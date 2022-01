Großfahndung nach Einbruch in Kiosk

Neuburg (ots) – Am Sonntag 09.01.2022 gegen 23:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Kiosk in der Hauptstraße in Neuburg. Nach der Tat flüchteten die Täter mit einem grauen Kombi. In Hagenbach wurde die Verfolgung des Fluchtfahrzeugs aufgenommen. Im Bereich Langenberg konnte der PKW ausgebremst werden. Daraufhin sprangen 3 maskierte Täter aus dem Fahrzeug und flüchteten zu Fuß in das angrenzende Waldgebiet.

Anschließend setzte der PKW seine Flucht fort. Umfangsreiche Fahndungsmaßnahmen, bei denen unter anderen ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, führten in den frühen Morgenstunden zur vorläufigen Festnahme eines 23-jährigen Tatverdächtigen im Bereich Freckenfeld. Der junge Mann, der nach seiner Flucht völlig durchnässt war, wurde vorsorglich in einem Krankhaus untersucht und anschließend in Gewahrsam genommen.

Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Landau unter der Nummer 06341/287-0 entgegen.

Betrunkener Radfahrer

Germersheim (ots) – Einer Streife fiel am Sonntag 09.01.2022 gegen 21 Uhr, in Germersheim in der Friedrich Ebert Straße, ein 41-jähriger Radfahrer auf der Schlangenlinie fuhr. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten erheblichen Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest.

Einen Atemalkoholtest war er nicht mehr in der Lage zu machen, räumte aber freimütig ein gut dem Alkohol zugesprochen zu haben. Der Radfahrer musste mit zu einer Blutentnahme. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Die weitere Fahrt mit dem Fahrrad wurde ihm untersagt.

Kennzeichenschild entwendet

Lustadt (ots) – Am Sonntagabend (09.01.22) im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 21:30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter das hintere Kennzeichenschild eines PKW, welcher im Bereich der Bushaltestelle Fa. Lehr in der Oberen Hauptstraße in Lustadt abgestellt war.

Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.