswagen wurde zur Seite gefahren. Der 30-Jährige parkte daraufhin seinen Pkw und ging eilig mit seiner Beifahrerin in den Hauptbahnhof. Während der medizinischen Behandlung kehrte der 30-Jährige zurück und beleidigte die Rettungskräfte bzw. stellte sich während der laufenden Patientenversorgung dicht neben die Sanitäter und redete auf sie ein.

Eine Streife der Bundespolizei nahm den Mann schließlich zur Seite und kontrollierte ihn. Letztlich wurde der 30-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durch die Revierbeamten vor Ort entlassen. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren wegen Behinderung von hilfeleistenden Personen sowie Beleidigung.

Automatenaufbruch in der S-Bahnstation Ostendstraße

Frankfurt am Main (ots) – Die Bundespolizei ermittelt gegen noch unbekannte Täter, die am frühen Dienstagmorgen an der Frankfurter S-Bahnstation Ostendstraße einen Süßwarenautomaten aufgebrochen und Geld und Süßwaren entwendet haben. Reisende waren auf den aufgebrochen Automaten aufmerksam geworden und hatten die Polizei verständigt.

Eine Streife der Bundespolizei konnte vor Ort feststellen, dass die Täter die Tür des Automaten mit brachialer Gewalt aufgebrochen und sich so Zugriff auf die Geldkassette und die Süßwaren verschafft hatten. Nachdem sie den Automaten geplündert hatten, konnten sie unerkannt flüchten. Am Tatort wurden einige Spuren gesichert, die nun kriminaltechnisch ausgewertet werden.

Wie hoch sich der Gesamtschaden beläuft, kann noch nicht beziffert werden. Zu den Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise können unter der Telefonnummer 069/130145 1103 der Bundespolizeiinspektion Frankfurt gemeldet werden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

An der Buddhastatue erkannt

Frankfurt-Hausen (ots)-(ne) Drei sehr junge Langfinger haben sich heute Nacht in Hausen auf Diebestour begeben. Auf ihrer Flucht schmissen sie einiges wieder von sich, bis auf die Buddhastatue. Um kurz nach Mitternacht trieben die drei Diebe im Alter von 17, 18 und 19 Jahren ihr Unwesen an Garagenkomplexen im Bereich Am Hirtenacker und Am Ziehgraben. Hier verschafften sie sich Zugang zu offensichtlich unverschlossen Räumlichkeiten und durchwühlten diese nach “brauchbaren” Gegenständen.

Dies blieb jedoch nicht unbemerkt, denn eine Zeugin hatte das verdächtige Verhalten gehört und gesehen und somit die Polizei verständigt. Als die Streifen vor Ort eintrafen, suchten die drei Tatverdächtigen eilig das Weite. Zunächst nahmen sie noch alles mit, was man irgendwie tragen und dabei trotzdem rennen kann. Doch nach und nach wurde der unnötige Ballast davongeworfen.

Zwei Tatverdächtige konnten die Beamten direkt festnehmen, dem Dritten gelang zunächst die Flucht. Bei der anschließenden Fahndung entdeckten die Streifen dann einen jungen Mann in der Praunheimer Landstraße. Dieser hatte eine 15kg schwere Buddhastatue dabei und sah dem noch fehlenden Dieb verdächtig ähnlich. Weder den Grund für den nächtlichen Spaziergang mit einer Buddhastatue noch die Herkunft des Kunstgegenstandes konnte der 19-Jährige schlüssig darlegen. Letztlich wurde auch er vorübergehend festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zusammen mit seinen Komplizen nach Hause entlassen.

Einbrecher festgenommen

Frankfurt-Westend (ots)-(ro) – Am Dienstagabend 11. Januar 2022 stiegen zweiMänner im Alter von 36 und 45 Jahren in ein Haus im Stadtteil Westend ein. Alsdie alarmierten Streifen auf sich aufmerksam machten und die beiden daraufhinversuchten, mit dem Diebesgut das Objekt zu verlassen, klickten die Handschellen. Beide sollen noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

In den frühen Abendstunden wurde der Frankfurter Polizei gegen 19:10 Uhr verdächtiges Taschenlampenlicht in einem Haus im Grüneburgweg gemeldet. Mehrere Polizeistreifen fuhren daraufhin vor Ort und umstellten das Gebäude. Kurze Zeit später nahmen die Beamtinnen und Beamten auf frischer Tat einen 36-Jährigen und einen 45-Jährigen fest, die aus dem Haus gerannt kamen. Der 36-Jährige versuchte dabei noch erfolglos zu flüchten. Die Polizistinnen und Polizisten fanden bei den beiden Männern sowohl Tatwerkzeug als auch gestohlenen Schmuck auf.

Die beiden Tatverdächtigen wurden in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main verbracht. Sie sollen noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Ermittlungen dauern an.

