26-Jähriger beraubt – Augenzeugen und Hinweisgeber gesucht

Darmstadt-Kranichstein (ots) – Wegen des Verdachts des Raubes, der sich am Samstagabend 8.1.2022 in der Siemensstraße ereignet haben soll, hat das Kommissariat 10 von der Darmstädter Kripo ein Verfahren eingeleitet und die weiteren Ermittlungen übernommen. Nach ersten Erkenntnissen hatten die Täter gegen 23.30 Uhr einen 26-jährigen Mann aus Darmstadt mit Schlägen und Tritten attackiert und ihm dann sein Mobiltelefon entwendet.

Mit der Beute ergriffen sie die Flucht. Infolge der Schläge erlitt der 26-Jährige leichte Verletzungen. Eine detaillierte Personenbeschreibung der noch unbekannten Anzahl von Tätern liegt den Ermittlern derzeit nicht vor.

Täterbeschreibung:

Nach ersten Schilderungen soll es sich um mindestens 8 dunkelhäutige Personen, im Alter zwischen 18 und 24 Jahren, gehandelt haben.

Zeugen, die die Tat beobachten konnten, denen die Personengruppe im Vorfeld oder danach aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Sportsbar heimgesucht und Beute gemacht

Darmstadt-Kranichstein (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, haben Einbrecher am Freitag 7.1.2022 die Räume einer Sportbar in der Siemensstraße heimgesucht und Beute gemacht. Nachdem sie die Scheibe der Eingangstür zertrümmert hatten, betraten die Kriminellen die Lokalität. In der Bar brachen die Täter einen Spielautomaten auf und entwendeten aus diesem sowie aus der Kasse im Thekenbereich Bargeld.

Der verursachte Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehr als 4.000 Euro. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Bekleidungsgeschäft von ungebetenen Gästen heimgesucht

Darmstadt (ots) – In der Nacht zum Samstag 07.-08.01.2022 hatten es ungebetene Gäste auf ein Bekleidungsgeschäft in der Orangerieallee abgesehen. Nach derzeitigen Ermittlungsstand schlugen die Täter die Glasscheibe der Eingangstür ein und betraten auf diesem Weg die Räume. Dort suchten sie nach Beute und ließen unter anderem Geld und Schmuck mitgehen.

Der Gesamtschaden wird derzeit auf mindestens 2.300 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise von Zeugen werden an die für diesen Fall zuständigen Beamten des Kommissariats 43 unter der Rufnummer 06151/9690 erbeten.

Einbruch in Café

Darmstadt (ots) – Am Samstagvormittag (8.1.) hatten es Kriminelle auf ein Café in der Bessunger Straße abgesehen, die Eingangstür zerstört, sich auf diesem Weg Zugang verschafft und Beute gesucht. Nach ersten Erkenntnissen wurden sie nicht fündig und traten die Flucht an.

Zurück blieb ein Schaden von mindestens 1.000 Euro. Alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise werden von den ermittelnden Beamten des Kommissariats 43 in Darmstadt entgegengenommen (Rufnummer 06151/9690).

Betrunken mit Sattelzug über die A 5

Darmstadt (ots) – Am Sonntagabend (09.01.), gegen 18.30 Uhr, fiel einem Autofahrer auf der A 5 ein 40 Tonnen-Sattelzug auf, dessen Fahrer in unsicherer Fahrweise in Richtung Frankfurt unterwegs war. Der Mann verständigte die Autobahnpolizei.

Eine Polizeistreife stoppte den 39 Jahre alten Fahrer aus Osteuropa anschließend. Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der Brummifahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest zeigte 1,74 Promille an. Der 39-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde von der Polizei sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Zur Sicherung des Strafverfahrens wurde zudem eine Sicherheitsleistung fällig.

Schiebefenster entfernt und Kasse gestohlen

Darmstadt (ots) – Auf dem Platz der Deutschen Einheit haben Diebe am Samstag (8.1.) ihr Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen 3.30 Uhr und 4.15 Uhr entfernten die Täter das für den Straßenverkauf angebrachte Schiebefenster einer Gaststätte und entwendeten aus dem Verkaufsraum die Kassenschublade. Mit der Beute machten sie sich auf und davon.

Das Kommissariat 43 ermittelt in diesem Fall und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 Hinweise von Zeugen entgegen.

Scheiben eingeschlagen und in Schulen eingestiegen – Polizei ermittelt

Darmstadt (ots) – In den zurückliegenden Tagen hatten es noch unbekannte Täter auf zwei Schulgebäude in Darmstadt abgesehen. Die weiteren Ermittlungen zu beiden Fällen hat das Kommissariat 43 übernommen und Verfahren eingeleitet. Ob ein möglicher Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Gegenstand der Untersuchungen.

Nach ersten Erkenntnissen hatten Kriminelle zwischen Dienstag (4.1.) und Freitag (7.1.) das Fenster einer Schule am Kapellplatz eingeschlagen und sich auf diesem Weg Zugang zu den Räumen verschafft. Nach jetzigen Stand machten sie keine Beute, ließen jedoch einen Schaden von mehreren Hundert Euro zurück. Auch eine Schule in der Nieder-Ramstädter Straße geriet in das Visier der Kriminellen. Hier wird die Tatzeit am Freitag (7.1.) zwischen 15. 30 Uhr und 16 Uhr eingegrenzt. Um in das Gebäude zu gelangen, schlugen die Täter die Scheibe einer Eingangstür ein. In dem Gebäude suchten sie nach Beute und traten zudem die Scheibe einer weiteren Verbindungstür ein. Hier beläuft sich der Schaden ersten Schätzungen zufolge auf mindestens 1000 Euro.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den ungebetenen Besuchern geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt-Dieburg

Zivilfahnder stoppen per Haftbefehl gesuchten Autofahrer auf A 67

Pfungstadt (ots) – Einen 32-jährigen Autofahrer und seinen 36-jährigen Begleiter stoppten Zivilfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen im Rahmen von Kontrollen zur Bekämpfung der Eigentumskriminalität am Samstagnachmittag 08.01.2022 auf der A 67.

Bei der anschließenden Überprüfung durch die Polizei stellte sich heraus, dass der 32-Jährige per Haftbefehl wegen besonders schweren Diebstahls gesucht wurde. Er hatte die Untersuchungshaft anzutreten und wurde nach Vorführung bei einem Ermittlungsrichter am Sonntag 09.01.2022 in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Der Festgenommene steht in Verdacht mehrfach Diebstähle, insbesondere in Elektrofachmärkten begangen zu haben.

Berauscht und unter Drogen – 26-Jähriger auf Fahrrad gerät außer Rand und Band

Münster (ots) – Anwohner der Darmstädter Straße haben am Sonntagnachmittag 9.1.2022 die Polizei um Hilfe gerufen, nachdem ein offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel stehender Mann auf seinem Fahrrad gegen 15 Uhr vor Wut außer sich geraten war, an einem Fahrzeug hängen blieb und wütend die Passanten anpöbelte.

Bei Eintreffen der Streifenbeamten ließ er von seinem Verhalten nicht ab, beleidigte die Beamten fortwährend und schlug um sich. Sein Gebaren zog seine vorläufige Festnahme nach sich, bei der er Widerstand leistete. Er wurde vorsorglich zur weiteren Verhinderung von Straftaten sowie zum Zwecke seiner Ausnüchterung in das Gewahrsam der Polizei gebracht und ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand glücklicherweise niemand.

Schwerer Verkehrsunfall mit Personen- und hohem Sachschaden

Roßdorf (ots) – Am Samstag (08.01.) kam es gegen 04:30 Uhr auf der B38 zwischen Roßdorf und Reinheim in Höhe des Karlshofs zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kam der 46-jährige Fahrzeugführer aus Reinheim mit seiner Familie in Folge des starken Schneefalls in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw.

Hierbei wurden 2 Insassen aus dem PKW des Verursachers verletzt. Der entgegenkommende Fahrzeugführer aus Reinheim blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt.

Die Strecke musste zwecks Unfallaufnahme für ca. 1,5 Stunden komplett gesperrt werden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird mit ca. 55.000 Euro beziffert. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Zurückgelassene Handtasche lockt Kriminelle an

Groß-Umstadt (ots) – Eine Handtasche, die in der Frankenstraße in einem geparkten grauen Mercedes zurückgelassen wurde, hat mutmaßlich am Sonntag (9.1.) Kriminelle angelockt. In der Zeit zwischen 15 und 17.30 Uhr schlugen die Täter die Beifahrerseite des Autos ein und schnappten sich die Tasche samt Geldbörse und Schmuck.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib der Tasche geben können, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Kommissariats 41 in Dieburg in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06071/96560).

Polizei ermittelt nach versuchtem Einbruch in Ärztehaus / Zeugen gesucht

Reinheim (ots) – Die Spuren eines Versuches von noch unbekannten Tätern in die Praxisräume eines Ärztezentrums in der Darmstädter Straße zu gelangen, ist am Sonntag (9.1.) entdeckt und bei der Polizei angezeigt worden. Die Beamten des Kommissariats 41 haben die weiteren Ermittlungen übernommen und ein Verfahren eingeleitet.

Nach ersten Erkenntnissen reicht die Tatzeit bis zum Freitag (7.1.) zurück. Mit einem noch unbekannten Werkzeug hatten die Täter versucht, die Hauseingangstür zu dem Gebäude aufzubrechen. Glücklicherweise scheiterte das kriminelle Vorhaben und die Täter flüchteten unverrichteter Dinge. Zurück blieb ein Schaden in geschätzter dreistelliger Höhe.

Die Beamten suchen Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Unter der Rufnummer 06154/63300 ist das für diesen Fall zuständige Kommissariat 41 in Ober-Ramstadt zu erreichen.

Einbrecher erbeuten Schmuck, Geld und eine Münzsammlung / Polizei sucht Zeugen

Reinheim (ots) – Gewaltsam haben sich Kriminelle am Freitag (7.1.) in der Zeit zwischen 15 Uhr und 20.30 Uhr Zugang zu der Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Westring verschafft. Die Darmstädter Kripo (K21/22) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Täter über die Rückseite des Gebäudes in die Wohnung und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Sie wurden fündig und entwendeten Geld, Schmuck sowie eine Münzsammlung.

Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Tausend Euro. Die ermittelnden Beamten fragen: Wer hat zur Tatzeit und in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Hinweise zu den ungebetenen Besuchern geben? Unter der Rufnummer 06151/9690 werden alle sachdienlichen Hinweise entgegengenommen.

Scheiben von Autos eingeschlagen und nach Beute gesucht

Groß-Zimmern/Groß-Umstadt (ots) – Ein weißer Ford Transit, der in Groß-Zimmern in der Sudetenstraße parkte, geriet in der Zeit zwischen Freitag (31.12.) und Samstag (8.1.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter schlugen die Scheibe des Autos ein und entwendeten mehrere Baumaschinen im Wert von rund 2000 Euro.

In Groß-Umstadt und dort in der Zimmerstraße hatten es noch unbekannte Täter dagegen auf einen schwarzen Ford Ranger abgesehen. Die Kriminellen schlugen die Scheibe des Autos ein und suchten nach Wertvollem. Sie schnappten sich zwei Jacken, die sie aber nur in wenigen Metern Entfernung zurückließen. Der von ihnen verursachte Gesamtschaden beläuft sich in diesem Fall auf mindestens 500 Euro.

Die Polizei in Darmstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise von Zeugen zu den Tätern entgegen.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Groß-Zimmern (ots) – Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte im Zeitraum zwischen Samstag (08.01.) 20:30 Uhr und Sonntag (09.01) 18:00 Uhr einen in der Bachgasse geparkten schwarzen VW Polo. Der entstandene Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Die Polizeistation Dieburg sucht nun Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu dem Unfallverursacher oder dem Geschehen machen können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06071-9656-0 mit der Polizeistation Dieburg in Verbindung zu setzten.

Groß-Gerau

Einbruch in Schreibwarenladen – Zigaretten im Visier

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Ein Schreibwarenladen mit integrierter Lottoannahmestelle in der Darmstädter Landstraße geriet in der Nacht zum Sonntag (09.01.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich durch ein aufgehebeltes Fenster Zutritt in das Geschäft und ließen anschließend Münzgeld und zahlreiche Stangen Zigaretten mitgehen. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen insgesamt mehrere tausend Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 der Polizei in Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0 zu melden.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am Mo., 10.01., ca. 09.20 Uhr, wurde in der Farmstraße in Walldorf ein geparkter schwarzer Jeep am linken Außenspiegel beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt, Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

Kreis Bergstraße

Zigarettenautomat geplündert

Heppenheim (ots) – Ein aufgebrochener und offensichtlich geplünderter Zigarettenautomat wurde am Sonntagnachmittag (09.01.) in der Wiesbadener Straße entdeckt. Neben den Zigaretten wurde auch der Geldbestand mitgenommen. Wann das Behältnis von den Tätern angegangen wurde, ist nicht bekannt und kann Tage zurückliegen.

Wer in diesem Zusammenhang Hinweise geben kann, meldet sich bitte beim Kommissariat 41 in Heppenheim. Telefon: 06252 / 706-0.

Diebe stehlen Werkzeug aus Mercedes Sprinter

Biblis (ots) – Unterschiedliches Werkzeug, unter anderem der Marke Hilti, wurden im Laufe der Nacht zum Samstag (07. – 08.01.) aus einem Mercedes Sprinter gestohlen. Der Schaden wird auf über 2.000 Euro geschätzt. Der schwarze Sprinter parkte in der Straße “Am Werrtor”, als die Täter die Fahrerkabine öffneten und das Werkzeug stehlen konnten.

Wer zu dem Diebstahl Hinweise geben kann, meldet sich bitte beim Kommissariat 21/ 22 in Heppenheim. Telefon: 06252 / 706-0.

Odenwaldkreis

Verkehrsunfall durch Kollision mit Pferd

Lützelbach (ots) – Am Sonntag 09.01.2022 gegen 18 Uhr befuhr eine 47-jährige Fahrzeugführerin aus Miltenberg mit einem Kleinbus die L3259 von Lützelbach nach Breuberg. In Höhe der Mühlhäuser Brücke querte von rechts kommend eine aus einer Weide abgängige Herde Kaltblüter die Straße. Die Fahrzeugführerin konnte nach bisherigem Ermittlungsstand die Kollision mit einem Tier nicht verhindern. Die Fahrerin und das Pferd wurden dabei leicht verletzt.

Der Kleinbus wurde stark beschädigt. Durch die Pferdehalter konnten alle Tiere binnen einer Stunde wieder eingefangen und auf die Weide verbracht werden. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug beträgt. ca. 18.000 EUR.

Südhessen

Getötet? Polizei auf neuer Spurensuche im Vermisstenfall Dionisio Lazaro Ortiz

Südhessen/ Bensheim/ Darmstadt (ots) – Seit über 5 Jahren wird der mittlerweile 63-jährige Dionisio Lazaro Ortiz, der zuletzt in Bensheim wohnte, vermisst. Die Polizei geht nunmehr von einem Verbrechen aus. Herr Lazaro Ortiz war ein Familienmensch und sehr zuverlässig. Niemand aus seinem nahen Umfeld hält es für möglich, dass er sich einfach so, ohne ein Wort des Abschieds und vor allem aus freiwilligen Stücken abgesetzt hat.

Mit seinen 3 Kindern und seinen Eltern in Spanien war er sehr eng verbunden. Zu ihnen hatte er einen regelmäßigen Kontakt. Die Frage, wie und vor allem warum Dionisio Lazaro Ortiz von jetzt auf gleich verschwunden ist, beschäftigt vor allem die Familie bis heute.

Private Anstrengungen herauszufinden, wo sich der Familienvater, Freund und Sohn aufhält oder was ihm zugestoßen sein könnte, führten bisher ins Leere.

Die Polizei hat seit dem Bekanntwerden des Verschwindens von Herrn Lazaro Ortiz am 21. Juni 2016 über 50 Befragungen und Vernehmungen durchgeführt. Wochen nach seinem Verschwinden, wurde am 6. Juli 2016 der schwarze Mercedes Kombi des Vermissten in der Brandenburger Straße, im Ortsteil Eberstadt aufgefunden.

Das angrenzende 300.000 Quadratmeter große Waldgebiet wurde mit einer Vielzahl von Polizeikräften und Spürhunden abgesucht. Auch wurde öffentlich mit Bildern nach Herrn Lazaro Ortiz gesucht (wir hatten berichtet). Gefunden wurde der Gesuchte jedoch bis heute nicht. Die Polizei schließt einen Suizid aus und ermittelt jetzt wegen eines Tötungsdelikts.

Die Frage, warum der schwarze Mercedes Kombi in Eberstadt abgestellt wurde, beschäftigt noch immer die Ermittler des Kommissariats 10 in Heppenheim. Hatte er sich im Eberstädter Waldgebiet mit jemanden getroffen? Ging es um Geldgeschäfte, die aus dem Ruder liefen? Herr Lazaro Ortiz war Geschäftsmann. Häufig trug er viel Bargeld bei sich. Als die Polizei seinen Mercedes auffand, wurden noch mehrere Tausend Euro aufgefunden.

Die letzten Stunden seines spurlosen Verschwindens konnte die Polizei rekonstruieren. Demzufolge schaute Herr Lazaro Ortiz am frühen Abend des 21. Juni 2016 die Fußball-Europameisterschaft mit Freunden in einer Gaststätte in Darmstadt-Arheilgen an. An dem Abend wurden zwei Fußballspiele live im Fernsehen übertragen. Das Spiel Nordirland gegen Deutschland, sah sich Herr Lazaro Ortiz noch um 18 Uhr an. Während er sein Top-Spiel, Spanien gegen Kroatien, Anpfiff um 21 Uhr, nicht mehr zusammen mit seinen Freunden anschaute.

Die Ermittler in Heppenheim wissen, dass Herr Lazaro Ortiz gegen 20 Uhr einen Anruf erhielt und das Lokal verließ. Mit wem Herr Lazaro Ortiz telefonierte, ist bis heute nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei bittet daher die Person, die an dem Abend mit Herrn Lazaro Ortiz telefoniert hat, sich dringend zu melden. Die Polizei hofft von ihr weitere Anhaltspunkte zu erhalten.

Darüber hinaus werden noch weitere Zeugen gesucht, die zu den folgenden Fragen Auskünfte geben können: Wer hat den Vermissten am 21. Juni 2016 ab 20 Uhr in den Ortsteilen Arheilgen und Eberstadt gesehen? Wem ist der schwarze Mercedes-Kombi mit dem Kennzeichen HP-BJ 662 aufgefallen?

Weitere Bilder zu dem Fall sind auf der Homepage des Polizeipräsidiums Südhessen unter dem Link: https://k.polizei.hessen.de/450880567 eingestellt

Die Ermittler des Kommissariats 10 in Heppenheim haben ein gesondertes Telefon mit Anrufbeantworter geschaltet. Alle Hinweise, auch anonym, können rund um die Uhr unter der Rufnummer 06252 / 706 – 500 gemeldet werden.

