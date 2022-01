23-Jähriger schwer verletzt – Polizeieinsatz in der Waldstraße

Kelsterbach/Groß-Gerau (ots) – Ein 23-jähriger Mann liegt nach einer Auseinandersetzung am Montagabend 10.01.2022 schwer verletzt im Krankenhaus. Gegen 19.20 Uhr alarmierten Zeugen aus der Waldstraße über Notruf die Polizei und gaben an, dass der Kelsterbacher mit einem Messer schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Ermittlungen soll der 23-Jährige aus bislang noch nicht bekannten Gründen die Wohnungstür zu seiner Nachbarin beschädigt haben. Laut Zeugenaussagen folgte eine Auseinandersetzung mit dem 16-jährige Sohn der Nachbarin, in dessen Zuge dieser dem 23-jährigen Nachbarn mit einem Messer in die Brust stach. Mit lebensgefährlichen Verletzungen kam er im Anschluss in eine Klinik.

Der tatverdächtige 16-Jährige wurde noch vor Ort festgenommen und das mutmaßliche Tatmesser sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen sowie dem genauen Tatablauf aufgenommen.

Darmstadt

Kripo ermittelt im Zusammenhang mit zwei Autoaufbrüchen

Darmstadt (ots) – Auf einen im Herdweg geparkten schwarzen BMW hatten es Kriminelle in der Nacht zum Dienstag (10.-11.10.) abgesehen, sich gewaltsam Zugang zum Innenraum verschafft und dort unter anderem das Lenkrad ausgebaut. Der Schaden beläuft sich in diesem Fall auf mehr als 6.000 Euro.

Auf eine ähnlich gelagerte Beute hatten es zudem noch unbekannte Täter in der Ohlystraße abgesehen. Dort schlugen sie die Dreiecksscheibe des Autos ein und bauten aus dem Innenraum das hochwertige Multifunktionslenkrad aus. In diesem Fall wird der Tatzeitraum zwischen Freitag (7.1.) bis Dienstag (11.1.) eingegrenzt und der Schaden auf mindestens 8.000 Euro beziffert.

Die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) ist mit beiden Fällen betraut und hat Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt-Dieburg

Staubsauger und Vakuumpumpe aus Auto gestohlen – Wer hat etwas bemerkt?

Roßdorf (ots) – Ein weißer Ford Transit ist in der Zeit zwischen Freitag (7.1.) und Montag (10.1.) in das Visier von Kriminellen geraten. Die Täter schlugen eine Scheibe des Fahrzeuges ein, öffneten die Tür und entwendeten einen Staubsauger sowie eine Vakuumpumpe.

Der verursachte Schaden, der sowohl die zerstörte Scheibe des Autos als auch den geschätzten Wert der Beute umfasst, wird derzeit auf rund 7.000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Zeugen die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Opel Corsa gerät in Brand – Zwei weitere PKW beschädigt

Babenhausen (ots) – In der Nacht zum Dienstag (10.-11.1.) ist ein “Im Erloch” abgestellter Opel Corsa aus noch nicht bekannten Gründen in Brand geraten. Gegen 1.30 Uhr war die Rettungsleitstelle von Zeugen alarmiert worden. Die Polizei und die Feuerwehr rückten gemeinsam aus. Das Feuer konnte gelöscht werden, jedoch wurden zwei benachbarte Fahrzeuge infolge der Flammen und Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen.

Der Gesamtschaden beläuft sich ersten vorsichtigen Schätzungen zufolge auf eine fünfstellige Summe. Warum der Opel Corsa in Brand geriet, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren andauernden Ermittlungen, die das Kommissariat 10 von der Darmstädter Kripo übernommen hat Rufnummer 06151/9690.

Grauer Mitsubishi Pajero entwendet – Zeugen gesucht

Ober-Ramstadt (ots) – Am Montag 10.1.2022 ist ein in einer Hofeinfahrt in der Straße “Außerhalb” abgestellter grauer Mitsubishi Pajero von noch unbekannten Tätern entwendet worden. Zum Zeitpunkt der Tat, die sich zwischen 15-18.30 Uhr ereignete, waren an dem Auto die Kennzeichen DA-UR 1964 angebracht.

Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kripo ermittelt und nimmt Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Fahrzeuges unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Kreis Bergstraße

Sattelzug kontrolliert – Weiterfahrt untersagt – 3.500 Euro Sicherheitsleistung

Lorsch (ots) – Einen 46 Jahre alten Fahrer eines Sattelzugs kontrollierten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen am Montag 10.01.2022 auf der A 67. Der Mann besaß keine Berechtigung, um bei einer europäischen Spedition zu arbeiten und führte zudem ohne erforderliche Genehmigung innerhalb Deutschlands gewerbliche Güterbeförderung durch.

Weiterhin verbrachte der 46-Jährige seine regelmäßige wöchentliche Ruhezeit verbotenerweise am Wochenende zuvor im Fahrzeug. Die Polizei untersagte daraufhin die Weiterfahrt und erhob an Ort und Stelle eine Sicherheitsleistung in Höhe von 3.500 Euro zur Sicherung des Verfahrens.

Wohnhäuser im Erlenweg ausbaldowert? – Polizei geht Hinweisen nach

Mörlenbach (ots) – Nachdem am letzten Donnerstag 06.01.2022 Einbrecher in zwei Wohnhäusern im Erlenweg eingestiegen sind, geht die Polizei aktuell Hinweisen nach einem VW Bus und 2 Männern nach. Demnach hält die Polizei es für möglich, dass die Wohngegend vorher ausbaldowert wurde. An dem Tattag, fiel ein dunkelgrauer/ schwarzer VW Bus, neueres Modell, zwischen 14.30-15.30 Uhr im Wohngebiet auf. Der Bus sei sehr langsam durch die Straßen gefahren, so, als ob was gesucht wird. Die Polizei sucht daher weitere Zeugen, denen der VW Bus noch aufgefallen ist. Vielleicht wurde sogar ein Kennzeichen abgelesen.

Weiterhin wurden eine Woche zuvor, am 29.12.2021, zwei Männer in der Nähe des Erlenwegs bemerkt. In auffälliger Art und Weise steuerten sie zwischen 19.25-19.30 Uhr Häuser an, um durch die Fenster ins Innere zu blicken. Ohne zu klingeln zogen sie weiter. Haben diese Männer etwas mit den späteren Einbrüchen zu tun?

Täterbeschreibung:

Der eine Mann hat eine normale Figur und trug eine Art Bomberjacke mit auffälligen Reißverschlüssen seitlich am linken Arm. Zudem war er mit einer Mütze und einem Schal bekleidet. In seinen schwarzen Schuhen waren weiße Schnürsenkel.

Sein kräftiger Begleiter trug eine Softshelljacke. Auf dem linken Ärmel der Jacke befand sich ein Aufnäher oder Emblem.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim hofft, dass der Bus und die Männer noch anderen Zeugen aufgefallen sind. Diese werden drigenden gebeten, sich unter der

06252 / 706-0 zu melden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen