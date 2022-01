PKW überschlägt sich bei Überholvorgang

L 379/Feilbingert/Hallgarten (ots) – Am Montag 10.01.2022 gegen 16:30 Uhr ereignete sich auf der L 379 zwischen Feilbingert und Hallgarten ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 62-jährige PKW-Fahrerin aus dem Kreis Bad Kreuznach kam nach derzeitigem Ermittlungsstand beim Überholen einer 55-jährigen PKW-Fahrerin aus der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit zunächst nach links von der Fahrbahn ab.

Nach dem Überfahren eines Walls kippt das geführte Fahrzeug nach rechts und überschlägt sich ein Mal. Danach kommt es auf den Reifen wieder zum stehen. Die Unfallbeteiligte verletzt sich durch den Überschlag leicht an der Hand und wird in ein Meisenheimer Krankenhaus eingeliefert.

Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Kraftradfahrer

Dreisen (ots) – Am Montag 10.01.2022 gegen 15:43 Uhr, kam es auf der B47 zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 46-jährige Fahrer eines Transporters befuhr die Strecke aus Richtung Eisenberg kommend in Fahrtrichtung Weitersweiler und wollte an der Anschlussstelle Göllheim nach links auf die BAB63 in Fahrtrichtung Mainz abbiegen.

Hierbei übersah der Fahrer einen ihm entgegenkommenden, 32-jährigen Kraftradfahrer, sodass es zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Während der 46-jährige infolge des Unfalls leicht verletzt wurde, verstarb der 32-jährige noch an der Unfallstelle.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Ein Gutachter wurde mit der Klärung der Unfallursache beauftragt. Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Kirchheimbolanden (ots) – Typische Anzeichen für Betäubungsmittelkonsum konnten Polizeibeamte am 10.01.2022, gegen 00:10 Uhr, im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Kirchheimbolanden bei einem 21-jährigen PKW-Fahrer feststellen. Aufgrund dessen wurde ihm im Anschluss eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Neben den Kosten für die Entnahme einer Blutprobe kommt gemäß Bußgeldkatalog ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, sowie ein Fahrverbot, auf den 21-Jährigen zu. Zudem muss er im Nachgang zum eigentlichen Ordnungswidrigkeitenverfahren die sogenannte medizinisch psychologische Untersuchung (MPU) ablegen, durch welche weitere Kosten entstehen.

Sachbeschädigung durch Feuer

Kerzenheim (ots) – Am Abend des 08.01.2022 kam es in der Kirchgasse in Kerzenheim zu einer Sachbeschädigung an mehreren Mülltonnen. Durch die bislang unbekannten Täter wurden diese in Brand gesetzt, die Feuerwehr konnte das Feuer jedoch rasch löschen.

Bei sachdienlichen Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Telefonnummer 06352-9112700 oder per Mail an pikirchheimbolanden@polizei.rlp.de.

Falsches Kennzeichen angebracht

A 61/Stromberg (ots) – An einem Pannen-PKW an der Anschlussstelle Stromberg zur A61 stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim fest, dass die angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Fahrzeug gehörten und zudem noch entstempelt waren.

Der 29-jährige Fahrer des Wagens muss nun mit einer Strafanzeige wegen Kennzeichenmissbrauchs rechnen. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim