Verkehrsunfall – 3 Leichtverletzte

Klingenmünster (ots) – Beim Abbiegen von der Weinstraße in den Totenweg stießen am Montag 10.01.22 gegen 14:45 Uhr, zwei Pkw zusammen. Der 74-jährige Fahrer eines Pkw Suzuki hatte beim Linksabbiegen von der Weinstraße gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen und hierbei einen im Totenweg wartenden Pkw Peugeot gestreift.

Die Insassen des wartenden Pkw, im Alter von 27, 31 und 36 Jahren, wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden.

Mountainbike entwendet

Edenkoben (ots) – Übers Wochenende wurde am Bahnhof ein hochwertiges Mountainbike entwendet. Das Rad war verschlossen am Fahrradständer abgestellt. Der oder die Unbekannte(n) haben das Schloss aufgebrochen und abtransportiert. Bei dem Mountainbike handelt es sich um ein Herrenrad der Marke “MARIN” mit schwarzblauem Rahmen und einem auffällig rot-schwarzen Sattel. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Zigarettenrauch und Unterhaltungsmusik in der Teststation

Burrweiler (ots) – Der Polizei wurden Montagabend 10.01.2022, 21 Uhr zwei Jugendliche gemeldet, die sich widerrechtlich Zutritt in die Teststation in der Raiffeisenstraße verschafften, dort Unterhaltungsmusik hörten und dem Zigarettenrauchen nachgingen. Nach der Personalienfeststellung erhielten die 14 und 17 Jahre alten Jungs einen Platzverweis. Ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch wurde eingeleitet.

Einbruch in einen Industriebetrieb

Edenkoben (ots) – Unbekannte sind über das zurückliegende Wochenende in ein Industriegebiet in der Venninger Straße eingebrochen. Der oder die Täter gelangten über ein Dach auf einen Terrassenvorsprung, wo die Terrassentür aufgebrochen und sich Zugang in das Gebäude verschafft wurde.

Ersten Ermittlungen zufolge haben die Täter ein Schlüsseltresor sowie Bargeld entwendet. Von ihnen fehlt bislang jede Spur. Hinweise zu den Einbrechern oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Brennende Zeitungstonne

Edenkoben (ots) – Warum in der Klosterstraße eine Zeitungstonne in Brand geraten ist, ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Zeugen meldeten den Vorfall bereits am Sonntag 09.01.2022. Durch den Brand wurde das gesamte Behältnis vollständig zerstört. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.