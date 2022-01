PKW schleudert gegen Ampel (siehe Foto)

Worms-Pfiffligheim (ots) – Am frühen Dienstagmorgen 11.01.2022 ist in Pfiffligheim ein PKW ohne fremde Beteiligung von der Straße abgekommen und gegen einen Ampelmast geschleudert. Der 28-jährige Mann aus Worms war kurz vor 03:30 Uhr mit seinem Opel auf der Alzeyer Straße in Richtung Worms-Pfeddersheim unterwegs, als er zunächst nach links über die Gegenfahrbahn an den Bordstein fuhr.

Hierbei geriet der Wagen ins Schleudern, kam in Höhe der Sitzingerstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit dem linken Heck gegen den Mast der Lichtzeichenanlage. Das Fahrzeug und die Ampelanlage wurden hierbei stark beschädigt. Der Fahrer wurde leicht verletzt, sein 26-jähriger Beifahrer bleib unverletzt.

Wie sich herausstellte, ist der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem stand der Wormser unter Drogen- und Alkoholeinfluss (1,38 Promille). Gegen ihn wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Sachbeschädigung an Fahrzeugen mit Täterfestnahme

Worms (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden gegen 03:07 Uhr mehrere parkende Fahrzeuge in der Seidenbenderstraße beschädigt. Durch aufmerksame Zeugen konnte eine männliche Person dabei beobachtet werden, wie diese fußläufig die Seidenbenderstraße in Richtung Von-Steuben-Straße entlang ging und hierbei gegen mehrere parkende Fahrzeuge schlug und trat.

Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei in der Nähe des Tatortes aufgrund der guten Personenbeschreibung eine männliche Person feststellen und einer Personenkontrolle unterziehen. Auf den Täter kommt nun eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung zu.

Bislang konnten an insgesamt 6 Fahrzeugen Sachschäden festgestellt werden. An den beschädigten Fahrzeugen wurden durch die Polizei Schadensnotizen hinterlassen, sodass sich die Geschädigten bei der Polizei Worms melden können. Sollten noch weitere Fahrzeughalter einen Schaden an ihrem Fahrzeug feststellen, der dieser Tatserie zuzurechnen ist, so werden diese gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

Kreis Alzey-Worms

Ohne Führerschein unterwegs

A61/Alzey (ots) – Ohne gültigen Führerschein wurde eine 27-jährige Frau mit einem PKW angetroffen, die am Montag 10.01.2022 gegen 23:50 Uhr in der Schafhäuser Straße in Alzey durch Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim kontrolliert wurde. Sie hatte versäumt, ihre ausländische Fahrerlaubnis rechtzeitig in eine deutsche Fahrerlaubnis umschreiben zu lassen. Die 27-Jährige muss mit einem Strafverfahren rechnen. Eine Beifahrerin mit gültigem Führerschein konnte die Fahrt fortsetzen.

Bei der Kontrolle eines 57-jähigen PKW-Fahrers am 11.1.2022 gegen 00:15 Uhr ebenfalls in der Schafhäuser Straße in Alzey hatten die Beamten indes einiges mehr zu beanstanden. Der Mann zeigte den Beamten einen ungültigen Führerschein vor. Der TÜV des Autos war schon seit neun Monaten abgelaufen. Zudem zeigten sich Anzeichen auf Drogeneinfluss. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv und der Mann musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Dem Mann drohen nun gleich mehrere Anzeigen.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Betrug am Geldautomat – Rentner verliert mehrere Tausend Euro

Alzey (ots) – Um mehrere Tausend Euro hat ein unbekannter Täter einen 87-jährigen Wörrstädter betrogen. Er wurde Opfer durch so genanntes “Shouldersurfing”, einer Betrugsmasche. Am vergangenen Sonntag 09.01.2022 gegen 12:30 Uhr wollte der Rentner in der Sparkasse Kontoauszüge ausdrucken. Alle drei Automaten zeigten einen Defekt an, diese wurden vermutlich manipuliert. Eine anwesende unbekannte, männliche Person machte den Rentner darauf aufmerksam, dass er auch am Geldautomaten Kontoauszüge erhalten kann.

Als der später geschädigte Rentner den Geldautomaten bediente, nahm der unbekannte Mann unbemerkt die EC-Karte an sich. Der Geschädigte wunderte sich, dass keine Kontoauszüge ausgegeben wurden, woraufhin der unbekannte Mann ihn anweist, seine PIN einzugeben. Dies tat der Rentner auch, dabei schaute der Täter dem Mann über die Schulter und spähte so die PIN-Nummer aus. Angeblich wäre nun die EC-Karte eingezogen worden, er solle sich am nächsten Tag bei seiner Bank melden. Im Nachhinein erfolgten Abbuchungen vom Konto des 87-Jährigen im 4-stelligen Bereich.

Bei dem Phänomen “Shouldersurfing” werden die Geschädigten bei der Eingabe der PIN an einem Geldausgabeautomaten durch die Täter beobachtet. Nachdem die Täter die PIN kennen, werden die Geschädigten unter einem Vorwand angesprochen und im günstigen Moment entwenden die Täter unbemerkt die Bankkarte der Geschädigten. Im Besitz der Bankkarte steuern die Täter einen Geldausgabeautomaten an und heben Bargeld von dem Konto der Geschädigten ab. Weil die Geschädigten davon ausgehen, dass die Bankkarte in dem Geldausgabeautomaten ist, wird die Bankkarte entweder zu spät oder gar nicht gesperrt.

Die Polizei rät:

Achten sie darauf, dass Ihnen niemand zum Geldautomaten folgt oder sich unmittelbar hinter ihnen befindet, wenn Sie Ihre persönlichen Daten eingeben.

Bestehen sie auf einen Sicherheitsabstand

Lassen sie Ihre EC-Karte nicht aus den Augen und nehmen sie diese direkt wieder an sich.

Bewahren sie niemals ihre PIN zusammen mit ihrer EC-Karte auf.

Bei dem Verdacht, dass ihre Kartendaten ausgelesen oder ihre Karte gestohlen wurde, lassen sie ihre Karte über ihre Bank oder den bundesweiten Sperrnotruf 116116 sperren und erstatten Sie sofort Anzeige bei der Polizei.