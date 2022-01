Versuchter Überfall auf Kreissparkasse in Kirn – Täterfotos vorhanden

Mainz (ots) – Der Polizei liegen nun Bilder des Täters vor. Diese können auf der Fahndungsseite der Polizei eingesehen werden: https://s.rlp.de/PQeLy . Die Kriminalpolizei Mainz hat die Ermittlungen zu dieser versuchten räuberischen Erpressung bereits aufgenommen und bittet jetzt nochmals um die Unterstützung der Bevölkerung.

Hinweise bitte an das Telefon der Kripo Mainz, 06131 – 65 3633 oder das Hinweisportal der Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz: https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/

Mehrere Angriffe bei Polizeieinsätzen

Mainz-Stadtgebiet (ots) – Samstag, 08.01.2022 – Am vergangenen Samstag kam es im Mainzer Stadtgebiet zu mehreren tätlichen Angriffen gegen Polizeibeamte. Die Polizei wurde Samstag mehrfach gerufen, um Streitigkeiten oder Schlägereien zwischen Passaten zu schlichten. Nachdem sie vor Ort waren, wurden sie in 3 Fällen tätlich angegangen.

Unter anderem kam es zu Beleidigungen sowie Bedrohungen gegen die eingesetzten Beamten. Es wurde bei den tätlichen Angriffen eine Polizistin durch einen Biss in den Unterarm leicht verletzt, konnte jedoch ihren Dienst weiter verrichten. Entsprechende Strafverfahren wurden seitens der Polizei eingeleitet.

Mit über 1 Promille am Steuer – Mann verursacht Verkehrsunfall

Mainz (ots) – Sonntag, 09.01.2022 – In den frühen Morgenstunden kam es in Mainz-Mombach zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein 25-jähriger Mainzer fuhr gegen 06:57 Uhr mit seinem 3er BMW die Hauptstraße in Mainz-Mombach in Richtung Liebigstraße entlang. An der abknickenden Vorfahrtsstraße verlor er, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholkonsum, die Kontrolle übers sein Fahrzeug.

Der 25-Jährige prallte gegen einen Laternenpfosten sowie ein geparktes Fahrzeug, das durch die Wucht des Aufpralls gegen ein weiteres Fahrzeug geschoben wurde. Dadurch kam es wiederum zwei weiteren beschädigten Autos.

Der BMW Fahrer machte vor Ort einen Alkoholtest, mit einem Ergebnis von über 1 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und der 25-Jährige wurde für eine Blutprobe mit zur Dienststelle genommen.

Bewaffneter Raub auf Tankstelle

Mainz-Gonsenheim (ots) – Eine Tankstelle im Stadtteil Gonsenheim wurde am Sonntagabend 09.01.2022 Ziel eines Raubüberfalls. Gegen 20:41 Uhr betraten die beiden bislang unbekannten Täter die Tankstelle in der Lennebergstraße. Einer der Täter bedrohte den 32-jährigen Kassierer mit einer Pistole und forderte das Bargeld aus der Kasse.

Nachdem die Täter das Geld in einer mitgeführten Tasche verstaut hatten, flüchteten sie zu Fuß in Richtung Kappellenstraße. Trotz einer sofort eingeleiteten Großfahndung, konnten die Täter nicht mehr angetroffen werden.

Täterbeschreibung:

Täter 1: ca. 180-185cm groß, schlank, ca. 20 Jahre alt. Bekleidet mit Joggingkleidung, helles Oberteil und dunkle Hose, sowie Sportschuhen. Bewaffnet mit einer Pistole.

Täter 2: ca. 170-175cm groß, schlank, ca. 20 Jahre alt. Bekleidet mit dunkler Joggingkleidung und Sportschuhen. Führte einen Stoffbeutel mit sich.

Die Mainzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und am Tatort erste Spuren gesichert. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen. Hinweise sind auch über die Onlinewache der Polizei möglich: https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/

Am Wochenende kam es zu diversen Wohnungseinbrüchen

Mainz-Stadtgebiet (ots) – Samstag, 08.01.2022 – In der Gärtengasse wurden in der Zeit zwischen 10:30-14:30 Uhr, mehrere Kellerverschläge aufgebrochen und durchwühlt. Die Eigentümer wurden durch die Polizei darüber informiert. Inwieweit etwas entwendet wurde, muss noch ermittelt werden. In einem Fall wurde die Balkontür eines Mehrfamilienhauses aufgehebelt und die Wohnung durchsucht. Es wurde Schmuck sowie Bargeld in mittlerer 3-stelliger Höhe entwendet.

In einem anderen Fall, wurde eine Fußpflegerin von einer Kundin darauf hingewiesen, dass die Scheibe eines Fensters ihrer Praxis/ihres Salons eingeworfen worden sei. Die Eigentümerin konnte daraufhin feststellen, dass lediglich die Schubladen der Praxis/des Salons durchwühlt, jedoch nichts entwendet wurde. Derzeit gibt es keine Täterhinweise.

Einbruch – was nun?

Bei akuter Bedrohung, wählen Sie 110! Die Polizei wird alles Erforderliche tun, um Sie zu schützen.

Zeigen Sie die Straftat bei der Polizei an. Eine Strafanzeige können Sie bei jeder Polizeidienststelle erstatten. Dies sollten Sie auch tun, wenn die Täter oder Täterinnen keinen Erfolg hatten oder nichts gestohlen wurde.

Räumen Sie nicht auf, lassen Sie alles so, wie Sie es vorgefunden haben und fassen Sie möglichst nichts an, bis die Polizei die Spuren sichern konnte. Spuren sind sehr wichtig, um die Einbrecher ermitteln zu können.

Stellen Sie eine Liste der gestohlenen Gegenstände zusammen. Beschreiben Sie diese möglichst genau. Vielleicht haben Sie auch schon eine Wertgegenstandsliste, auf die Sie zurückgreifen können. Kaufbelege, Gerätenummern etc. sind für eine spätere Zuordnung hilfreich, falls die Gegenstände durch polizeiliche Ermittlungen wiedergefunden werden.

Falls Schlüssel gestohlen wurden, lassen Sie die entsprechenden Schließzylinder vorsichtshalber ersetzen.

Verstauen Sie keine wertvollen Gegenstände in Ihrem Kellerverschlag. Kellerräume, soweit sie mittels einem Holzgatter abgegrenzt sind, sollten von außen her nicht einsehbar und mit einem hochwertigen Schloss gesichert sein.

Wer sachdienliche Hinweise zu einem der genannten Fälle geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Mainz unter dem Hinweisportal: https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/ in Verbindung zu setzen.

Mainz-Bingen

Drogenfahrten

Bingen (ots) – 09.01., L414, 10:07 Uhr – Im Rahmen einer Streifenfahrt schloss die Streife auf einen mit 3 Personen besetzen Audi A3 auf, um diesen einer Kontrolle zu unterziehen. Bei dem 21-jährigen Fahrzeugführer ergaben sich deutliche Anzeichen auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum. Der Fahrer bestritt dies, ein Test bestätigte aber die Einnahme von Drogen. Der junge Mann wurde auf die Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Bingen (ots) – 09.01., Hafenstraße, 12:00 Uhr – Bei einer Streifenfahrt fiel den Beamten ein entgegenkommendes Auto auf und sie beschlossen, dieses zu kontrollieren. Der sichtlich nervöse Fahrer händigte auf Verlangen seine Papiere aus und zeigte dabei deutliche Anzeichen eines zeitnahen Drogenkonsums. Er stritt dies vehement ab und gab an, unter ärztlicher Anleitung Medikamente einzunehmen. Ein Drogentest verlief positiv, daher wurde er auf die Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Bingen (ots) – 09.01., Schultheiß-Kollei-Straße, 23:00 Uhr – Im Rahmen einer Streifenfahrt wurde der Fahrer eines VWs einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 22-jährigen Fahrzeugführer ergaben sich eindeutige Anzeichen eines Drogenkonsums, was ein Test bestätigte. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen.

Diebstahl aus Kfz

Oberdiebach (ots) – 08.01., 18:00 bis 09.01., 14:40 Uhr – Im genannten Zeitraum wurde ein verschlossenes Fahrzeug in der Rheingoldstraße auf unbekannte Weise geöffnet. Aus dem Handschuhfach und dem Fach der Mittelkonsole wurden zwei Geldbörsen entwendet. Wer Hinweise auf den Täter geben kann, bitte melden.