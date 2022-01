Landau: Die Polizei-News

Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

Landau/SÜW/Germersheim (ots) – Die Polizeidirektion Landau weisst darauf hin, dass es aktuell in den Bereichen der Stadt Landau sowie den Landkreisen Südliche Weinstraße und Germersheim vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich Schockanrufe handeln könnte.

Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten.

Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder nahe Verwandte.

Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

Wenden Sie sich an das örtliche Polizeirevier. Erzählen Sie der Polizei von den Anrufen. Die Polizeidirektion Landau ist für Sie da. Telefonnummer: 06341-287-0 oder 06341-287-2010.

Fahrradeigentümer gesucht

Offenbach/Queich, 10.01.2022 um 17:05 Uhr (ots) – Eine Spaziergängerin wurde während ihrer Gassi-Runde auf einem Feldweg nördlich der L 509 auf ein herrenloses Fahrrad aufmerksam. Das Mountainbike lag im Matsch neben dem dortigen Weg. In der näheren Umgebung konnte die Spaziergängerin keine Personen antreffen, welche als Besitzer des Fahrrads in Frage kamen.

Die Frau verständigte daraufhin die Polizei, welche das Rad in Verwahrung nahm. Der Eigentümer des Mountainbikes wird gebeten sich mit der Polizei Landau unter der Tel: 06341-2870 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Landau-Queichheim, 10.01.2022 um 15:51 Uhr (ots) – Am Nachmittag des 10.01.2022 kam es im Bereich L509 / Carl-Bosch-Straße zu einem Verkehrsunfall. Laut Zeugenangaben missachtete der Unfallverursacher die Vorfahrt an der dortigen Einmündung. Der 58-jährige Landauer fuhr ungebremst in die Einmündung ein und stieß mit einem Pkw eines 57-Jährigen aus dem Kreis SÜW zusammen.

Der 57-Jährige verletzte sich durch den Unfall leicht und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 15.000EUR. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte beim Verursacher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,29 Promille. Dem Mann wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.