Versuchter Einbruch in Supermarkt

Waldsee (ots) – Am 09.01.2022 wurde gegen 16:45 Uhr ein Einbruchsalarm in einen Supermarkt in der Albert-Einstein-Allee mitgeteilt. Vor Ort wurde durch einen Zeugen berichtet, dass er zwei Jugendliche mit einem Fahrrad und E-Roller gesehen habe, die erfolglos versuchten, die Eingangstür des Markts aufzuschieben. Nachdem der Zeuge durch die beiden Täter erkannt wurde, flüchteten die Jugendlichen in Richtung Kulturhaus.

Durch den Zeugen konnten noch Lichtbilder der Jugendlichen gefertigt werden. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder den Jugendlichen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Einbrecher geschnappt

Römerberg (ots) – Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte am Sonntagvormittag 09.01.2022 gegen 11:00 Uhr ein Einbrecher geschnappt werden. Der 30-jährige Mann aus Polen hatte zuvor mehrere Gegenstände aus den Räumlichkeiten einer Firma In den Rauhweiden entwendet. Das Diebesgut wurde sichergestellt und Ermittlungen eingeleitet. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest.

Unfall mit zwei leicht verletzten Beteiligten

Böhl-Iggelheim (ots) – Am Sonntagnachmittag 09.01.2022 gegen 16:50 Uhr, befuhren ein 69-jähriger PKW-Fahrer und eine 21-jährige PKW-Fahrerin nacheinander die Landesstraße 528 vom Ortsteil Iggelheim in Richtung Ortsteil Böhl. An der Einmündung “Im Steigert” musste der 69-Jährige aufgrund eines vorausfahrenden, abbiegenden PKWs verkehrsbedingt abbremsen.

Die 21-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr auf den PKW des 69-Jährigen auf. Die 21-Jährige und deren Beifahrer klagten nach dem Zusammenstoß über leichte Schmerzen im Nackenbereich und wurden in ein Krankenhaus verbracht. Der 69-Jährige blieb unverletzt.

Der PKW der 21-Jährigen war durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 9.000 Euro.