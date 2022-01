Eggenstein-Leopoldshafen- Unbekannt durchwühlen und beschädigen mehrere Pkws – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Insgesamt zehn unverschlossene Fahrzeuge wurden in der Nacht

zum Sonntag in Leopoldshafen geöffnet und durchwühlt.

Die Diebe öffneten in der Pariser Straße, Neckarstraße sowie im Ahornweg die

abgestellten Autos und durchwühlten in der Folge den Fahrgastraum. Bei zwei

Fahrzeugen wurden die Diebe fündig und konnten insgesamt 110 Euro Bargeld an

sich nehmen. Bei einem weiteren abgestellten Pkw beschädigten sie den

Außenspiegel sowie den Heckscheibenwischer.

Zeugenhinweise hierzu nimmt tagsüber der Polizeiposten Hardt unter der

Telefonnummer 07247 980860 entgegen.

Karlsruhe – Unklarer Verkehrsunfall auf dem Ostring – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Eine leichtverletzte Person und ein Sachschaden von rund 4.000

Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagabend auf dem Karlsruher

Ostring.

Eine 51-jährige Frau fuhr mit ihrer Mercedes B-Klasse gegen 19:00 Uhr auf dem

linken Fahrstreifen des Ostrings in südliche Richtung, als es zu einer

seitlichen Kollision mit einer auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Mercedes

E-Klasse eines 56-Jährigen kam.

Bei dem Unfall wurde der Beifahrer der B-Klasse leicht verletzt.

Da der genaue Unfallhergang unklar ist, sucht die Polizei Zeugen. Diese können

sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe unter der 0721 944840 in Verbindung

setzen.

Ettlingen – Einbruch in Apotheke – Polizei sucht Zeugen

Ettlingen (ots) – Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich zwischen

Freitagabend, 19:00 Uhr, und Samstagmorgen, 07:00 Uhr, Zutritt zu einer Apotheke

in Ettlingen.

Durch das Aufdrücken einer Schiebetür gelangte der Dieb in die Räumlichkeiten

und entwendete zielgerichtet Bargeld.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Das Polizeirevier Ettlingen führt die weiteren Ermittlungen durch. Wer hierzu

sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter 07243 32000 zu

melden.

Ettlingen – Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Leicht verletzt wurde eine 33-jährige Fußgängerin am

Sonntagmittag in Ettlingen. Ein 79-jähriger Autofahrer touchierte gegen 13.45

Uhr die Fußgängerin bei einem Einparkmanöver im Samuel-Vogel-Weg. Sie hatte sich

zuvor vom Autofahrer unerwartet in seine Fahrtrichtung bewegt. Die Dame stürzte

und wurde leicht verletzt. En Schaden am Pkw entstand nicht.

Karlsruhe – Drei verletzte Kontrolleure bei Fahrscheinkontrolle

Karlsruhe (ots) – Ein 19-jähriger Mann widersetzte sich am Sonntag gegen 15.20

Uhr in einer Straßenbahn bei der Haltestelle „Mühlburger Tor“ einer

Fahrscheinkontrolle und verletzte hierbei drei Kontrolleure.

Nach der Aufforderung, seine Fahrkarte vorzuzeigen, schlug der Renitente den

Fahrscheinprüfer unvermittelt gegen den Kopf. Auch zwei seiner Kollegen

verletzte der Fahrgast beim Versuch, sich der Kontrolle weiterhin zu entziehen.

Der 19-Jährige konnte nur durch den gemeinsamen Einsatz der drei Prüfer bis zum

Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Ein gültiger Fahrschein wurde bei

den polizeilichen Überprüfungen nicht aufgefunden.

Die drei Kontrolleure begaben sich in der Folge zur Behandlung ins Krankenhaus.

Der Täter muss nun mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrschein und

Körperverletzung rechnen.

Waldbronn – Möglicher Benzindiebstahl in Waldbronn – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Vermutlich der Diebstahl von Kraftstoff scheint das Ziel von

bislang unbekannten Tätern gewesen zu sein, die in der Nacht von Samstag auf

Sonntag in einer Tiefgarage in der Gartenstraße in Waldbronn unterwegs waren. An

elf Autos waren offenbar die Tankdeckel geöffnet bzw. abgerissen worden. Ob

Kraftstoff fehlt, ließ sich bislang nicht ermitteln.

Eine Fahrzeughalterin stellte am Sonntagmorgen gegen 11 Uhr fest, dass in der

Tiefgarage an ihrem, und wohl auch einigen anderen, Fahrzeugen die Tankdeckel

offenstanden. An einem Auto war der Tankdeckel vollständig abgerissen. Auf dem

Parkdeck wurde von Polizisten ein Schlauchstück sichergestellt. Dies könnte ein

Hinweis auf das Absaugen von Kraftstoff aus den Tanks sein. Ob überhaupt und

wieviel entwendet wurde, bedarf weiterer Ermittlungen. Von den Tätern fehlt

bislang jede Spur.

Wer im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat kann sich gerne

mit dem Polizeirevier in Ettlingen unter der Telefonnummer 07243/32000 in

Verbindung setzen.

Karlsruhe Mühlburg – E-Scooter in Brand gesetzt

Karlsruhe (ots) – Ein Feuer in einer Unterführung am Entenfang löste am

Samstagmorgen um 06:00 Uhr einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz aus.

Anscheinend zündeten bislang unbekannte Täter einen E-Scooter mit Hilfe von

Ästen und Zeitungspapier in einer Unterführung in der Hardtstraße an. Ein

sofortiger Einsatz der Berufsfeuerwehr Karlsruhe verhinderte schlimmeres. Der

Elektro-Roller wurde jedoch völlig zerstört. Der entstandene Sachschaden wird

bislang auf rund 800 Euro geschätzt.

Weingarten – Einbruch in Einfamilienhaus

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter verschafften sich am vergangenen

Freitagabend zwischen 18:50 Uhr und 22:00 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus

in Weingarten und entwendeten dabei Schmuck.

Vermutlich nutzten die Einbrecher den Gartentisch als Aufstiegshilfe zum Balkon

im ersten Obergeschoss. Hier schlugen sie die Balkontür mit einem Blumentopf ein

und drangen durch die so entstandene Öffnung in die Wohnräumlichkeiten ein.

Die Unbekannten durchsuchten sämtliche Räume, durchwühlten Schränke und rissen

Schubladen aus ihren Halterungen. Nach ersten Angaben der Geschädigten

erbeuteten die Diebe eine Goldkette im Wert von rund 3.000 Euro. Der entstandene

Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Bretten – Ein Schwerverletzter und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Bretten (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstagabend an einer

abknickenden Vorfahrtsstraße in Bretten, als ein 48-jähriger Audi-Fahrer mit

einem entgegenkommenden 66-jährigen Mercedes-Fahrer zusammenprallte.

Der 48-Jährige fuhr gegen 23:10 Uhr auf der Melanchthonstraße in Richtung

Stadtmitte und wollte an der Einmündung zur Zähringer Straße der abknickenden

Vorfahrtstraße weiter folgen. Vermutlich aufgrund einer den

Witterungsverhältnissen und der Fahrbahnbeschaffenheit nicht angepassten

Geschwindigkeit geriet der Audi in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem

Mercedes. Durch den Unfall prallte der Audi in der Folge gegen eine Hauswand

eines Anwesens der Zähringer Straße.

Der 48-Jährige wurde hierbei schwer verletzt und zur ärztlichen Versorgung in

ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedes-Fahrer und dessen Beifahrer blieben

glücklicherweise unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es

entstand ein Gesamtsachschaden von rund 83.000 Euro.

Karlsruhe – Schaf nach mutwilliger Beschädigung eines Zaunes ausgebüxt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe-Durlach (ots) – Bislang unbekannte Täter beschädigten am vergangenen

Samstag mutwillig den Zaun eines Schafgeheges in der Nähe der Badener Straße in

Karlsruhe-Durlach.

Ein aufmerksamer Passant alarmierte am Samstagnacht gegen 23.00 Uhr die Polizei,

als er dort ein streunendes Schaf sah. Die Beamten des Polizeireviers Durlach

brachten das entlaufene Tier wohlbehalten zurück zu seiner Herde, wo sie

feststellten, dass das Gehege offenbar absichtlich demoliert worden war. In der

Vergangenheit ist es bereits mehrfach zu gleichartigen Fällen gekommen.

Zeugen, die im Bereich Durlach verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden

gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721 49070 zu melden.

Karlsruhe – Einbrüche in Gartenlauben

Karlsruhe (ots) – Am Wochenende wurden der Polizei sechs Einbrüche in

Gartenlauben gemeldet. Auf dem Gelände des Kleingartenvereins in Daxlanden wurde

zwischen Freitag und Sonntag eine Gartenhütte aufgebrochen. Der Sachschaden wird

auf ca. 300 Euro geschätzt. Zwischen Freitag, 15.30 Uhr und Samstag, 16.00 Uhr

wurden drei Gartenlauben in der Pfarrer-Blink-Straße aufgebrochen. Der

angerichtete Sachschaden lässt sich hier noch nicht beziffern. Am Samstag

zwischen 12.00 Uhr und 14.30 Uhr brachen bislang Unbekannte zwei Gartenlauben in

der Hagsfelder Allee auf. Die Gartenhütten wurden nach Wertgegenständen

durchsucht. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Karlsruhe – Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall auf der Kriegsstraße

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten und mehreren

tausend Euro Sachschaden kam es am späten Samstagabend gegen 22:30 Uhr auf der

Kriegsstraße.

Ein 23-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer rollte an der Kreuzung der Karlstraße

offenbar unachtsam auf die rot leuchtende Ampel zu und erkannte drei an der

Ampel wartende Autos zu spät. Trotz sofortiger Bremsung schaffte es der

23-Jährige nicht rechtzeitig anzuhalten. Er stieß zunächst gegen das hintere

Fahrzeug, welches noch gegen die beiden vorderen Autos geschoben wurde.

Zwei Männer erlitten bei dem den Unfall leichte Verletzungen zu. Ein 42-jähriger

VW-Fahrer wurde zur ärztlichen Versorgung mit einem Rettungswagen ins

Krankenhaus gebracht und ein 36-jähriger Dacia-Fahrer wurde am Unfallort vom

Rettungsdienst behandelt.

Zwei der beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein

Gesamtschaden von rund 12.000 Euro.

Oberderdingen- Betrunken gegen Hauswand geprallt

Karlsruhe (ots) – Mit über 1,5 Promille ist am Freitagabend ein 36 Jahre alter

Autofahrer in Oberderdingen mit einer Hauswand kollidiert.

Gegen 17:25 Uhr fuhr der Unfallverursacher auf der Brettener Straße aus Richtung

Bretten kommend stadteinwärts. Vermutlich aufgrund seiner alkoholischen

Beeinflussung gerät er nach links von der Fahrbahn ab und prallt in der Folge

gegen eine Hauswand. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. An seinem

Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 6000 Euro. Der

Schaden an der Hauswand kann bis dato nicht beziffert werden, wird aber auf ca.

2000 Euro geschätzt. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste abgeschleppt werden.

Der 36-Jährige hingegen musste die Beamten für eine Blutprobe mit auf das Revier

begleiten. Sein Führerschein wurde erst einmal einbehalten.

Karlsruhe- Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Metallbaubetrieb

Karlsruhe (ots) – Unbekannte sind vermutlich in der Nacht zum Samstag in einen

Metallbaubetrieb in der Neureuter Straße gewaltsam eingedrungen. Zwischen

Freitag, 13 Uhr, und Samstag, 16 Uhr, gelangten die Diebe mit brachialer Gewalt

über eine Zugangstür in die Werkstatthalle. Dort entnahmen sie einen

Plasmascheider sowie eine Winkelpoliermaschine. Mit ihrer Beute im Wert von ca.

3.500 Euro machten sich die Täter aus dem Staub.

Zeugen die im Bereich der Neureuter Straße verdächtige Beobachtungen gemacht

haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721

6663611 in Verbindung zu setzten.

Forst – Betrunkener Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Karlsruhe (ots) – Ein sturzbetrunkener Einbrecher wurde von der Polizei und dem

Geschäftsführer auf einem Firmengelände in der Werner-von-Siemens-Straße am

Sonntagnachmittag ertappt.

Der Geschäftsführer einer Firma bemerkte bei einem Kontrollgang gegen 16 Uhr,

dass ein Kellerfenster eingeschlagen worden war. Er verständigte die Polizei.

Diese trafen in seinem Beisein auf einen Mann, der plötzlich sturzbetrunken aus

einer Seitentüre gerade das Firmengebäude verließ. Der 35-jährige Einbrecher

wurde an Ort und Stelle festgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von

weit über zwei Promille. Eine Bierdose hielt der Mann noch in der Hand. Er hatte

lediglich ein Verlängerungskabel und drei Kugelschreiber gestohlen.

Nach der Feststellung seiner Personalien durfte der Mann seinen Rausch in einer

Gewahrsamszelle des Polizeirevier Bruchsal ausschlafen. Anschließend konnte er

seinen Heimweg antreten. Er wird angezeigt.

Karlsruhe- Einbruch in Mehrfamilienhaus

Karlsruhe (ots) – Unbekannte sind vermutlich am Samstagabend in ein

Mehrfamilienhaus im Durlacher Strählerweg gewaltsam eingedrungen. Ob die Täter

auf ihrer Diebestour fündig wurden, kann zum aktuell Zeitpunkt noch nicht gesagt

werden.

Zwischen 14:30 Uhr und 02:00 Uhr gelangten die Eindringlinge gewaltsam in eine

Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. In den Räumlichkeiten öffneten sie zahlreiche

Schränke und Schubladen und hielten Ausschau nach Diebesgut. Anschließend

verließen die Täter unerkannt die Wohnung, weshalb das Polizeirevier

Karlsruhe-Durlach auf der Suche nach Zeugen ist. Diese werden gebeten sich unter

der Telefonnummer 0721 49070 zu melden.

Ubstadt-Weiher – Hoher Sachschaden und zwei

Leichtverletzte bei Unfall

Karlsruhe (ots) – Wirtschaftlicher Totalschaden an zwei Autos und zwei leicht

verletzte Autofahrer sind die Bilanz eines Unfalls am Samstagmittag in

Ubstadt-Weiher.

Ein 20-jähriger Autofahrer übersah gegen 14 Uhr beim Linksabbiegen an der

Kreuzung Ubstadter Straße / Kreisstraße 3575 wohl ein entgegenkommendes

Fahrzeug. Beide Autos kollidierten miteinander. Sowohl der 20-Jährige als auch

die das entgegenkommende Fahrzeug lenkende 32-Jährige erlitten leichte

Verletzungen.

An beiden Fahrzeuge entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ungefähr

35000 Euro.

Karlsruhe – Raub auf Straße – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Am Samstag, gegen 19.42 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Mann mit

einem E-Roller die Kaiserslauterner Straße in der Nordweststadt. Unvermittelt

stellte sich dem Mann dann ein unbekannter Täter in den Weg und stoppte den

Rollerfahrer. Zeitgleich trat ein weiterer Beteiligter hinter den E-Roller. Dann

forderte der Angreifer Bargeld von dem Geschädigten. Als dieser dem nicht

nachkam schlug der Täter mehrfach auf sein Opfer ein. Um den Angriff zu

unterbinden, händigte der Geschädigte das geforderte Geld, einen 10EUR-Schein,

aus. Anschließend flüchteten die beiden jugendlichen Täter sowie deren weibliche

Begleiterin, welche zu keinem Zeitpunkt an der Tat beteiligt war, in Richtung

Haus Betlehem. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte die

Personengruppe nicht angetroffen werden. Die Polizei ersucht Zeugen sich unter

der Rufnummer 0721/666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Beschreibung der Täter:

(Haupttäter) ca. 16 J. alt, 165 cm, trug einen weißen Pulli mit schwarzem

Schriftzug in gotischem Stil auf dem Rücken, trug einen schwarzen Beanie und

schwarze Handschuhe

Männlicher Begleiter

ca. 16 J. alt, 180 cm, trug eine eckige Rahmenbrille mit dünnem Gestell und

hatte kurze gegelte Haare

Bei der dritten Person aus der Personengruppe handelte es sich um ein blondes

Mädchen bekleidet mit einer schwarzen Mütze.

Feuerwehr rettet Pferd aus Mistgrube Östringen (ots)

Am frühen Samstagnachmittag geriet ein Reitpferd auf einem Aussiedlerhof nahe der Stadt Östringen in eine missliche Lage. Auf der Koppel mit zwei Reitpferden waren die Besitzer mit dem Putzen und Satteln der Pferde für einen geplanten Ausritt beschäftigt. „Als ich mit dem Pferdegeschirr zurückkam, stand ein Pferd in der fast vollständig gefüllten Mistgrube und ist mit den Hinterläufen eingesunken“, berichtet die Reiterin. Das Pferd stand allerdings mit dem Kopf nach innen und konnte sich nicht mehr selbständig befreien.

„Nachdem wir lange selbst versucht haben das Pferd zu befreien, haben wir die Feuerwehr alarmiert und auf die Unterstützung der Feuerwehrleute vertraut“, erläuterte die Reiterin zu ihrem weiteren Vorgehen. Die Freiwillige Feuerwehr Östringen war unter der Leitung des Feuerwehrkommandanten Uwe Fellhauer mit 26 Einsatzkräften und fünf Feuerwehrfahrzeugen vor Ort. Der Besitzer und die Reiterin waren der Feuerwehr für die Hilfe sehr dankbar: „Die Feuerwehrleute haben mit Bändern und Schläuchen und mit Ihrer großen Kraft das Pferd angehoben und gedreht, damit es selbständig ins Freie gelangen konnte“. Das Pferd zeigte sich dann sehr vital auf seiner Koppel.

Der mit dem Alarmstichwort ebenfalls zur Hilfe alarmierte Feuerwehrkran der Berufsfeuerwehr Karlsruhe konnte aufgrund der engen Verhältnisse auf dem Gehöft nicht eingesetzt werden. Nach der Erkundung durch die örtlichen Kräfte und der Rückmeldung zur Integrierten Leitstelle Karlsruhe brachen die Berufsfeuerwehrleute die Alarmfahrt ab. Kreisbrandmeister Jürgen Bordt war ebenso an der Einsatzstelle wie eine Kollegin der Notfallseelsorge. Zur tiermedizinischen Kontrolle des Pferdes wurde ein Tierarzt hinzugezogen. .