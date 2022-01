Frau in der Zollamtstraße überfallen

Kaiserslautern (ots) – Zwei Kinder im Alter von 13 und 14 Jahren werden

verdächtigt, am Samstagabend in der Zollamtstraße eine Frau überfallen zu haben.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen waren die Jungen kurz zuvor im

Hauptbahnhof aufgefallen, weil sie einen älteren Herrn belästigten. Die

59-Jährige wurde auf die Situation aufmerksam und kam dem Mann zur Hilfe. Als

sich die Kinder von ihm abwandten, verließ die 59-Jährige den Bahnhof in

Richtung Südausgang. Unbemerkt folgten ihr die Verdächtigen. In der

Zollamtstraße versuchten sie dann, die Handtasche der Frau zu greifen.

Mindestens einer der beiden trat an die 59-Jähirge heran und riss an ihrer

Tasche. Die 59-Jährige stürzte. Als Passanten auf die Tat aufmerksam wurden,

ließ der mutmaßliche Angreifer von seinem Opfer ab. Die Verdächtigen flüchteten.

In der Innenstadt konnten sie von einer Polizeistreife angetroffen werden.

Zunächst versuchten sie zu wegzurennen, konnten aber schnell eingeholt werden.

Wie sich herausstellte, waren die Kinder aus einer Jugendeinrichtung in

Baden-Württemberg abgängig. Ein Jagdmesser, dass der 13-Jährige mitführte,

stellte die Polizei sicher. Außerdem fanden die Beamten bei den Kindern Schmuck

im Wert von mindestens 200 Euro und ein Mobiltelefon der Marke XIAMOXI. Wie die

Jungen an die Sachen kamen, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Das

Jugendamt wurde informiert. Die Kinder wurden zurück in die Einrichtung nach

Baden-Württemberg gebracht. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise: Wem

sind die Jungen aufgefallen? Wichtige Zeugin könnte eine Frau mit einem Hund

sein. Sie war am Samstag gegen 19 Uhr im Hauptbahnhof. Hinweise nimmt die

Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2620 entgegen. |erf

Container aufgebrochen

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Einbrecher haben sich auf einer

Baustelle in Rodenbach herumgetrieben. Am Montagmorgen fiel auf, dass übers

Wochenende in dem Baustellenbereich „Am Hühnerbusch“ zwei Container aufgebrochen

wurden. Aus beiden wurden Werkzeuge und Maschinen gestohlen. Die genaue Höhe des

Sachschadens steht noch nicht fest.

Zeugen, denen zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen verdächtige Personen

und/oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 / 369 – 2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Wer erkennt die Taschendiebe?

Kaiserslautern (ots) – Ein 80-Jähriger hat sich am Montag in der

Mennonitenstraße gegen Taschendiebe zur Wehr gesetzt. Als der Mann in einem

Supermarkt am Kühlregal stand, bemerkte er, wie ein Unbekannter nach seinem

Geldbeutel griff. Der Senior drehte sich um und entriss dem Dieb das

Portemonnaie. Zusammen mit einem Komplizen flüchtete der Verdächtige aus dem

Markt. Später erstattete der 80-Jährige eine Anzeige bei der Polizei. Die

Beamten ermitteln und bitten um Hinweise: Wem sind die Verdächtigen am Montag

gegen 11:30 Uhr aufgefallen? Der Dieb ist etwa 25 Jahre alt und 1,70 Meter groß.

Er sei korpulent und hat kurze, dunkle Haare. Der Mann sprach gebrochen Deutsch.

Er war unter anderem mit einer schwarzen Regenjacke und einer dunklen Hose

bekleidet. Sein Komplize ist etwa 40 bis 50 Jahre alt und 1,85 Meter groß. Im

Gegensatz zu dem Dieb ist er von auffällig schmaler Statur. Er trug einen

Schnauzbart und eine Brille. Bekleidet war der Mann unter anderem mit einer

braunen Jacke. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

Mehrere Gründe für Strafverfahren

Stelzenberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Unter Alkohol- und Drogeneinfluss hat

ein Autofahrer am Montagnachmittag im Bereich „Alte Schmelz“ einen Unfall

gebaut. Er flüchtete jedoch von der Unfallstelle und versuchte später, die

Polizei an der Nase herumzuführen. Auf den 42-Jährigen kommt nun aus mehreren

Gründen ein Strafverfahren zu.

Nach den bisherigen Ermittlungen war der Mann gegen 17 Uhr zwischen

Kaiserslautern und Stelzenberg unterwegs, als er mit seinem Fahrzeug nach rechts

von der Straße abkam, ein Verkehrsschild rammte und Flurschaden verursachte.

Einen Zusammenstoß mit einem Baum konnte der Fahrer gerade noch so verhindern.

Anschließend kam der Wagen auf der Fahrbahn zum Stehen.

Ein Zeuge, der nach dem Vorfall an der Unfallstelle eintraf, sprach den Mann am

Steuer an. Dieser gab an, nicht verletzt zu sein.

Weil vor Ort kein Handyempfang war, fuhr der Zeuge weiter, um die Polizei zu

verständigen. Als die ausgerückte Streife an der beschriebenen Stelle eintraf,

waren der Unfallfahrer und sein Fahrzeug allerdings verschwunden.

Da sich der Zeuge das Kennzeichen gemerkt hatte, konnte die Halteradresse

ermittelt werden. Dort wurde auch das Fahrzeug gefunden – die Schäden passten

zur Unfallschilderung.

Am Haus wurde den Beamten von einer Frau die Tür geöffnet. Sie behauptete, zur

Unfallzeit den Wagen gefahren zu haben. Weil durch die Zeugenaussage jedoch

schon feststand, dass ein männlicher Fahrer am Steuer saß, zog die Frau

schließlich ihre Aussage wieder zurück.

Die Zeugenbeschreibung des Unfallfahrers passte zweifelsfrei auf den Ehemann,

der sich ebenfalls zu Hause aufhielt. Er bestritt allerdings zunächst, das Auto

gefahren zu haben. Seine Frau räumte dann jedoch ein, dass ihr Mann der Fahrer

war – und dass er keine Fahrerlaubnis besitzt.

Doch damit nicht genug: Der 42-Jährige hatte eine deutliche Alkoholfahne. Laut

Schnelltest lag sein „Pegel“ bei 2,16 Promille. Der Mann gab an, erst nach dem

Unfall Alkohol getrunken zu haben; er räumte jedoch ein, am Vortag Cannabis

konsumiert zu haben. Er musste mit zur Dienststelle kommen und sich eine

Blutprobe entnehmen lassen.

Gegen den 42-Jährigen wird wegen Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss,

Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Unfallflucht ermittelt; auf seine Frau kommt als

Halterin des Fahrzeugs ebenfalls eine Anzeige zu. Die weiteren Ermittlungen

laufen. |cri

Auffällige Fahrweise ruft Polizei auf den Plan

Trippstadt (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein Auto mit sehr auffälliger

Fahrweise ist der Polizei am Montagabend aus Trippstadt gemeldet worden. Ein

Verkehrsteilnehmer gab der Polizei gegen halb 7 den Hinweis, dass er von

Stelzenberg in Richtung Trippstadt hinter einem Mazda herfährt, der in

Schlangenlinien und mit starken Geschwindigkeitsunterschieden geführt wird und

mitunter auch auf die Gegenfahrbahn gerät. Als der Wagen in Trippstadt am

Straßenrand anhielt, wollte auch der Zeuge stoppen und den Fahrer ansprechen.

Dieser stieg jedoch aus und verschwand, bevor der Zeuge ihn erreicht hatte.

Als die alarmierte Polizeistreife sich vor Ort aufhielt, kehrte der Fahrer in

Begleitung eines anderen Mannes zum Fahrzeug zurück. Während des Gesprächs mit

dem 22-Jährigen kam den Polizeibeamten der Verdacht, dass der junge Mann unter

Drogeneinfluss steht. Ein Schnelltest reagierte positiv und bestätigte somit die

Vermutung. Der 22-Jährige musste deshalb zwecks Blutprobe mit zur nächsten

Dienststelle kommen. Auf ihn kommt eine Strafanzeige zu. |cri

Bezahlen oder Absitzen?

Kaiserslautern (ots) – Eine Verkehrskontrolle ist in der Nacht zu Dienstag einer

Frau aus dem Stadtgebiet zum Verhängnis geworden. Die 44-Jährige war kurz vor

halb 3 in der Pariser Straße von der Polizei gestoppt worden. Bei der

Überprüfung ihrer Personalien fiel auf, dass gegen sie ein aktueller Haftbefehl

besteht – demnach hatte die Frau die Wahl: Eine noch offene „Rechnung“ (aus

Bußgeld, Gerichtskosten und Zustellungsgebühren) bezahlen oder einen Tag hinter

Gittern absitzen. Sie entschied sich fürs Bezahlen und konnte so die Verhaftung

verhindern. Anschließend durfte die 44-Jährige weiterfahren… |cri

Bei Verkehrskontrolle Messer gefunden

Kaiserslautern (ots) – Ein 16-jähriger Jugendlicher hat sich am späten

Montagabend eine Strafanzeige eingehandelt. Der Junge war gegen 22.15 Uhr in der

Merkurstraße mit seinem Fahrrad in eine Polizeikontrolle geraten. Weil er für

die Beamten kein Unbekannter war, wurden auch seine Sachen durchsucht; dabei kam

ein Springmesser zum Vorschein. Dieses wurde sichergestellt und der Jugendliche

wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz belehrt.

Eine Rücksprache mit dem Vater des 16-Jährigen ergab, dass der Filius die Nacht

bei einem Freund im Stadtgebiet verbringt. Ein Strafverfahren ist eingeleitet.

|cri

Notiz reicht nach Unfall nicht!

Kaiserslautern (ots) – Dass es nach einem Unfall nicht ausreicht, eine

schriftliche Notiz zu hinterlassen, musste ein Autofahrer am Montag lernen.

Gegen den Mann wird wegen Unfallflucht ermittelt.

Ihm wird vorgeworfen, am Montagvormittag in der Leipziger Straße auf dem

Parkplatz eines Einkaufsmarktes beim Rangieren einen abgestellten VW Golf

gerammt und beschädigt zu haben. Anstatt seinen Pflichten als Unfallverursacher

nachzukommen und den Vorfall zu melden, hinterließ er lediglich eine Notiz am

beschädigten Fahrzeug und fuhr anschließend weiter.

Der Halter des beschädigten VW Golf fand die Notiz am späten Vormittag und

meldete den Unfall bei der Polizei. Der Verursacher konnte mit Hilfe der

US-Militärpolizei ausfindig gemacht werden. Auf ihn kommt eine Strafanzeige zu.

|cri

Faustschlag gegen Sicherheitsmitarbeiter

Kaiserslautern (ots) – Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen

Mann aus dem Stadtgebiet. Er soll am Montagvormittag in einem öffentlichen

Gebäude in der Innenstadt einem Sicherheitsmitarbeiter einen Faustschlag

versetzt haben.

Als die Polizeistreife vor Ort eintraf, hatte der Sicherheitsmitarbeiter den

19-Jährigen am Boden fixiert. Er berichtete, dass er den jungen Mann darauf

hingewiesen habe, seinen Mund-Nasen-Schutz ordnungsgemäß zu tragen, daraufhin

sei er von dem Mann angerempelt und mit der Faust gegen den Kopf geschlagen

worden.

Der 19-Jährige machte keine Angaben zur Sache. Ihm wurde nach der

Anzeigenaufnahme und Überprüfung der Personalien ein Platzverweis erteilt. Die

weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Fußgänger erfasst – oder doch nicht?

Kaiserslautern (ots) – Weil sie möglicherweise beim Abbiegen einen Fußgänger

touchierte, hat sich eine Autofahrerin am Montagvormittag bei der Polizei

gemeldet. Wie die 23-Jährige mitteilte, war sie gegen 10.45 Uhr mit ihrem Toyota

Corolla in der Jacob-Pfeiffer-Straße unterwegs und bog nach links ab. Dabei – so

vermutete die Frau – habe sie mit ihrem Außenspiegel einen Fußgänger gestreift.

Im Rückspiegel konnte sie sehen, wie der Mann mit den Armen fuchtelte und vor

sich hin schimpfte. Die Frau wendete ihr Auto, um mit dem Fußgänger zu sprechen – als sie zur „Unfallstelle“ zurückkam, war der Mann allerdings nicht mehr da.

Eine polizeiliche Abfrage im Krankenhaus und bei der Rettungsleitstelle nach

verletzten Fußgängern ergab keine „Treffer“. Ob der Passant tatsächlich mit dem

Spiegel erfasst wurde, ist deshalb unklar. |cri