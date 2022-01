Aufdringliches Pärchen bestiehlt Seniorin in Weimar: Kripo sucht Zeugen

Ahnatal-Weimar (Landkreis Kassel): Ein aufdringliches und handgreifliches Pärchen hat am Samstagvormittag in der Straße „Im Kreuzfeld“ in Ahnatal-Weimar eine hochbetagte Seniorin bestohlen. Die unbekannte Täterin hatte die 92 Jahre alte Frau gegen 10:45 Uhr auf offener Straße plötzlich bedrängt und in gebrochenem Deutsch hektisch auf sie eingeredet. Anschließend packte sie die Rentnerin am Kragen und zog sie kräftig von ihrem Rollator weg. Diesen Moment nutzte der Komplize aus und klaute offenbar die Geldbörse aus der auf dem Rollator abgelegten Handtasche. Unmittelbar danach ging das Pärchen in Richtung „Am Kammerberg“ weg. Die 92-Jährige musste anschließend das Fehlen ihres Portemonnaies mitsamt Bargeld und Ausweispapieren feststellen und rief die Polizei. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern führte leider nicht mehr zum Erfolg.

Zu den beiden Tätern liegt folgende Beschreibung vor:

Frau: ca. 40 bis 50 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß, untersetzte Statur, südosteuropäisches Äußeres, dunkler Stoffmantel, tiefe Stimme mit Akzent, grüner oder blauer Mund-Nasen-Schutz

Mann: ca. 40 bis 50 Jahre alt, etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß, untersetzte Statur, südosteuropäisches Äußeres, dunkle Jacke oder Mantel, dunkle Schirmmütze, grüner oder blauer Mund-Nasen-Schutz

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim Kommissariat 35 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die den Ermittlern des K 35 Hinweise auf das beschriebene Pärchen geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

„Sieben auf einen Streich!“

Neustadt (Kreis Marburg-Biedenkopf) (ots) – Sieben Tatverdächtige nach

Rucksackdiebstahl im Zug ermittelt – Schutzmann vor Ort unterstützte

Bundespolizei bei Tataufklärung

Gemeinsame Presseinformation der Bundespolizeiinspektion Kassel und Polizei

Marburg-Biedenkopf

Vorhandene Videoaufnahmen, gute Personenkenntnisse und eine enge Zusammenarbeit

zwischen der Bundes- und der Landespolizei sowie die anschließenden Vernehmungen

führten zur Aufklärung eines Diebstahls und zur Täterermittlung.

Die Tat war bereits im September 2021. Diebe hatten ein kurzfristiges Verlassen

des Platzes durch einen Fahrgast ausgenutzt, den zurückgelassenen Rucksack

mitgenommen und in Neustadt den Regionalexpress verlassen. Mit dem Rucksack

erbeuteten sie u.a. ein Laptop und etliche andere persönliche Gegenstände.

Nach einer Videoauswertung galt es, insgesamt sieben Tatverdächtige zu

identifizieren. Einen entscheidenden Hinweis lieferte dabei der Schutzmann vor

Ort aus Neustadt, der drei der sieben Jugendlichen dank seiner guten

Personenkenntnisse identifizierte. Die anschließenden Vernehmungen der Ermittler

vom Bundespolizeirevier Gießen führten dann zu den übrigen Vieren. Es handelt

sich um sieben Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren. Zwei leben seit Jahren

schon in Neustadt, vier weitere in Stadtallendorf und einer in Marburg. Alle

Jugendlichen räumten mittlerweile ein, bei der Tat dabei gewesen zu sein.

Das Laptop war noch vorhanden. Der „Besitzer“ brachte es zu seiner Vernehmung

mit, sodass es sich mittlerweile wieder in den Händen des Eigentümers befindet.

Die Jugendlichen sagten aus, dass sie ihre Beute nach dem Verlassen des Zuges

durchsuchten, das Laptop und Kopfhörer sowie die Tabakwaren herausnahmen und den

kompletten Rest mitsamt dem Rucksack an einer Feuerstelle hinter einer Schule

verbrannten.

Auf die Jugendlichen kommt neben dem Strafverfahren auch der

Schadensersatzanspruch des Opfers zu.

Nächtlicher Einbruch in Bekleidungsgeschäft: Kasseler Kripo sucht Zeugen

Kassel-Mitte: Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei einem Einbruch in der Kasseler Innenstadt Bekleidung und Modeschmuck im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet. Mit ihrem brachialen Vorgehen richteten die Täter in dem Bekleidungsgeschäft einen Schaden von rund 3.000 Euro an. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Einbrecher oder den Verbleib des Diebesguts geben können.

Eine Passantin hatte gestern Morgen die eingeschlagene Glastür an dem Bekleidungsgeschäft in der „Neuen Fahrt“, nahe der Wilhelmsstraße, entdeckt und die Polizei gerufen. Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensuche eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, waren die Täter über die aufgebrochene Eingangstür in den Laden eingestiegen und hatten dort im Anschluss hochwertige Bekleidungsstücke, ausschließlich Männerbekleidung, gestohlen. Auch eine Vitrine öffneten die Einbrecher gewaltsam und entwendeten daraus den gesamten goldfarbenen Modeschmuck. Wann genau in der Nacht der Einbruch stattfand und wie die Täter die Beute abtransportierten, ist derzeit noch unklar.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der Nacht zum Sonntag verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatorts gemacht haben oder Hinweise auf den Verbleib des Diebesguts geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Trickdiebe geben sich als Kriminalpolizisten aus: Zeugen im Vorderen Westen gesucht

Kassel-Vorderer Westen: Zwei unbekannte Täter sind am Freitagmittag als falsche Kriminalpolizisten in die Wohnung einer hochbetagten Frau in der Kasseler Westerburgstraße gelangt und haben dort hochwertigen Schmuck sowie Bargeld entwendet. Mit den weiteren Ermittlungen sind die für Straftaten zum Nachteil älterer Menschen zuständigen Beamten der EG SÄM der Kasseler Kriminalpolizei betraut. Sie suchen Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem dreisten Trickdiebstahl gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die Seniorin der aufnehmenden Streife des Polizeireviers Ost schilderte, hatten die beiden Männer sie bei ihrer Heimkehr gegen 13 Uhr vor dem Mehrparteienhaus angesprochen. Sie stellten sich als Beamte der Kriminalpolizei vor und erklärten, dass in ihrer Abwesenheit bei ihr eingebrochen wurde. Da die Männer sogar einen Dienstausweis vorzeigten, schenkte die verunsicherte Frau dem Ganzen Glauben und ließ die vermeintlichen Polizisten in ihre Wohnung. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und nahmen mehrere Schmuckstücke sowie Bargeld an sich. Als sich die misstrauisch gewordene Seniorin wegen ihrer Wertsachen erkundigte, entgegneten die Täter, dass diese zur Überprüfung sichergestellt und später zurückgebracht werden. Daraufhin verließen die falschen Polizisten zügig das Haus, stiegen in ein geparktes Auto und fuhren in Richtung Nebelthaustraße davon. Das Opfer rief unmittelbar danach die Polizei, eine sofort eingeleitete Fahndung führte aber leider nicht mehr zum Erfolg. Zu den Tätern liegt folgende Beschreibung vor:

Beide 25 bis 30 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß, kräftige Statur, dunkle kurze Haare, dunkel gekleidet, sprachen akzentfrei Deutsch, südländisches Erscheinungsbild.

Einer von beiden hatte einen Dreitagebart. Bei dem Auto soll es sich um eine weiße Limousine gehandelt haben.

Zeugen, die den Ermittlern der EG SÄM Hinweise auf die Täter oder ihr Fahrzeug geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.