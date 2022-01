Pkw prallt in stehenden Wagen – Hubschraubereinsatz (siehe Foto)

Bechtheim/B9 (ots) – Am Sonntagabend 09.01.2022 prallten in der Gemarkung Bechtheim zwei PKW zusammen, wodurch es zum Einsatz des Rettungshubschraubers und einer zeitweisen Sperrung der B9 kam. Ein 76-jähriger Autofahrer aus der VG Eich befuhr um kurz vor 19:00 Uhr die L409 aus Richtung Bechtheim kommend und wollte an der Einmündung zur B9 in Fahrtrichtung Mainz abbiegen.

Der Wartepflichtige würgtejedoch beim Losfahren den Motor ab und blieb im Einmündungsbereich stehen. Einem aus Richtung Mainz kommendem Fahrzeugführer gelang es dem PKW des Rentners auszuweichen, der nachfolgende 25-jährige Wormser konnte trotz Vollbremsung nicht mehr anhalten und prallte gegen die Fahrertür des stehenden Wagens.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und des Einsatzes eines Rettungshubschraubers musste die B9 für 1 1/2 h in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Die Fahrzeuginsassen blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro beziffert.

Kreis Alzey-Worms

Randalierer in der Schlossggasse

Alzey (ots) – Am Freitag 07.01.2022 um 21.10 Uhr wurden von einem aufmerksamen Zeugen eine Gruppe von 10 Jugendlichen gemeldet, die in der Schlossgasse in Alzey randalieren. Dabei wurde eine Wand mit Graffiti besprüht und ein Kennzeichen von einem Auto abgerissen. Beim Eintreffen der Streifen befanden sich noch 4 Jugendliche am Brunnen auf dem Schlosspark und flüchteten sofort in verschiedene Richtungen.

Nach fußläufiger Verfolgung konnten ein 13-Jähriger und eine 14-Jährige aus Alzey festgehalten werden. Farbdosen und Tabak wurden aufgefunden und sichergestellt. Weitere Ermittlungen folgen.

Wildunfälle

Rheinhessen (ots) – Weil er einem Tier, das er für ein Wildschwein hielt, auswich, kam ein 52-Jähriger mit seinem Transporter am 9.1.2022 gegen 6 Uhr auf der A 63 kurz vor der Anschlussstelle AS Erbes-Büdesheim ins Schleudern. Anschließend prallte er an der Ausfahrt Erbes-Büdesheim gegen die linke Leitplanke und überfuhr diese.

Letztendlich blieb er mit seinem Fahrzeug in den Büschen stecken. Zu einer Berührung mit dem Tier kam es nicht. Verletzt wurde der Fahrer nicht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An dem Transporter entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Der 52-Jährige wurde nicht verletzt.

Mit gleich 2 Wildschweinen kollidierte ein 67-jähriger PKW-Fahrer am 9.1.2022 gegen 12 Uhr auf der A 61 bei Sprendlingen. Die Tiere rannten über die Fahrbahn und wurden frontal von dem Pkw erfasst und getötet. Am PKW des 67-Jährigen entstand im Frontbereich Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro. Der PKW musste abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb unverletzt.

Kurz nach dem Autobahnkreuz Alzey kollidierte am 10.1.2021 gegen 4 Uhr ein 30-jähriger PKW-Fahrer mit einem Reh. Der Mann versuchte noch auszuweichen, verlor dabei aber die die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte in die Mittelschutzplanke. Am Fahrzeug des 30-Jährigen entstand Totalschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Der PKW musste abgeschleppt werden.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim