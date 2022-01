Ausnüchterung im Polizeigewahrsam

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Am Montagabend 10.01.2022 gegen 18:30 Uhr, wird durch eine Polizeistreife ein stark angetrunkener 59-jähriger Mann an einer Laterne lehnend im Alsheimer Weg festgestellt. Der Mann musste teilweise durch die eingesetzten Beamten gestützt werden. Eine Gesprächsführung war mit dem 59-Jährigen nicht möglich.

Nach Rücksprache mit dem Bereitschaftsrichter und Hinzuziehung einer Ärztin wurde der Mann zur Ausnüchterung in Schutzgewahrsam genommen, weil eine Selbstgefährdung zu befürchten war, hätte man den Mann nicht sich selbst überlassen können. Beim Verbringen auf die Dienststelle schrie der Mann kurzzeitig im Streifenwagen herum. Die Nacht verbrachte der 59-Jährige schlussendlich im Polizeigewahrsam.

Ingewahrsamnahme von betrunkener Person

Schifferstadt (ots) – Am Montag 10.01.2022 gegen 22:00 Uhr, wird ein aggressiver Fahrgast in einem Zug am Hauptbahnhof in Schifferstadt mitgeteilt. Der alkoholisierte 33-Jährige soll sich im Zug verbal aggressiv verhalten haben. Im Beisein der Beamten verließ der Mann den Zug. Nach Mitternacht, gegen 00:45 Uhr, wird in der Hofstückstraße eine Person mitgeteilt, die versuche, eine Fahrzeugtüre zu öffnen.

Vor Ort konnte der bereits am Abend am Hauptbahnhof auffällige 33-jährige Mann angetroffen werden. Die Alkoholisierung war deutlich gesteigert, sodass der Mann nicht mehr eigenständig laufen konnte. Der 33-Jährige wurde zur Ausnüchterung nach der Hinzuziehung einer Ärztin in Schutzgewahrsam genommen.

Unfallflucht

Limburgerhof (ots) – Am Montag 10.01.2022 gegen 18:30 Uhr, wird auf der Kreisstraße 14, auf der Höhe des Golfplatzes, ein verunfalltes Fahrzeug gemeldet. Vor Ort konnte die 63-jährige Fahrerin auf dem Gehweg sitzend angetroffen werden. Diese gibt an, dass sie mit ihrem PKW die K14 von Schifferstadt in Richtung Limburgerhof gefahren sei. Auf der Höhe des Golfplatzes sei ihr ein PKW auf ihrer Fahrspur entgegengekommen. Beim Ausweichen habe die 63-Jährige einen Fahrbahnteiler überfahren und ein Verkehrsschild beschädigt. Ein Kennzeichen des PKWs liegt nicht vor, es soll sich jedoch um eine Fahrerin gehandelt haben.

Bei der Unfallaufnahme gibt die 63-Jährige an, aufgrund von Schmerzen ein Schmerzpflaster zu tragen. Bei der unverletzten Fahrerin wurde eine Blutentnahme angeordnet, um festzustellen, ob durch das Medikament die Fahruntüchtigkeit nicht mehr gegeben war. Der PKW der 63-Jährigen wurde abgeschleppt. Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs wurden eingeleitet.