Einrichtungsgeschäft von Einbrechern heimgesucht,

Wiesbaden-Nordenstadt, Borsigstraße, 10.01.2022, 00.45 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Montag wurde ein Einrichtungsgeschäft in der Borsigstraße

in Nordenstadt von zwei Einbrechern heimgesucht. Die Täter öffneten gegen 00.45

Uhr gewaltsam die Schiebetüren des Geschäftes und entwendeten anschließend das

in der Kasse befindliche Bargeld. Einer der beiden Einbrecher war ca. 25-35

Jahre alt sowie etwa 1,80 Meter groß und mit einer schwarzen Kappe, einem

dunklen Anorak, einem dunklen Pullover mit roten und weißen Applikationen,

Jeans, dunklen Handschuhen sowie einer blauen Mundnasenbedeckung bekleidet. Der

Komplize war kleiner und trug dunkle Kleidung mit einer blauen

Mundnasenbedeckung. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Kellerabteile in Mehrfamilienhäusern aufgebrochen, Wiesbaden-Biebrich,

07.01.2022, 16.30 Uhr bis 08.01.2022, 08.45 Uhr,

(pl)In drei Mehrfamilienhäusern in Biebrich wurden in der Nacht zum Samstag

Kellerabteile aufgebrochen und dort gelagerte Gegenstände im Gesamtwert von über

15.000 Euro entwendet. Die Täter verschafften sich in der Rheingaustraße, „Am

Parkfeld“ sowie „Am Schlosspark“ Zugang zu den Kellergeschossen der betroffenen

Gebäude, um dort jeweils mehrere Kellerabteile gewaltsam zu öffnen. Gestohlen

wurden unter anderem hochwertige Fahrräder sowie Werkzeuge und Süßigkeiten. In

der Straße „Am Schlosspark“ wurde ein Hausbewohner am Freitagabend gegen 22.00

Uhr auf eine verdächtige Person aufmerksam, welche vom Haus aus in Richtung

Schlosspark flüchtete. Diese Person soll etwa 1,75 Meter groß gewesen sein und

einen hellgrauen Kapuzenpullover sowie eine dunkle Jacke getragen haben.

Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440

entgegen.

+++ Meldungen vom Wochenende

Zwei Jugendliche mit Messer verletzt, Wiesbaden, Bahnhofstraße / Geschwister-Stock-Platz, 07.01.2022, 23:00 Uhr

(cp)Freitagnacht wurden in der Bahnhofstraße zwei junge Männer von Unbekannten

geschlagen und mit einem Messer verletzt. Die Täter konnten flüchten.

Die beiden Siebzehnjährigen waren zusammen mit mehreren Freunden zu Fuß in der

Bahnhofstraße unterwegs. In Höhe des Geschwister-Stock-Platzes kamen ihnen gegen

23:00 Uhr drei junge unbekannte Männer entgegen und die Gruppen gerieten aus

unbekannten Grund in Streit. In der Folge kam es im Bereich der dortigen

Bushaltestelle zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf die

beiden Schnittverletzungen davontrugen, die vermutlich mit einem Messer zugefügt

wurden. Wer aus der Dreiergruppe diese Verletzungen verursachte, kann nicht

gesagt werden. Durch die Polizei erfolgten sofortige Fahndungsmaßnahmen, bei

denen jedoch kein Tatverdächtiger mehr angetroffen werden konnte. Zwei der

Angreifer sollen circa siebzehn Jahre alt gewesen sein. Einer von ihnen sei ca.

170 cm groß, habe hellbraune, lockige und kinnlange Haare und sei mit einer

weiß-roten Sportjacke bekleidet gewesen. Der andere sei von schmaler Statur

gewesen, habe seitlich kurzrasierte schwarze Haare gehabt und eine blaue Jacke

getragen. Der Dritte Täter sei mit 17 bis 20 Jahren eventuell etwas älter

gewesen und habe eine olivgrüne Jacke getragen. Zeuginnen und Zeugen, die

Hinweise auf die Täter geben können oder die im Zusammenhang mit der Tat

verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer

0611 / 3450 bei der Polizei zu melden.

Gemeinsame Kontrollen – Sicheres Wiesbaden – Stadtpolizei und Landespolizei, Wiesbaden, Stadtgebiet, 07.01.2021 19:00 Uhr – 08.01.2022 03:30 Uhr

(Pk) In der Nacht von Freitag auf Samstag führte die Landespolizei gemeinsam mit

der Stadtpolizei im gesamten Stadtgebiet Wiesbaden Kontrollen im Rahmen des

Konzeptes „Sicheres Wiesbaden“ durch. Die Kontrollschwerpunkte lagen im Bereich

der Innenstadt und der angrenzenden Parkanlagen, sowie dem Bahnhof und den

Reisinger Anlagen. Insgesamt wurden im Rahmen der Kontrollmaßnahmen 40 Personen

kontrolliert, wobei ein Einhandmesser sichergestellt werden konnte. Auch in

Zukunft werden die Landespolizei und die Stadtpolizei im Rahmen des Konzeptes

„Sicheres Wiesbaden“ eng miteinander zusammenarbeiten und mit hoher Präsenz in

der Stadt Wiesbaden anwesend sein.

Mülltonnenbrand, Wiesbaden, Aschenbrödelweg, Samstag, 08.01.2022, 13:30 Uhr

(ds)Am Samstagmittag kam es im Aschenbrödelweg zu einem Mülltonnenbrand. Eine

aufmerksame Autofahrerin beobachtete gegen 13:30 Uhr die brennende Mülltonne,

die unter einem Carport stand. Die Hausbewohner waren zu diesem Zeitpunkt nicht

anwesend. Sie verständigte daraufhin die Feuerwehr, die das Feuer löschen

konnte. Durch den Brand wurden zwei weitere Mülltonnen und das Dach des Carports

beschädigt. Zudem wurde die Hausfassade durch Ruß in Mitleidenschaft gezogen.

Die Brandursache ist bisher ungeklärt. Zeuginnen und Zeugen, die in diesem

Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0611 / 345-0 zu melden.

Zwei E-Scooter entwendet, Wiesbaden, Yorckstraße und Fontanestraße Freitag, 07.01.2022, zwischen 09:00 Uhr und 11:00 Uhr und Samstag, 08.01.2022 bis Sonntag 09.01.2022 zwischen 22:30 h und 10:30 h

(Fu)Unbekannte Täter haben am Freitagmorgen aus dem Hinterhof der Yorckstraße

einen schwarzen E-Scooter der Marke Ninebot im Wert von mehreren Hundert Euro

gestohlen.

Ein zweiter schwerer Diebstahl eines Elektrokleinstfahrzeugs ereignete sich in

der Fontanestraße in Wiesbaden. Der Dieb überwand auf unbekannte Art und Weise

die Sicherung des E-Scooters, Marke Xiaomi, im Wert von 415 Euro und entwendete

sowohl das Fahrradschloss, als auch den E-Scooter. Mögliche Zeuginnen oder

Zeugen des Vorfalls sowie Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten,

sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0

in Verbindung zu setzen.

Schneeflocken sind die Schmetterlinge des Winters

Für die Kinder der Stadt Wiesbaden war der Schneefall eine schöne Überraschung, für die Feuerwehr bedeutete dies bereits in den frühen Morgenstunden etliche Einsätze.

Bereits vor dem Wachwechsel waren die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr Wiesbaden im Stadtgebiet unterwegs um die von der Schneelast umgefallenen Bäume oder abgebrochenen Äste von Straßen und Gehwegen zu beseitigen. Auch die zum Dienst fahrenden Kollegen waren durch das überörtliche Verkehrschaos auf der Autobahn BAB 3 daran gehindert worden pünktlich zum Dienst anzutreten.

Im Laufe des Tages verzeichneten wir insgesamt 36 Einsätze im Zusammenhang mit der weißen Pracht. Glücklicherweise wurde kein Mensch verletzt und es entstand „nur“ Sachschaden.

Dank der Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehren aus Dotzheim, Naurod, Sonnenberg und Stadtmitte konnte die anfallende Last an Einsätzen gleichmäßig verteilt werden. Hierbei zeigte sich, dass sich in diesen Ortsteilen eine Häufung von Einsätzen ankündigte.

Auch konnte der Einsatz von zwei landwirtschaftlichen Betrieben mit deren Forstmaschinen die Arbeitszeit bei einigen Einsatzstellen deutlich reduzieren, da diese mit einer gewaltigen Power einfach kurzerhand die Bäume anhoben, um diese dann am Straßenrand abzulegen.

Auch ein kurzzeitiger Stromausfall ausgelöst durch einen umgestürzten Baum sorgte in den östlichen Vororten kurz für Verwirrung, weshalb ein Radiosender die Rettungsleitstelle darüber informierte, dass die Hörer sich bei ihnen gemeldet hätten um sich nach dem Stand der Dinge zu erkundigen.

Neben den knapp 40 Einsätzen zum Thema „Schnee“ wurden auch eine ausgelöste Brandmeldeanlage im Rathaus, eine brennende Mülltonne unter einem Carport im Märchenland, zwei Brandsicherheitsdienste im Hessischen Staatstheater abgearbeitet.

Ein im Goldsteintal freilaufender Hund wurde durch unser Kleinalarmfahrzeug der Tierrettung übergeben, die Einsatzleitung Rettungsdienst kam bei einem gemeldeten Kohlenmonoxid Austritt mit glücklicherweise keinen wesentlich Verletzten zum Einsatz.

Zwischenzeitlich wurden am RheinMain CongressCenter immer wieder Hilfeleistungslöschfahrzeuge platziert, da die drei Wachen der Berufsfeuerwehr alle in Einsätzen gebunden waren.

Hinweis: Wir bitten alle Bürgerinnen und Bürger bei Spaziergängen unter Bäumen besonders vorsichtig zu sein. Die Böden sind durch den geschmolzenen Schnee und die Regenfälle stark aufgeweicht und schwache Bäume können leicht umstürzen.

Daher gilt besondere Vorsicht bei den Spaziergängen am morgigen Sonntag. ^sj

42-Jähriger durch Schussabgabe – schwerverletzt – mutmaßlicher Täter tot aufgefunden

Wiesbaden (ots) – Wiesbaden, Bärenstraße,

Samstag, 08.01.2022, 04:20 Uhr

(he)Heute Morgen wurde in der Wiesbadener Innenstadt ein 42-jähriger Mann durch

einen Schuss schwerverletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein

Krankenhaus eingeliefert werden. Im weiteren Verlauf der Einsatzmaßnahmen wurde

der mutmaßliche Täter, ein 51-Jähriger aus Wiesbaden, tot aufgefunden. Kurz nach

der Tat wurde der Polizei über Notruf gemeldet, dass soeben vor einer Bar in der

Bärenstraße auf einen Mann geschossen worden sei. Unmittelbar wurden Polizei-

und Rettungskräfte an den Tatort entsandt. Der verletzte Mann wurde vor dem

Lokal festgestellt und sofort medizinisch versorgt. Zeugenangaben zufolge soll

ein Täter vom Tatort geflüchtet sein. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen wurden

eingeleitet. Schutzpolizei, Kriminalpolizei sowie Spezialisten der

Spurensicherung waren im Einsatz. Gegen 10:45 Uhr wurde dann die Polizei darüber

informiert, dass im Bereich „Schöne Aussicht, Hergenhahnstraße“ eine leblose

Person liege. Rettungskräfte konnten trotz sofort eingeleiteter Maßnahmen nur

noch den Tod des Mannes feststellen. Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen

zufolge hatte sich der 51-Jährige mit einer Schusswaffe tödliche Verletzungen

zugefügt. Bei dem Mann handelt es sich den ersten Ermittlungen zufolge

mutmaßlich um den Täter der Schussabgabe auf den 42-Jährigen. Die Hintergründe

der Tat sind bis dato völlig unklar; das Opfer konnte aufgrund der Schwere

seiner Verletzungen noch nicht befragt werden. Die medizinische Behandlung des

Verletzten dauert weiter an. Weitere Angaben zu dem Sachverhalt können derzeit

nicht gemacht werden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Unfall mit unklarem Hergang auf der B 42 – Zeuginnen

und Zeugen gesucht! Bundesstraße 42, Höhe Nieder-Walluf, Fahrtrichtung

Wiesbaden, Sonntag, 09.01.2022, 18:10 Uhr

(fh)Am Sonntagabend ereignete sich auf der B 42, in Höhe Walluf, ein

Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen, bei dem sich ein Beteiligter verletzte

und zu dessen Hergang sowie weiteren in Frage kommenden Tatbeständen die Polizei

Zeuginnen und Zeugen sucht. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge, fuhr gegen

18:10 Uhr ein 27-Jähriger mit seinem weißen Audi A3 die Bundesstraße von

Rüdesheim in Richtung Wiesbaden entlang. In Höhe der Anschlussstelle

Niederwalluf fuhr ein 33-Jähriger mit seinem blauen VW Golf, aus Richtung der

B260 kommend, auf die B 42 auf. Im Fahrzeug befanden sich darüber hinaus seine

37-jährige Mitfahrerin sowie ein Säugling. Nachdem der Golf auf die Bundesstraße

aufgefahren war, kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge, in deren

Verlauf beide Pkw gegen die Leitplanke des rechtsseitigen Standstreifens

stießen. Daraufhin hätten beide Fahrzeugführer zunächst auf dem Standstreifen

angehalten. Hier sei es zu einem Konflikt gekommen, bei dem der Fahrer des VW

ausstieg, um den Fahrer des Audi zur Rede zu stellen. Der Audi sei daraufhin

seinerseits vom Standstreifen wieder auf die Bundesstraße aufgefahren und habe

seine Fahrt in Richtung Walluf fortgesetzt. Nach Aussage des 33-Jährigen habe er

beim Losfahren des Audi zur Seite springen müssen, um dem Pkw auszuweichen.

Dabei sei es zu keinem Kontakt gekommen. Der VW sei daraufhin dem Audi

hinterhergeeilt, sodass beide Fahrzeuge in Richtung der Gorother Straße in

Niederwalluf fuhren. Im Anschluss nahmen beide Beteiligten Kontakt zu der

Polizei auf, wo sie unterschiedliche Unfallhergänge schilderten. Letzen Endes

verletzte sich der Fahrer des VW Golf im Rahmen des Unfalls leicht. Darüber

hinaus entstand an beiden Fahrzeugen sowie der Leitplanke ein Gesamtschaden in

Höhe von etwa 12.000 Euro.

Die Polizeistation Eltville sucht unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 nun

nach Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang auf der Bundesstraße,

der Situation auf dem Standstreifen oder der anschließenden Fahrt des VW und

Audi nach Niederwalluf machen können.

Einbruch in Rohbau, Waldems-Esch, Schulgasse, Donnerstag, 06.01.2022, 11:00

Uhr bis Montag, 10.01.2022, 11:00 Uhr

(fh)In den zurückliegenden Tagen haben Unbekannte in Waldems-Esch einen Einbruch

verübt und sind dabei an Baumaterialien gelangt. Im Zeitraum von Donnerstag bis

Montag verschafften sich die Einbrecher Zutritt zu dem umzäunten Rohbau in der

Schulgasse und brachen dort eine Kellertür auf. Aus dem Kellerraum wurden

Baumaterialien im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Es entstand darüber

hinaus ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Den Tätern gelang mit ihrer Beute

unbemerkt die Flucht.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizeistation Idstein unter der

Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Zwei Täter wollen Pkw aufbrechen, Rüdesheim am Rhein, Im Pfeilersbaum,

Samstag, 08.01.2022, 00:50 Uhr

(fh)In der Nacht zum Samstag wurden zwei Unbekannte in Rüdesheim dabei

beobachtet, wie sie sich an einem geparkten Fahrzeug zu schaffen machten. Gegen

00:50 Uhr konnte ein Anwohner der Straße „Im Pfeilersbaum“ zwei Gestalten unweit

des schwarzen BMW seines Nachbarn beobachten. Einer der beiden machte sich

sogleich mit einem unbekannten Gegenstand daran, das Fahrzeug aufzubrechen. Eine

herbeigeeilte Streife der Polizei konnten die Täter vor Ort nicht mehr

antreffen. Die Unbekannten hatten bereits zu Fuß die Flucht angetreten. Am BMW

entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Zu einem vollendeten Einbruch in das

Fahrzeug kam es nicht. Bei den Tätern soll es sich um zwei etwa 180 cm große

Männer gehandelt haben. Beide hätten Turnschuhe und schwarze Kleidung getragen.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0

mit der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen.

Person flüchtet zu Fuß von Unfallstelle, Bundesstraße 417, zwischen Wiesbaden

und Taunusstein-Wehen, Samstag, 08.01.2022, 07:50 Uhr

(fh)Am Samstagmorgen kam es auf der B 417, kurz vor Taunusstein-Wehen, zu einem

Verkehrsunfall zwischen einem Audi und einem Lkw, bei dem die Fahrerin oder der

Fahrer des Audi zu Fuß von der Unfallstelle flüchtete. Die Polizei sucht nun

Zeuginnen und Zeugen. Gegen 07:50 Uhr befuhr ein 61-jähriger Idsteiner mit

seinem Lkw die Bundesstraße von Wiesbaden in Richtung Taunusstein. Unmittelbar

hinter dem Lkw fuhr ein lilafarbener Audi A5 mit „FR“-Kennzeichen für Freiburg

in dieselbe Richtung. Der 61 Jahre alte Fahrer des Lkw musste dabei einem Baum

Ausweichen, welcher die Fahrspur in Richtung Taunusstein blockierte. Während dem

Ausweichmanöver fuhr der Audi dem Lkw von hinten auf. Im Zuge der Kollision

verlor der Fahrer oder die Fahrerin die Kontrolle über den Audi und kam von der

Straße ab. Hier kam das Fahrzeug im Straßengraben in Fahrtrichtung Wiesbaden zum

Stillstand. Als der Fahrer des Lkw aus seinem Gefährt ausstieg, um nach dem

Rechten zu sehen, konnte er beobachten, wie eine Person aus dem Audi ausstieg

und zu Fuß am Straßenrand in Richtung Wiesbaden davonlief. An beiden Fahrzeugen

entstand ein Gesamtschaden von etwa 35.000 Euro. Der Audi war nicht mehr

fahrbereit und wurde zunächst durch die Polizei sichergestellt. Die Hintergründe

zum Unfall sowie der Flucht der Person sind bislang ungeklärt.

+++ Meldungen vom Wochenende

Bad Schwalbach (ots) – Der von Freitagnacht bis Samstagmorgen andauernde

Schneefall führte am Samstag im gesamten Kreisgebiet des Rheingau-Taunus-Kreises

zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und leichteren Sachschadensunfällen.

Körperverletzung

65307 Bad Schwalbach-Ramschied

Samstag, 08.01.2022, 12.05 Uhr

Nach den starken Schneefällen am Samstagmorgen, kam es am Mittag in Ramschied zu

einem Streit zwischen zwei Nachbarn um eine Schneeschaufel. Der Streit

eskalierte über das Verbale hinaus, bis eine der Parteien am Kopf verletzt

wurde. Zum Tathergang machten beide beteiligten Parteien unterschiedliche

Angaben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Bad Schwalbach

unter Tel. 06124-70780 zu melden.

Sachbeschädigung an Kosmetikstudio

65527 Niedernhausen, Lenzhahner Weg

05.01.22, 19.00 Uhr bis 06.01.22, 15.30 Uhr

Am Samstag, dem 08.01.22, wurde bei der Idsteiner Polizei angezeigt, dass ein

Kosmetikstudio in Niedernhausen in der Nacht vom 05.01. auf den 06.01.22 von

einem oder mehreren unbekannten Tätern heimgesucht wurde. Die Inhaberin stellte

am Nachmittag des 06.01.22 fest, dass unbekannte Personen eine Flüssigkeit durch

den Briefschlitz der Eingangstür geschüttet hatten. Diese Flüssigkeit führte zu

einer starken Geruchsbelästigung und Schaden an der Tür. Die Polizei in Idstein

bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06126-93940.

Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

65375 Oestrich-Winkel,

Samstag, 08.01.22, 23.50 Uhr

Kurz vor Mitternacht befuhr ein 22-Jähriger Bad Schwalbacher mit seinem Opel die

Rieslingstraße in Richtung B42. Auf der abschüssigen Straße stieß er zunächst

gegen eine Grundstücksmauer und kurz danach gegen einen am Fahrbahnrand

geparkten Mercedes Benz. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern,

setzte er seine Fahrt fort und stellte sein Auto auf einem nahegelegenen

Parkplatz ab. Die hinzugezogene Streife der Polizei Rüdesheim konnte den

Sachverhalt schnell aufklären. Bei dem jungen Mann wurde Alkoholgeruch

festgestellt. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Hinweise nimmt die

Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer 06722-911240 entgegen.

Unfallflucht in Idstein- Wörsdorf

65510 Idstein-Wörsdorf,

Freitag 07.01.2022, 15.30-16.00 Uhr

Am Freitag, dem 07.01.2022, parkte der 52-jährige Geschädigte seinen schwarzen

BMW zwischen 15:30 Uhr und 16:00 Uhr auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in

Idstein Wörsdorf. Nachdem er vom Einkaufen zurückkehrte, stellte er einen

Schaden und weiße Lackspuren am Kotflügel seines Wagens fest. Der Verursacher

verlies die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der 06126-93940 mit der

Polizeistation in Idstein in Verbindung zu setzen.