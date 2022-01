Wut über vergangene Bußgelder – 20-Jähriger tritt mobilen “Blitzer” um

Kassel-Oberzwehren (ots) – Offenbar nicht mit einem im Zivilfahrzeug sitzenden Wachpolizisten des Radarkommandos der Direktion Verkehrssicherheit hat am Montagnachmittag 10.01.2022 ein 20-jähriger Mann gerechnet, der in Kassel-Oberzwehren einen mobilen “Blitzer” zur Geschwindigkeitsüberwachung vorsätzlich beschädigte.

Der 20-Jährige hatte sich gegen 14 Uhr der Radarmessanlage, die in der Heinrich-Plett-Straße direkt hinter dem Zivilwagen aufgestellt war, genähert und sie kurzerhand umgetreten. Dadurch schlug die eingebaute Diebstahlsicherung des umgefallenen und sichtbar beschädigten Geräts sofort Alarm. Der daraufhin nach draußen geeilte Wachpolizist konnte den 20-jährigen Mann auf frischer Tat stellen.

Wie der junge Mann angab, hatte Wut über vergangene Bußgelder ihn dazu bewogen, den “Blitzer” zu demolieren. Wie hoch der Schaden an dem nicht mehr einsetzbaren Messgerät genau ist, wird nun durch einen Sachverständigen geprüft. Der 20-Jährige aus Kassel muss sich wegen “Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel” verantworten.

Tempo-Kontrollen an Schulen und Kita nach den Ferien: Rund 4 % fuhren zu schnell

Stadt und Landkreis Kassel (ots) – Gemeinsam mit der Stadt Vellmar und der Gemeinde Kaufungen führte das Radarkommando der Kasseler Polizei am Dienstag 11.01.2022 zum Schulbeginn nach den Weihnachtsferien Tempo-Kontrollen durch. Z

um Schutz der Schüler überprüften sie in der Zeit zwischen 07-13 Uhr die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer an Schulen in Kaufungen, Niestetal, Lohfelden, Baunatal und in den Kasseler Stadtteilen Jungfernkopf und Bad Wilhelmshöhe. Auch an einer Kindertagesstätte in Vellmar wurde eine Kontrollstelle zur Tempo-Überwachung eingerichtet.

Bis auf einen Fahrer, der in Baunatal mit Tempo 59 statt der erlaubten 30 km/h gemessen wurde und nun mit einem Bußgeld sowie 1 Punkt in Flensburg rechnen muss, waren im Bereich der Schulen und der Kita keine Raser unterwegs.

Insgesamt fuhren 103 der gemessenen 2.550 Fahrer zu schnell, weshalb sie sich nun auf Verwarngelder zwischen 30-70 Euro einstellen müssen. Mit rund 4 Prozent lag der Anteil der zu schnell Fahrenden erfreulicherweise unter den Werten vergangener Aktionen.

Zwei nächtliche Einbrüche in der Kasseler Innenstadt: Polizei nimmt drei Tatverdächtige fest

Kassel-Mitte (ots) – In der Nacht zu Dienstag 11.01.2022 kam es in der Innenstadt fast zeitgleich zu 2 Einbrüchen in eine Apotheke und in ein Schuhgeschäft. Während im Fall des Apothekeneinbruchs zwei 17- und 19-jährigen Marokkaner dank der schnellen Mitteilung eines aufmerksamen Zeitungsausträgers bei der Fahndung gestellt werden konnten, gelang Polizisten bei dem anderen Einbruch die Festnahme eines 15-jährigen marokkanischen Jugendlichen auf frischer Tat.

Die 3 Festgenommenen die bereits hinreichend amtsbekannt sind und keinen festen Wohnsitz haben, befinden sich derzeit im Polizeigewahrsam. Aktuell wird von den zuständigen Ermittlern geprüft, ob eine Vorführung vor den Haftrichter angeordnet wird.

Zunächst war gegen 04:30 Uhr die Mitteilung über den Einbruchalarm des Schuhgeschäfts in der Treppenstraße bei der Polizei eingegangen. Bei Eintreffen der sofort zum Tatort eilenden Streifen flüchtete der ertappte 15-Jährige, der bereits Bekleidung im Wert von über 1.000 Euro für den Abtransport bereitgelegt hatte, in den Keller des Geschäfts. Allerdings vergeblich, denn dort nahmen die Polizisten den Jugendlichen fest. Wie sich bei der Tatortaufnahme herausstellte, war die Eingangstür des Geschäfts mit einem Hammer aufgebrochen worden. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf 3.000 Euro.

Nur wenige Minuten später ereignete sich der Einbruch in die Apotheke in der Oberen Königsstraße, Ecke Wilhelmsstraße. Die zunächst unbekannten Täter hatten mit einem Pflasterstein die Scheibe der Eingangstür eingeschlagen und auf ihrem Beutezug sämtliche Schränke im Verkaufsraum durchsucht. Mit vorgefundenem Wechselgeld traten sie anschließend die Flucht über die aufgebrochene Tür nach draußen an, wurden hierbei allerdings von dem aufmerksamen Zeitungsausträger beobachtet.

Neben seinem schnellen Notruf führten auch seine Täterbeschreibungen und Angaben zur Fluchtrichtung dazu, dass die hinzugeeilten Streifen die beiden Tatverdächtigen in der “Neuen Fahrt” festnehmen konnten. Die Durchsuchungen des 17- und 19-Jährigen förderte schließlich das erbeutete Bargeld aus der Apotheke zutage.

Die weiteren Ermittlungen werden von dem Beamten des Kommissariats 36 der Kasseler Kripo (Haus des Jugendrechts) geführt.

