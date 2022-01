Gießen (ots) – Bei den Veranstaltungen im Kontext der Kritik an den Corona-Maßnahmen am Montag 10.01.2022, zählte die Polizei rund 2.600 Teilnehmende, an den Gegenveranstaltungen nahmen etwa 400 Personen teil. Im Fokus der Polizei standen nicht angemeldete Versammlungen in Gießen, Grünberg, Butzbach, Nidda, Bad Nauheim, Karben, Bad Vilbel, Altenstadt, Friedberg, Herborn, Haiger, Marburg, Biedenkopf und Gladenbach.

Zudem nahmen Bürgerinnen und Bürger an angemeldeten Gegenveranstaltungen in Gießen, Bad Nauheim, Bad Vilbel und Altenstadt teil. Die Veranstaltungen verliefen friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.

In Gießen und Herborn gingen Versammlungsbehörden und Polizei gegen nicht angemeldete Versammlungen vor.

Gießen:

Im Landkreis Gießen versammelten rund 650 Personen. Jeweils etwa ein Dutzend Menschen zählte die Polizei bei zwei sogenannten Gegenveranstaltungen. In Grünberg nahmen rund 400 Personen an einem Montagsspaziergang teil. Die Versammlungsbehörde in Gießen löste eine nicht angemeldete Versammlung am Berliner Platz auf und untersagte Ersatzversammlungen im Stadtgebiet. Im Zuge einer Personalienfeststellung kam es in Gießen zu einem Gerangel mit einer Frau, die dabei augenscheinlich leichte Verletzungen an der Wange davontrug.

Wetterau:

Etwa 1.100 Kritiker der Corona-Maßnahmen versammelten sich in der Wetterau. An den 3 angemeldeten Gegenveranstaltungen in Altenstadt, Bad Nauheim und Bad Vilbel nahmen ca. 400 Personen teil. Die Polizei stellte in Bad Nauheim die Personalien dreier Frauen fest, die Aufkleber mit dem Konterfei des Bundesgesundheitsministers als Totenkopf verteilten. Etwa 50 Personen störten dort die Identitätsfeststellung einer Teilnehmerin durch das von Fertigen Filmaufnahmen und lauten Rufen. Im Zuge dessen wurden die Personalien weiterer fünf Personen festgestellt.

Lahn-Dill-Kreis:

Im Lahn-Dill-Kreis zählte die Polizei zirka 300 Menschen. An den zwei in Wetzlar angemeldeten Versammlungen im Kontext der Kritik an den Corona-Maßnahmen nahmen etwa 150 Personen teil. Aus dieser heraus lösten sich Teilnehmer und liefen gemeinsam durch die Innenstadt. Einsatzkräfte stoppten die Gruppe und stellten teilweise Personalien der Teilnehmenden fest. In Herborn löste die Versammlungsbehörde eine nicht angemeldete Versammlung auf. Hier stellte die Polizei die Personalien von 12 Personen fest.

Marburg-Biedenkopf:

Rund 550 Personen versammelten sich im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Hier verliefen die Ansammlungen friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen