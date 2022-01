Heidelberg: Mehrere Rotlichtverstöße durch Radfahrer

Heidelberg (ots) – Am Montagabend führten Beamtinnen und Beamte der

Verkehrspolizei Heidelberg insbesondere an der Kreuzung

Gaisbergstraße/Adenauerplatz Fahrradkontrollen durch. Zwischen 19:30 Uhr und

20:30 Uhr hielten sich insgesamt 12 Radfahrer nicht an das Rotlicht der dortigen

Ampelanlage und müssen jetzt mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen. Die

meisten Fahrradfahrer zeigten sich im Verlauf der Verkehrskontrolle einsichtig

und räumten ihr Fehlverhalten ein. Die Kontrollen werden auch zukünftig in

regelmäßigen Abständen wiederholt.