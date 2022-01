Wörth: Ab sofort Impfen ohne Termin im Impfzentrum

Wörth – Ab sofort ist im Impfzentrum in Wörth Impfen auch ohne Termin möglich. Dies gilt für alle Interessierten mit Wohnsitz in Deutschland ab 12 Jahren.

Im Impfzentrum in Wörth (Mobilstr. 1, 76744 Wörth) werden für Erwachsene sowie Jugendliche über 12 Jahren Erst-, Zwei- und Drittimpfungen angeboten. Wichtig: Eine „Booster“-Impfung kann erst drei Monate nach der Zweitimpfung erfolgen.

Einfach während der Öffnungszeiten (Montag bis Donnerstag, 8 bis 16 Uhr, Freitag, 8 bis 12 Uhr) vorbeikommen. Mitzubringen sind der Personalausweis, der Versichertennachweis sowie für die Zweit- und Drittimpfungen der Impfausweis bzw. ein Impfnachweis, woraus hervorgeht, wann die vorherige Corona-Schutz-Impfung stattgefunden hat. Zusätzlich ist bei Jugendlichen bis einschließlich 15 Jahren neben dem Einverständnis des Impflings die Begleitung von mindestens einer sorgeberechtigten Person nötig. Bei Jugendlichen ab 16 Jahren ist zumindest eine schriftliche Einwilligung der Eltern notwendig.

Selbstverständlich können weiterhin feste Impftermine über die Landesseite https://impftermin.rlp.de/ sowie über die Hotline-Tel. 0800/5758100 vereinbart werden.

Kinder zwischen fünf und elf Jahren können im Impfzentrum in Wörth an speziellen Kinderimpftagen Erst- und Zweiimpfungen erhalten. Die nächsten Kinderimpftage im Impfzentrum in Wörth sind am 17., 27. und 31. Januar, am 7., 17., 21. und 28. Februar sowie am 10. März 2022. Für die Impfung von Kindern ist nach wie vor eine Terminvereinbarung über die Landesseite https://impftermin.rlp.de/ sowie über die Hotline-Tel. 0800/5758100 notwendig.

Landrat Fritz Brechtel appelliert an alle: „Nutzen Sie die Impfangebote, sei es zur Grundimmunisierung oder zur Auffrischung. Jede Impfung zählt und verbessert den Schutz vor schweren Krankheitsverläufen.“

Informationen rund ums Impfen gibt es unter anderem hier: www.corona.rlp.de/de/impfen/informationen-zur-corona-impfung-in-rheinland-pfalz/.

Adresse:

Landesimpfzentrum Südpfalz in Wörth

Mobilstr. 1

76744 Wörth

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag, 8 bis 16 Uhr

Freitag, 8 bis 12 Uhr