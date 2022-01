Zeugenaufruf zum schweren Verkehrsunfall (siehe Foto)

Mainz-Mombach (ots) – Wie am Montag 10.01.2022 berichtet, kam es am Freitag 07.01.2022 gegen 17:30 Uhr in Mainz-Mombach zu einem schweren Verkehrsunfall am Fußgängerüberweg im Bereich des Kreisels Kreuzstraße/Hauptstraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befanden sich wohl mehrere Fußgänger sowie Autofahrer im Bereich der Unfallstelle, die möglicherweise den Verkehrsunfall beobachtet haben könnten.

Das beigefügte Bild zeigt die Unfallörtlichkeit aus Sicht des Autofahrers. Der gelbe Pfeil stellt die Fahrtrichtung des Autofahrers dar. Das rote X markiert die ungefähre Unfallstelle.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/ 65-4262 oder per E-Mail: pimainz2.dgf@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Geldbörsendiebstähle in Mainzer Geschäften

Mainz (ots) – Am Montag 10.01.2022 kam es innerhalb Mainz zu mehreren Taschendiebstählen. In Mainz-Mombach wurde einer 50-Jährigen Mainzerin am Mittag in einem Supermarkt die Geldbörse aus der umhängenden Handtasche entwendet. Die Die 50-Jährige bezahlte noch an der Kasse ihre Ware. Als sie bemerkte, dass sie vergessen hatte den Leergut-Bon abzugeben, begab sie sich erneut zur Kasse, um diesen einzulösen. Als sie das Rückgeld zurück in die Geldbörse stecken wollte, fiel ihr auf, dass sich diese nicht mehr in ihrer Handtasche befand.

In einem Geschäft der Boppstraße, bemerkte eine 57-jährige Mainzerin, dass ihre Geldbörse aus dem Rucksack gestohlen wurde. Ob die Geldbörse vor oder in dem Geschäft entwendet wurde, konnte sie nicht mitteilen. Gegen Abend meldete sich die 57-Jährige nochmals bei der Mainzer Polizei und teilte mit, dass ihre Geldbörse durch einen unbekannten Finder an ihrer Wohnanschrift abgegeben wurde. Es fehlte lediglich das Bargeld sowie ein Gutschein.

Schützen Sie sich vor Taschendieben:

Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Mann schlägt ohne Ankündigung zu

Mainz (ots) – Am Montagmittag 10.01.2022 erschien ein 24-Jähriger Mann auf der Wache der Bundespolizei Mainz und teilte dort mit, dass er im Bereich des Hauptbahnhofes angegangen wurde. Gegen 14 Uhr stand er mit einer Bekannten an einer Haltestelle am Bahnhof, als ein Mann auf ihn zukommt und ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht schlägt.

Anschließend sei der Täter zu Fuß Richtung Münsterplatz geflüchtet. Der 24-Jährige gab an, den Täter flüchtig über Facebook zu kennen, Hintergründe für die Tat seien ihm aber nicht bekannt.

Mainz-Bingen

Kurve geschnitten und Kind verletzt – Zeugen gesucht

Bodenheim (ots) Am Freitag 07.01.22 gegen 12:00 Uhr stand eine 7-jährige aus Bodenheim mit 2 Freundinnen an der Ampelanlage Pfarrstraße/Kirchbergstraße. Die 3 Mädchen waren auf dem Heimweg von der Schule. Während sie an der Ampelanlage auf Grün warten, befährt ein heller Pkw, vermutlich ein SUV, die Pfarrstraße und biegt nach links in die Kirchbergstraße ab. Beim Abbiegen schneidet der Pkw-Fahrer die Kurve und streift hierbei die 7-Jährige, so dass sie an Kopf und Jacke berührt wird.

An der Stirn und an der Jacke sah man deutliche Streifspuren. Das Mädchen klagte anschließend über Kopfschmerzen. Der Pkw fuhr einfach weiter die Kirchbergstraße entlang in Richtung Schule, ohne sich um das Mädchen zu kümmern. Die Polizei Oppenheim bittet, dass sich mögliche Zeugen des Vorfalles unter der Tel-Nr. 06133-9330 melden.

Unfall mit verletzter Person

Guntersblum/K40 (ots) – Am Montag 10.01.22 gegen 18:20 Uhr, befährt der 19-jährige aus Gimbsheim mit seinem Pkw die K40 von Ludwigshöhe in Richtung Guntersblum. Vermutlich aus Unachtsamkeit kommt er ca. 60 Meter vor der Einmündung der Hauptstraße nach rechts in den Straßengraben, fährt diesen entlang, kreuzt dann den Einmündungsbereich K40/Hauptstraße und überfährt hierbei die dortige Verkehrsinsel.

Im Anschluss daran überschlägt sich das Fahrzeug und kommt in der gegenüberliegenden Böschung auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer klagte über Schmerzen im Rückenbereich und wurde in eine Klinik verbracht.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.