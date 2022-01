Ettlingen- 94-Jähriger überschlägt sich mit Auto

Karlsruhe (ots) – Glück im Unglück hatte ein 94 Jahre alter Autofahrer, als er

am Dienstagnachmittag in Bruchhausen einen Verkehrsunfall verursachte und dabei

glücklicherweise nur leichte Verletzungen davontrug.

Nach bisherigem Sachstand fuhr der Unfallverursacher gegen 14:30 Uhr auf der

Rathausstraße in Bruchhausen. Vermutlich infolge nicht angepasster

Geschwindigkeit verlor der Rentner die Kontrolle über sein Fahrzeug und

kollidierte dabei mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Durch den

Zusammenstoß wird der Honda abgewiesen und prallte gegen einen Laternenmast. In

der Folge überschlägt sich sein Fahrzeug und blieb letztendlich auf dem Dach

liegen. Der 94-Jährige konnte mithilfe von Passanten den Honda verlassen.

Ein alarmiertes Rettungswagenteam brachte den Mann vorsorglich zur weiteren

Untersuchung in ein Krankenhaus.

Das Fahrzeug des Rentners war durch die Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und

musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der hierbei entstandene

Gesamtschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Karlsruhe-Neureut- Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall auf der Landesstraße 605

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 45 Jahre alte

Autofahrerin leicht verletzt wurde, kam es am Montagabend im Kreuzungsbereich

der Landesstraße 605/ Johann-Georg-Schlosser-Straße.

Nach bisherigem Sachstand fuhr eine 45 Jahre alte Ford-Fahrerin gegen 17:54 Uhr,

auf der L 605 von Eggenstein in Richtung Karlsruhe. Hierbei kollidierte sie im

Kreuzungsbereich mit einer aus Richtung Kirchfeld kommenden querenden

Volvo-Fahrerin. Laut Aussage einer Verkehrsteilnehmerin soll die 38-Jährige

zunächst bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren sein. Unmittelbar

nach Überqueren der Haltelinie viel die Ampelanlage nach Angaben jedoch komplett

aus.

Durch die Kollision wurde der Volvo so stark beschädigt, dass er von der

Unfallstelle abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden wird auf rund 10.000

Euro geschätzt.

Zur Klärung des Unfallhergangs ist die Verkehrsgruppe Karlsruhe auf der Suche

nach Verkehrsteilnehmern die Angaben über die Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt

machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0721 944840 zu

melden.

Karlsruhe – Erfolgreicher Trickdiebstahl

Beiertheim-Bulach (ots) – Ein bislang unbekannter Mann entwendete am

Montagvormittag durch einen dreisten Trick 190 Euro aus dem Geldbeutel eines

älteren Herrn auf dem Parkplatz eines Elektronikfachmarktes in

Beiertheim-Bulach.

Unter dem falschen Vorwand einer früheren Bekanntschaft gelang es dem Täter, das

Vertrauen des 86-jährigen Geschädigten zu gewinnen. Er setzte sich zu dem

Geschädigten ins Auto und erzählte von einer misslichen familiären Situation.

Der eigentlich Unbekannte bat das Opfer, ihm mehrere Uhren abzukaufen. Als der

Mann seinen Geldbeutel hervorholte, stahl ihm der Dieb das Geld aus dem

Scheinfach. Nach der Tat entfernte sich der Langfinger mit einem unbekannten

Kleinwagen von dem Parkplatz.

Der Trickdieb wird etwa 170 cm groß, 30 bis 40 Jahre alt, mit normaler Statur

und blondem gelocktem Haar ohne Bart beschrieben. Er trug helle Kleidung und

eine rahmenlose Brille mit goldenen Bügeln. Außerdem sprach der Täter mit

italienischen Akzent.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter 0721 666-3411

mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt in Verbindung zu setzen.

Kraichtal – Offenbar gezielt Giftköder in Hof geworfen

Karlsruhe (ots) – Eine bislang unbekannte Person hat wohl am Montagvormittag in

Kraichtal gezielt vergiftete Würstchen und Fleisch in den Hof eines Anwesens,

indem eine Hundehalterin mit ihrem Vierbeiner lebt, geworfen.

Schon am Dreikönigstag hatte die 36-Jährige gegen 19 Uhr wohl ein Stück Fleisch

im Hof des Anwesens in der Herrenstraße aufgefunden, das offenbar über das

Hoftor geworfen worden war. Sie geht davon aus, dass dieses in irgendeiner Form

präpariert wurde, um ihrem Hund zu schaden. Der Schäferhund hat aber das Fleisch

glücklicherweise nicht angerührt.

Am vergangenen Montag fand sie gegen 10.30 Uhr Würstchen in ihrem Hof, die nach

ihren Angaben wohl auch präpariert waren. Auch hier konnte sie die Würstchen

sichern, bevor sie ihr Hund entdeckte. Sowohl das Fleisch als auch die Würstchen

wurden sichergestellt.

Offenbar hat eine Hundehalterin in der Kirschenstraße in ihrem Hof ebenfalls ein

Stück Fleisch aufgefunden, das eventuell auch in diesem Kontext zu sehen sein

könnte.

Die Polizei sucht nun Bürger, die in diesem Bereich Beobachtungen gemacht haben,

die in Zusammenhang mit den vermeintlichen Ködern stehen. Diese können sich

gerne mit dem Polizeirevier Bad Schönborn unter der Telefonnummer 07253/80260 in

Verbindung setzen.

Bretten – Nachtrag zur Meldung vom 10.01.2022: „Ein Schwerverletzter und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall“ – 48-jähriger Audi-Fahrer nachträglich verstorben

Bretten (ots) – Wie berichtet, ereignete sich am 8. Januar gegen 23:10 Uhr ein

Verkehrsunfall auf der Brettener Melanchthonstraße zwischen einem 48-jährigen

Audi-Fahrer und einem entgegenkommenden 66-jährigen Mercedes-Fahrer.

Der 48-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und ist diesen am

Montag im Krankenhaus erlegen.

Karlsruhe-Durlach- Polizei sucht Zeugen nach Gartenhausaufbruchserie

Karlsruhe (ots) – Am vergangenen Wochenende kam es in Stadtteil Durlach zu

mehreren Gartenhausaufbrüchen, weshalb das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach auf

der Suche nach Zeugenhinweisen ist.

Zwischen Freitag, 31.12.2021 und Montag, 10.01.2022, 14:30 Uhr verschafften sich

die Täter durch Aufhebeln Zugang zu fünf Gartenhütten in der Badener Straße. An

insgesamt zwölf Grundstücken beschädigten sie das Gartentor, wodurch sie auf das

jeweilige Grundstück gelangten. Ob die Eindringlinge dabei Gegenstände an sich

nahmen, kann aktuell noch nicht gesagt werden. Der angerichtete Sachschaden wird

auf über 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die im besagten Zeitraum im Bereich der Kleingartenanlage Badener Straße

verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0721 49070 zu melden.

Karlsruhe – Diebstähle von Kupfer

Karlsruhe (ots) – Im Stadt- und Landkreis Karlsruhe wurden in den vergangenen

sechs Wochen auf verschiedenen Baustellen Kupferkabel im Wert von ungefähr

10.000 Euro entwendet. Die Tatorte waren beim Alten Schlachthof in der

Karlsruher Oststadt, in der Bannwaldallee und in Bruchsal im Elie-Wiesel-Weg.

Seit Ende November und vor allem vermutlich über die Weihnachtstage und den

Jahreswechsel waren die Tatzeiten. Genau lassen sich diese nicht eingrenzen weil

witterungsbedingt nicht immer gearbeitet wurde und über die Feiertage die

Baustellen nicht genutzt wurden. Daher wurden die Diebstähle erst am Montag

dieser Woche zu Arbeitsbeginn bemerkt.

In allen Fällen handelte es sich um Baustellengelände, die widerrechtlich durch

die bislang unbekannten Täter betreten wurden. Absperrungen wurden zur

Durchführung der Diebstähle überwunden. Teilweise mussten die Kabel erst in

Stücke geschnitten werden, um einen Abtransport zu ermöglichen. Keine der

Baustellen war videoüberwacht.