Schwalm-Eder: Die Polizei-News

Felsberg: Ford Mondeo aus Garage gestohlen

Diebstahl eines Pkws Tatzeit: 08.01.2022, 15:00 Uhr bis 09.01.2022, 08:15 Uhr Aus einer unverschlossenen Garage im „Obertor“ stahlen unbekannte Täter einen abgestellten Pkw Ford Mondeo. Die Täter begaben sich in die unverschlossene Garage und stahlen dort den blauen Ford Mondeo Kombi. Das Fahrzeug wurde vermutlich mit dem passenden Schlüssel gestohlen. Der Ford hat das amtlich Kennzeichen KS-CA 721, er hat einen Zeitwert von 3.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen,

Homberg und Borken: Kontrollen der Corona-Schutzmnaßnahmen im OPNV

Kontrollen der Corona-Schutzmaßnahmen Kontrollzeit: Freitag, 07.01.2022, 12:00 15:00 Uhr Am vergangenen Freitag führten Beamte*innen der Polizeistation Homberg, Mitarbeiter der Ordnungsämter Homberg und Borken sowie Mitarbeiter eines beauftragten Sicherheitsunternehmens Kontrollen der Corona-Schutzmaßnahmen im öffentlichen Nahverkehr durch. Im Rahmen dieser Kontrollen wurden in Homberg und Borken 16 Busse mit insgesamt 56 Personen kontrolliert. Es wurden fünf Verstöße gegen die 3G-Regel festgestellt und entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.