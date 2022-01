Exhibitionist entblößt sich vor 17-Jähriger

Speyer (ots) – Eine 17-Jährige befand sich am Montag gegen 11:30 Uhr in der Rosengasse, als sich ein unbekannter Mann vor sie stellte und mit heruntergelassener Hose exhibitionistische Handlungen an sich vornahm. Nachdem die Jugendliche wegrannte, entfernte sich auch der Mann in Richtung Kutschergasse.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

ca. 20-30 Jahre alt, 1,60m-1,65m groß, dunkelbraune Haare, brauner Vollbart, schwarze Jogginghose, schwarze oder dunkelblaue/dunkelgraue Winterjacke mit Kapuze, rot-weiß-grüne Wintermütze (Farben angeordnet wie die italienische Flagge).

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06232/137-0 an die Polizei Speyer zu wenden.

Versuchter Einbruch in Wohnung

Speyer (ots) Zu einem versuchten Einbruch kam es bereits im Zeitraum von 17.12.2021 bis 09.01.2022 in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Remlingstraße. Durch den gewaltsamen Versuch in die Wohnung einzudringen, entstand ein Sachschaden an der Eingangstür.

Zeugen, die verdächtige Personen im Ortsteil Im Vogelgesang beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.