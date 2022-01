16-Jährige in Bus unsittlich berührt, Wiesbaden,

10.01.2022, 13.50 Uhr bis 14.05 Uhr,

(pl)Am Montagnachmittag wurde eine 16-jährige Jugendliche während der Fahrt in

einem Linienbus mehrfach von einem mitfahrenden älteren Herrn unsittlich

berührt. Die Jugendliche stieg gegen 13.50 Uhr in der Kasteler Straße in den Bus

ein, um von Biebrich in Richtung Mainz-Kastel zu fahren. Auf der Strecke sei sie

dann von dem ihr fremden Mann wiederholt durch absichtliche Berührungen sexuell

belästigt worden. Der Unbekannte sei ca. 60-80 Jahre alt gewesen und habe

graumelierte, dunkle, kurze Haare, einen graumelierten Bart, ein rundes Gesicht

und braune Augen gehabt. Getragen habe er eine weiße FFP2 Maske, eine

beige-rot-lila-grau gemusterte Strickmütze und eine dunkle Winterjacke mit

hellem Fellbesatz an der Kapuze. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0

entgegen.

Mit Pfefferspray besprüht,

Wiesbaden-Westend, Seerobenstraße, 10.01.2022, 17.15 Uhr,

(pl)Ein 27-jähriger Mann wurde am Montagnachmittag in der Seerobenstraße von

einem unbekannten Täter mit Pfefferspray besprüht. Der Geschädigte war gegen

17.15 Uhr mit dem Täter in eine verbale Auseinandersetzung geraten und bekam

dann von seinem Gegenüber Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Der Angreifer soll

etwa 70 Jahre alt, ca. 1,90-1,95 Meter groß sowie schlank gewesen sein und

lichte, graue Haare mit „Geheimratsecken“ gehabt haben. Er habe einen kleinen

weißen Hund mit hellbraunen Flecken mit sich geführt und sei mit einem langen

schwarzen Mantel sowie einer schwarzen Hose bekleidet gewesen. Hinweise nimmt

das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Trickdieb in der Wohnung,

Wiesbaden-Dotzheim, Erich-Ollenhauer-Straße, 10.01.2022, 12.15 Uhr

(pl)Zu einem Trickdiebstahl kam es am Montagmittag im Wohnhaus einer Wiesbadener

Seniorin. Um kurz nach 12.00 Uhr erschien ein unbekannter Mann bei der in der

Erich-Ollenhauer-Straße wohnhaften Geschädigten, welcher sich als Mitarbeiter

der Stadtwerke ausgab und um Einlass in ihre Kellerräumlichkeiten bat. Während

sich die Frau dann gemeinsam mit dem Mann im Keller befand, verschaffte sich

eine zweite Person unbemerkt Zutritt ins Wohnhaus und entwendete unter anderem

Bargeld und Schmuck. Die Geschädigte beschreibt den angeblichen Mitarbeiter der

Stadtwerke als etwa 40-45 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß und dick. Er soll kurze

Haare gehabt haben und mit einer Blouson-Jacke, einer Hose sowie einer

Mundnasenbedeckung bekleidet gewesen sein. Hinweise nimmt die Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Ertappter Autoaufbrecher versprüht auf Flucht Pfefferspray, Wiesbaden,

Kranzplatz, 10.01.2022, 15.05 Uhr,

(pl)Ein am Kranzplatz ertappter Autoaufbrecher versprühte am Montagnachmittag

auf der Flucht Pfefferspray in Richtung des hinterhereilenden Geschädigten. Der

Täter hatte gegen 15.00 Uhr das am Kranzplatz abgestellte Firmenfahrzeug zweier

34 und 36 Jahre alten Männer aufgebrochen und die auf der Rücksitzbank liegenden

Taschen durchwühlt. Hierbei wurde er auf frischer Tat von den beiden

Geschädigten erwischt und ergriff daraufhin mit dem bis dahin erbeuteten

Diebesgut die Flucht. Als einer der beiden Männer dem Flüchtenden

hinterhereilte, holte der Dieb ein Pfefferspray hervor und sprühte den Reizstoff

in Richtung des Verfolgers. Dieser brach nun die Verfolgung ab und der Täter

rannte entlang der Paulinenstraße in Richtung Wilhelmstraße davon. Verletzt

wurde der Mann durch das versprühte Pfefferspray nicht. Der Täter soll etwa 25

Jahre alt sowie ca. 1,70 Meter groß gewesen sein und eine dürre Statur gehabt

haben. Bekleidet gewesen sei er mit einer viel zu großen, dunklen Daunenjacke,

dunklen Jeans sowie einer schwarzen Wollmütze. Hinweise nimmt das 1.

Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Baustellendiebe verursachen erheblichen Schaden, Wiesbaden-Schierstein,

Baustelle der Schiersteiner Brücke, 17.12.2021, 17.00 Uhr bis 10.01.2022, 08.15

Uhr,

(pl)Im Bereich der Rettbergsaue wurde in den vergangenen Wochen die Baustelle

der Schiersteiner Brücke von Dieben heimgesucht. Die Täter verschafften sich

zwischen dem 17.12.2021 und dem 10.01.2022 Zugang zu dem Baustellenbereich und

entwendeten von dort Starkstromkabel in einem Gesamtwert von über 20.000 Euro.

Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611)

345-2340 entgegen.

Versammlung von Coronaregel-Kritikern in Wiesbaden, Wiesbaden-Innenstadt,

10.01.2022, 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr,

(pl)Am Montagabend versammelten sich in Wiesbaden rund 20 Coronaregel-Kritiker,

welche sich in Kleingruppen durch die Innenstadt bewegten. Es wurden insgesamt

sechs Platzverweise ausgesprochen und fünf Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen

des Verstoßes gegen die Maskenpflicht eingeleitet.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbrecher stehlen Werkzeug und beschädigen Container,

Eltville, Weinhohle, bis Montag, 10.01.2022, 16:30 Uhr

(wie) Innerhalb der letzten Tage haben unbekannte Täter einen Bürocontainer in

Eltville aufgebrochen und Werkzeug entwendet. Die Polizei wurde am Montag in die

Straße „Weinhohle“ gerufen, da dort ein Fenster an einem Bürocontainer

offenstand. Offensichtlich hatten Unbekannte an dem Container ein Fenster und

eine Tür aufgebrochen. Im Inneren entwendeten sie elektrische Werkzeuge, mit

denen sie vor ihrer Flucht noch Beschädigungen im Container verursachen. Der

Schaden am Container wird auf ca. 5.500 EUR geschätzt. Die Polizei hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer

06123/9090-0.

Heckkoffer eines Krankenfahrstuhls aufgebrochen, Rüdesheim-Eibingen,

St.-Urban-Straße, Montag, 10.01.2022, 13:30 Uhr bis 17:30 Uhr

(wie) Am Montagnachmittag brachen unbekannte Täter den Heckkoffer eines

Krankenfahrstuhls in Eibingen auf. Die Unbekannten hebelten hierbei den Koffer

am Schloss auf und beschädigten dabei den Schließmechanismus. Es wurde nichts

aus dem Behältnis entwendet. Der Senioren Scooter war im Untergeschoss eines

Mehrfamilienhauses in der St.-Urban-Straße abgestellt. Der Schaden beläuft sich

auf ca. 100 EUR. Die Rüdesheimer Polizei bittet unter der Rufnummer 06722/

9112-0 um Hinweise.

Unter Drogeneinfluss mit Elektroroller unterwegs, Niedernhausen, Idsteiner

Straße, Montag, 10.01.2022, 17:36 Uhr

(wie) Bei einer Kontrolle in Niedernhausen erwischte die Polizei einen jungen

Mann, der unter Drogeneinfluss mit einem Elektroroller fuhr. Der 18-Jährige

wurde von einer Streife in der Idsteiner Straße angehalten und kontrolliert. Er

war auf einem sogenannten Elektrokleinstfahrzeug aufgefallen. Bei der Kontrolle

fanden die Beamten verschiedene verbotene Betäubungsmittel bei dem 18-Jährigen.

Außerdem hatte er Utensilien bei sich, die den Handel mit den Betäubungsmitteln

nahelegen. Weiter stand der junge Mann offensichtlich selbst unter dem Einfluss

von Drogen. Er wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutprobe abgeben.

Danach wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Kriminalpolizei hat die

weiteren Ermittlungen übernommen.

Versammlungen von Coronaregel-Kritikern, Rheingau-Taunus-Kreis, Montag,

10.01.2022

(fh)Am Montagabend kam es im Rheingau-Taunus-Kreis zu verschiedenen

Versammlungen und Aufzügen von Coronaregel-Kritikern, welche durch die Polizei

und die zuständigen Versammlungsbehörden eng begleitet wurden. Gegen 18:00 Uhr

trafen sich vorm Rathaus in Bad Schwalbach rund 330 Personen zu einem zuvor

angemeldeten Aufzug. Dieser wurde störungsfrei und ohne besondere Vorkommnisse

gegen 19:10 Uhr vom Versammlungsleiter beendet. Daraufhin setzte eine starke

Abwanderung der Teilnehmenden ein. Zwischenzeitlich nahmen bis zu 30 Personen an

einer Gegenversammlung teil. Es kam dabei zu keinen Zwischenfällen, sodass sich

auch diese Versammlung zeitgleich auflöste. In Idstein zogen bis zu 180 Personen

durch die Innenstadt. Da sich unter diesen Personen kein Versammlungsleiter zu

erkennen gab, wurde seitens der anwesenden Ordnungsbehörde eine Auflösung

verfügt. Während weitere Polizeikräfte nach Idstein entsandt wurden, kamen die

Personen gegen 19.15 Uhr der Verfügung nach und entfernten sich. Darüber hinaus

fanden in Eltville, Hohenstein-Breithardt, Hünstetten-Wallbach, Rüdesheim und

Taunusstein-Bleidenstadt verstreut unangemeldete Versammlungen mit zweistelligen

Teilnehmerzahlen statt. Diese Veranstaltungen verliefen ohne bekanntgewordene

Zwischenfälle.