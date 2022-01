Einbruch in Kindertagesstätte,

Eschborn, Berliner Straße, Samstag, 08.01.2022, 14:55 Uhr,

(mh) Am Samstagnachmittag ist es zu einem Einbruch in eine Kindertagesstätte in der Berliner Straße in Eschborn gekommen. Die Täter hebelten eine Glastür im vorderen Bereich des Gebäudes auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Da die betroffenen Räume zu diesem Zeitpunkt allerdings leer standen, wurde nichts entwendet. Im Rahmen der Ermittlungen konnte eine Täterbeschreibung erlang werden. Der erste Täter sei männlich, ca. 15-20 Jahre alt und ca. 170-180 cm groß. Er habe kurze braune Haare, eine schwarze Winterjacke mit Kapuze, schwarze Handschuhe, eine hellblaue Jeans und beige Winterboots getragen. Der zweite Täter sei ebenfalls männlich, ca. 15-20 Jahre alt und ca. 170-180 cm groß. Er habe eine schwarze Mütze mit weißem Logo auf der Stirnseite, eine dunkelblaue Winterjacke, schwarze Jeans, schwarze Handschuhe und schwarze Winterboots getragen. Die Täter entfernten sich nach der Tat fußläufig in Richtung der Sossenheimer Straße.

Personen, die Hinweise auf die Identität der Männer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer (06196) 96 95-0 in Verbindung zu setzen.

Nach Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz Widerstand geleistet, Eschborn, Am Stadtpfad, Freitag, 07.01.2022, 10:40 Uhr,

(mh) Am Freitagvormittag hat ein 32 Jahre alter Mann in der Straße „Am Stadtpfad“ in Eschborn Widerstand gegen die Maßnahmen von Polizeibeamten geleistet. Der Mann mit deutschem Wohnsitz war bei einer Verkehrskontrolle aufgefallen, weil sein Fahrzeug nicht in Deutschland versteuert worden war. Als die Beamten die Kennzeichen sicherstellen wollten, versuchte der Mann, die Polizisten mit Einschüchterungen und körperlichen Handlungen davon abzubringen. Um ihn von weiteren Widerstandshandlungen abzuhalten, musste er festgenommen werden. Hiergegen versuchte er sich zu wehren, weiterhin warf er der Streife lauthals vor, sich unrechtmäßig zu verhalten. Den 32-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und dem Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz.

Autoscheibe mit Kanaldeckel beschädigt, Hochheim, Schwedenstraße, Sonntag, 09.01.2022, 00:30 Uhr bis 09:00 Uhr,

(mh) In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein Unbekannter einen geparkten PKW in der Schwedenstraße in Hochheim beschädigt. Der Täter nahm den Kanaldeckel eines Kanalschachts, welcher sich direkt vor dem betroffenen VW Golf befand und schlug hiermit auf die Motorhaube und die Windschutzscheibe des Fahrzeugs ein. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.500EUR. Er flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Personen, die Hinweise auf die Tat oder den Täter geben können, werden gebeten, unter der Rufnummer (06145) 5476-0 bei der Polizeistation Flörsheim vorzusprechen.

Scheiben einer Bushaltestelle zerstört, Flörsheim, Bürgermeister-Lauck-Straße, Sonntag, 09.01.2022, 10:35 Uhr,

(mh) Am Sonntagvormittag haben Unbekannte eine Glasscheibe der Bushaltestelle in der Bürgermeister-Lauck-Straße in Flörsheim zerstört. Die Täter zerbrachen die Glasfront der Haltestelle auf bislang unbekannte Weise. Es entstand ein Sachschaden von ca. 400 EUR.

Personen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, mit der Polizei unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 in Kontakt zu treten.

+++ Meldungen vom Wochenende

Gesprengter Zigarettenautomat

Tatort: 65439 Flörsheim am Main, Hafenstraße

Tatzeit: Samstag, 08.01.2022, ca. 22:30 Uhr

Vermutlich mittels eines Böllers oder ähnlichem versuchte ein unbekannter Täter einen Zigarettenautomaten aufzusprengen. Tatsächlich wurde der Automat erheblich beschädigt, wenn auch der Täter an die Geldkassette und an die Zigaretten nicht gelang. Unerkannt konnte der Täter flüchten, weswegen die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises ermittelt und Hinweise unter der Rufnummer 06192-2079-0 entgegennimmt.

Frontscheibe mit Gullideckel eingeworfen

Tatort: 65439 Flörsheim am Main, Am Untertor

Mögliche Tatzeit: Samstag, 08.01.2022, zwischen 01:00 Uhr bis 07:30 Uhr

Auf einem Parkplatz Am Untertor wurde mittels eines Gullideckels die Frontscheibe eines grauen VW Golfs durch einen unbekannten Täter eingeworfen. Dabei wurde die Scheibe vollständig beschädigt. Der Gullideckel konnte unweit des Tatortes aufgefunden werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Flörsheim am Main unter der Rufnummer 06145-5476-0 zu melden.

Einbruch in PKW – Navigationsgerät ausgebaut & entwendet

Tatort: 65812 Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße

Mögliche Tatzeit: zwischen Freitag, 07.01.2022, 18:00 Uhr und Samstag, 08.01.2022, 14:30 Uhr

Durch einen unbekannten Täter wurde ein öffentlich abgestellter schwarzer Skoda Octavia im Bereich der Königsteiner Straße / Schuberstraße angegangen. So wurde das hintere rechte Dreiecksfenster eingeschlagen. Hierüber verschaffte sich der Täter Zutritt zu dem Fahrzeug und konnte somit das Navigationssystem ausbauen. Mit diesem flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises ermittelt und bittet Zeugen sich zu melden.

Betrunken im Straßenverkehr unterwegs

Tatort: 65795 Hattersheim am Main, Heddingheimer Straße

Tatzeit: Sonntag, 09.01.2022, 02:25 Uhr

Im Rahmen eines anderen polizeilichen Einsatzes stellten die Beamten einen auffällig fahrenden Mercedes Vito fest, welcher aufgrund dessen einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei dem 38-jährigen Frankfurter einen Wert von 1,08 Promille, weswegen auf der Polizeistation Hofheim am Taunus weitere Maßnahmen erfolgen mussten.

Verdächtige Wahrnehmung: Fremde Schuhabdrücke auf Dächern

Tatort: 65719 Hofheim am Taunus, Münsterer Straße

Tatzeit: zwischen Freitag, 07.01.2022, 23:00 Uhr und Samstag, 08.01.2022, 14:30 Uhr

Nachdem die Bewohner eines Mehrfamilienhauses von einem oberen Geschoss auf das Garagendach / Dach eines Unterstandes blickten, wunderten sich diese, dass dort Schuhabdrücke im hohen Schnee zu erkennen waren. So musste bislang eine unbekannte Person das Grundstück betreten haben und kletterte zunächst auf das Dach eines Unterstandes. Aufgrund der Schuhspuren im Schnee ist zu vermuten, dass die Person versuchte auf einen Balkon zu klettern. Dies misslang offenbar, weswegen ein weiteres Dach bestiegen wurde. Die tatsächliche Motivation der entsprechenden Person ist nicht bekannt, allerdings werden Hinweisgeber gebeten sich bei der Polizeistation Hofheim am Taunus unter der Rufnummer 06192-2079-0 zu melden.

Zeugensuche nach Schockanruf in Bad Soden, Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße, Freitag, 07.01.2022, 17:00 Uhr

(ll) Am Freitagabend wurde eine 82-Jährige im Bad Sodener Ortsteil Neuenhain Opfer von Betrügern. Nach ersten Ermittlungen meldete sich gegen 17:00 Uhr ein unbekannter männlicher Täter per Telefon bei der Geschädigten in der Königsteiner Straße und gab sich als ein Familienangehöriger aus, der auf Grund einer medizinischen Notlage dringend Geld benötige. Durch eine geschickte Gesprächsführung erreichte der Anrufer, dass eine weitere unbekannte Täterin Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro an der Wohnanschrift abholen konnte. Die weibliche Täterin sei laut der Geschädigten etwa 35 – 40 Jahre alt, 165 cm groß und habe eine dunkle Hautfarbe gehabt. Weiter soll sie dunkle, schulterlange Haare gehabt sowie dunkle Kleidung und eine schwarze Tasche getragen haben.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber, die sachdienliche Angaben zu der Abholerin machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079 – 0 zu melden.

Gartenzaun beschädigt,

Hofheim am Taunus, Bienerstraße 20, Freitag, 07.01.2022, 15:30 Uhr bis Freitag, 07.01.2022, 16:25 Uhr

(ll) Am Freitagnachmittag kam es in Hofheim zu einer Sachbeschädigung an einem Gartenzaun. Wie der Geschädigte den Beamten vor Ort mitteilte, hätten ein oder mehrere unbekannte Täter zwischen 15:30 Uhr und 16:25 Uhr einen Gartenzaun in der Bienerstraße umgetreten und beschädigt. Täterhinwiese liegen derzeit nicht vor.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079 – 0 zu melden.

Kennzeichen entwendet,

Flörsheim am Main, Konrad-Adenauer-Ufer, Mittwoch, 29.12.2021, 15:00 Uhr bis Freitag, 07.01.2022, 11:00 Uhr

(ll) Als ein Flörsheimer Bürger am Freitag gegen 11:00 Uhr zu seinem Wohnmobil kam, musste er feststellen, dass die amtlichen Kennzeichenschilder MTK – T 337 gestohlen wurden. Das Fahrzeug habe er am Mittwoch den 29.12.2021 gegen 15:00 Uhr am Konrad-Adenauer-Ufer in Flörsheim abgestellt und seitdem nicht mehr bewegt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Flörsheim unter der Telefonnummer (06145) 5476 – 0 zu melden.

Verkehrsmeldung

Aufgrund von starkem Schneefall in der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in den Morgenstunden im kompletten Main-Taunus-Kreis vereinzelt zu vorübergehenden Sperrungen von Straßenabschnitten. Ursache hierfür waren überwiegend umgestürzte Bäume oder Äste, welche auf die Fahrbahn ragten oder auf ihr zum Liegen kamen. Es kam auf Grund der Wetterverhältnisse zu keinem größeren Schadensereignis. Die Feuerwehr konnte die Hindernisse im Laufe des Vormittags beseitigen und die Straßen konnten am Vormittag wieder freigegeben werden. Die Polizei bittet die Bürgerinnen und Bürger bei starkem Schneefall sowie schlechten Straßenverhältnissen besonders vorsichtig zu fahren oder im Notfall das Fahrzeug vor Fahrtantritt stehen zu lassen.