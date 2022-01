Schriesheim / Rhein-Neckar-Kreis: Drei Autos aufeinander aufgefahren – Zeugen gesucht!

Schriesheim (ots) – Am Montagmorgen gegen 07:50 Uhr fuhren auf der L536 kurz

nach dem Ostportal des Branichtunnels drei Autos aufeinander auf und

verursachten einen Sachschaden von mehr als 10.000 Euro. Nachdem ein 53-jähriger

Nissan-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste, gelang es einem nachfolgenden

Renault-Fahrer sowie einer VW-Fahrerin nicht mehr rechtzeitig zu stoppen. Die

31-jährige VW-Fahrerin kollidierte mit dem Heck des 28-jährigen Renault-Fahrers,

dieser wiederum mit dem vorausfahrenden Nissan. Da die Aussagen der

Unfallbeteiligten über den Unfallhergang voneinander abweichen, sucht das

Polizeirevier Weinheim Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und bittet diese,

sich unter der Telefonnummer 06201/1003-0 zu melden.

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis: Beim Wenden auf B3 nachfolgenden Verkehr übersehen – eine Unfallbeteiligte verletzt

Weinheim (ots) – Am Montag um kurz vor 10 Uhr kollidierte eine 84-jährige

Honda-Fahrerin mit einem 33-jähriger Fiat-Fahrer, als dieser auf der B3 auf Höhe

der Einmündung Prankelstraße wenden wollte. Der 33-Jährige war auf der B3 in

Richtung Stadtmitte unterwegs, als er das Wendemanöver durchführen wollte.

Hierbei übersah er die nachfolgende Honda-Fahrerin, welche mit dem Fiat

zusammenstieß. Durch den Aufprall verletzte sich die 84-jährige Frau so stark,

dass sie mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht und

stationär aufgenommen werden musste. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit

und mussten abgeschleppt werden.

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall auf der L599

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagmorgen kurz nach 7 Uhr kam es auf

der L599 auf Höhe der Kreuzung Mannheimer Landstraße zu einem Verkehrsunfall

zwischen drei Fahrzeugen. Ein 45-jähriger Opel-Fahrer fuhr auf den VW einer

44-jährigen Frau auf, welche an der roten Ampel in Fahrtrichtung

Mannheim-Neckarau stand. Durch die Kollision wurde der Opel auf einen weiteren

PKW geschoben. Bei dem Unfall erlitten drei Personen leichte Verletzungen. Eine

der verletzten Personen musste mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes

Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.