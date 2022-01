Wenn es um Poker geht, stiehlt Texas Hold’em allen die Show. So aufregend dieses Spiel auch ist, es hat nicht das Monopol auf Spannung.

Seven-Card Stud, Omaha (High-Low), Open-Face Chinese Poker und Five Card Draw bieten alle ihren eigenen Nervenkitzel. Dieser Artikel befasst sich mit Texas Hold’em und anderen Pokerspielen, wie sie im Vergleich zueinander abschneiden und wie Sie bei jedem Spiel gewinnen können.

Texas Hold’em

Texas Hold’em-Poker ist das beliebteste aller Pokerspiele. Es gibt, wenn überhaupt, nur wenige Einsatzbeschränkungen, was bedeutet, dass Sie wirklich viel gewinnen können. Gespielt wird im Uhrzeigersinn, wobei die beiden Spieler links vom Dealer – der Small Blind und der Big Blind – mit dem Setzen beginnen. Jeder Spieler erhält zwei Hole Cards und muss versuchen, aus diesen Karten und den fünf Gemeinschaftskarten das bestmögliche Fünf-Karten-Blatt zu bilden.

Texas Hold’em ist leicht zu erlernen, aber wegen der vielen Strategien, die es erfordert, schwer zu meistern. Wenn Sie online pokern möchten, ist dies ein guter Ausgangspunkt. Um bei diesem Spiel zu gewinnen, müssen Sie die Grundlagen kennen und verstehen, wie die Positionen der anderen Spieler Ihre Strategie und die Pot Odds beeinflussen können. Wenn Sie all dies beherrschen, können Sie sich mit fortgeschritteneren Konzepten und Strategien befassen, z. B. mit den verschiedenen Spielertypen und wie man gegen sie spielt. Lesen Sie diesen Artikel der GGPoker-Experten, um die Texas Hold’em-Regeln zu lernen.

Omaha

Wenn Ihnen die Höhen und Tiefen von Texas Hold’em gefallen und Sie etwas Ruhigeres, aber mit etwas weniger Risiko spielen möchten, ist Omaha das richtige Spiel für Sie. Omaha unterscheidet sich von Texas Hold’em, weil die Spieler vier Hole Cards haben und zwei davon mit drei Gemeinschaftskarten kombinieren müssen. Außerdem gibt es ein Limit für den Pott, obwohl die Setzrunden auf die gleiche Weise ablaufen. Bei Omaha High gewinnt der Spieler mit dem höchsten Blatt, bei Omaha High-Low der Spieler mit dem höchsten und dem niedrigsten Blatt (der Spieler muss fünf Karten mit dem Wert acht oder niedriger haben, um sich für das Low zu qualifizieren).

Um bessere Gewinnchancen zu haben, müssen die Karten in Ihrem Blatt so eng wie möglich zusammenhängen. Es ist auch kein Spiel zum Bluffen. Spieler, die „die Nuts“ haben, also das bestmögliche Blatt in dieser Situation, werden wahrscheinlich nicht aussteigen. Wenn Sie nicht erfolgreich bluffen, könnte Ihre Glaubwürdigkeit am Tisch Schaden nehmen.

Open-Face Chinese Poker

Wenn Sie auf der Suche nach etwas anderem sind, versuchen Sie es mit Open-Face Chinese Poker, bei dem die Spieler aus einem einzigen Stapel ziehen und versuchen, die bestmögliche(n) Hand/Hände zu bilden. Dieses Spiel ähnelt eher dem Gin Rommé als dem Poker, da die Spieler um Punkte spielen. Sie absolvieren die Kartenaustauschrunden und ordnen dann ihre 13 Karten in drei verschiedenen Händen an. Das oberste Blatt besteht nur aus drei Karten, wird aber wie ein normales Blatt gewertet. Das mittlere und das untere Blatt sind normale Fünf-Karten-Blätter. Jedes Blatt muss höher sein als das vorherige, wobei das oberste Blatt das niedrigste und das unterste das höchste ist.

Das Spiel ist bei Profis sehr beliebt, aber auch in Laienkreisen, weil es schnell geht und sowohl ein Glücks- als auch ein Geschicklichkeitsspiel ist. Das Spiel erfordert Konzentration und strategisches Denken, wozu auch die knifflige Aufgabe gehört, den Spielstand festzuhalten. Am einfachsten ist es, den eigenen Punktestand mit dem der anderen Spieler zu vergleichen. Für jedes gewonnene Blatt erhält man einen Punkt, und wenn man einen Spieler in allen drei Blättern besiegt, kann man drei zusätzliche Punkte gewinnen, die man „Scoop“ nennt.

Five-Card Draw

Five-Card Draw ist einfach und eine der einfachsten Varianten, die man lernen kann. Es unterscheidet sich von Varianten wie Texas Hold’em, Seven-Card Stud und Omaha dadurch, dass es keine offenen Karten gibt, was es schwieriger macht, eine Strategie zu entwickeln. Die Small und Big Blinds machen ihre Einsätze und anschließend erhalten die Spieler fünf Karten. Die Spieler haben dann die Möglichkeit zu ziehen, d. h. Karten abzulegen und neue zu erhalten. Nach der Ziehung gibt es eine weitere Wettrunde und es ist Zeit für den Showdown. Das Blatt mit dem höchsten Wert gewinnt.

Es ist ein leicht zu erlernendes Spiel, so dass man es heute nur noch selten in stationären Casinos sieht, wenn überhaupt, und online spielen muss. Um erfolgreich zu sein, ist es wichtig, den Wert der verschiedenen Blätter zu kennen und zu wissen, dass es unwahrscheinlich ist, dass Sie in der ersten Runde ein gutes Blatt erhalten. Es geht darum, herauszufinden, ob die Auslosung zu Ihrem Vorteil ist oder nicht. Sie können anhand der Anzahl der Karten, die Ihre Gegner ziehen, abschätzen, was sie haben könnten. Wenn der Gegner zum Beispiel eine Karte zieht, besteht die Möglichkeit, dass er eine Straße oder einen Flush hat.

Poker bedeutet nicht nur Texas Hold’em, und das ist eines der faszinierenden Dinge an diesem Spiel. Egal, ob Sie fortgeschritten sind oder gerade erst anfangen, Sie können eine Pokervariante finden, die zu Ihnen passt und Ihnen Unterhaltung und Spannung bietet. Lernen Sie auf jeden Fall die Grundlagen, damit Sie fortgeschrittene Strategien entwickeln und beim Spielen immer besser werden können.

Werbung