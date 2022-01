Edenkoben: Impfbus kommt am 19. Januar 2022

Edenkoben – Am Mittwoch, 19. Januar 2021, macht der Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz in Edenkoben Station. Dabei nutzt das Impfbus-Team die Räume des Kurpfalzsaals, Weinstraße 94. Von 9 bis 17 Uhr wird dort geimpft.

Weitere Informationen unter: https://corona.rlp.de/de/impfen/informationen-zur-corona-impfung-in-rheinland-pfalz.

Der Impfbus macht zum zweiten Mal Station im Kurpfalzsaal in Edenkoben, in den vergangenen Wochen fand auch in den Gemeinden Böbingen und Gommersheim eine Impfaktion des Busses statt.