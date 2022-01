Mannheim-Oststadt: PKW-Aufbrüche; Zeugenaufruf

Mannheim-Oststadt (ots) – Am vergangenen Samstag, im Zeitraum von 18 bis 20 Uhr

wurden an zwei, in der Straße Am Friedensplatz geparkten Autos, jeweils die

Beifahrerseitenscheibe eingeschlagen. Aus dem Fahrzeuginneren des Daimler-Benz

wurde eine Damenhandtasche mit einem Microsoft Surface 7 Tablet, einem Touchpen

und einer PC Tastatur im Gesamtwert von über 1.200 Euro entwendet. Aus dem Skoda

Octavia wurde eine in der Mittelkonsole abgelegte Geldbörse mit 400 Euro

Bargeld, einer EC-Karte, einer Kreditkarte sowie weiteren Kundenkarten

entwendet. Bereits unmittelbar nach der Tatbegehung versuchten der oder die

bisher unbekannten Täter Bargeld bei einem Geldinstitut abzuheben. An beiden

Fahrzeugen entstand außerdem Sachschaden von insgesamt 1.000 Euro. Zeugen werden

gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel: 0621. 174 3310,

aufzunehmen.

Mannheim-Friedrichsfeld: Brand eines LKW mit hohem Sachschaden

Mannheim-Friedrichsfeld: (ots) – Am vergangenen Samstagmorgen, gegen 6:30 Uhr,

geriet im Langlachweg, Höhe Steinzeugstraße, ein geparkter LKW einer Spedition,

vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, in Brand. Hinweise auf eine

strafbare Handlung bestehen derzeit nicht. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte

stand das Fahrerhaus der Zugmaschine in Vollbrand und die Flammen schlugen

bereits auf den Auflieger über. Der Fahrer befand sich nicht im Fahrzeug und

konnte später durch die Polizei in einem nahegelegenen Hotel erreicht werden.

Die Berufsfeuerwehr der Wache Süd war mit drei Löschzügen angerückt. Vorsorglich

kam ein Rettungswagen der Johanniter vor Ort.

Der LKW war mit Möbel voll beladen. Durch die Feuerwehr konnte ein Teil der

Ladung aus dem hinteren Bereich der Ladefläche herausgezogen und gesichert

werden. Nach derzeitigen Einschätzungen wird der Gesamtschaden auf rund 180.000

EUR beziffert.

Mannheim-Innenstadt: Geschwindigkeitsmessgerät in Brand geraten – Zeugen gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am frühen Montagmorgen kam es in der Mannheimer

Innenstadt zum Brand eines Geschwindigkeitsmess-Anhängers. Gegen 1.30 Uhr wurden

Polizei und Feuerwehr alarmiert, da eine in der Bismarckstraße in Höhe des

Quadrats A 5 aufgestellte mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlage in Flammen

stehe. Die brennende Anlage konnte durch die Berufsfeuerwehr Mannheim rasch

gelöscht werden. Inwiefern Sachschaden entstanden ist, muss noch ermittelt

werden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kann eine Brandlegung nicht

ausgeschlossen werden.

Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise geben

können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.:

0621/1258-0 zu melden.

Mannheim-Käfertal: In Kiosk eingebrochen und Tabak gestohlen

Mannheim-Käfertal (ots) – Am frühen Samstagmorgen gegen 1 Uhr wurde die Polizei

über einen Einbruch in einen Kiosk in der Waldstraße informiert. Vor Ort konnten

die eingesetzten Beamtinnen und Beamten das aufgebrochene Kiosk feststellen. Aus

dem Geschäft entwendeten die Täter diverse Tabakwaren und Modeschmuck. Von den

Tätern fehlte zunächst jede Spur. Unweit des Tatortes, in einem Keller in der

Marburger Straße, bemerkte ein aufmerksamer Zeuge gegen 2 Uhr mehrere Personen

und verständigte die Polizei. Bei der Kontrolle der Personen stellten die

Polizisten vier Jugendliche fest, welche Tabakprodukte und Schmuck bei sich

hatten. Gegen die Jugendlichen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des

Einbruchsdiebstahls eingeleitet. Inwiefern die sichergestellten Tabak- und

Schmuckwaren aus dem Kiosk stammen, wird nun weiter ermittelt.

Mannheim – B44/A6: Verkehrsunfall mit Sachschaden – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Samstagnachmittag gegen 14:45 Uhr fuhren zwei PKW auf der B

44 und wollten auf die Auffahrt zur BAB6 in Fahrtrichtung Ludwigshafen

auffahren, als ein bisher unbekannter Pkw-Führer unachtsam die Fahrspur von

links nach rechts wechselte und den PKW Kia dabei schnitt. Dieser musste eine

starke Bremsung einleiten. Der nachfolgende Fahrer eines PKW Hyundai konnte den

Aufprall nicht mehr verhindern und fuhr diesem auf. An den beiden Fahrzeugen

entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Bei dem Unfallverursacher

soll es sich um einen weißen PKW handeln. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise

zum Unfallhergang, insbesondere zum noch unbekannten Verursacher machen können

werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ma-Sandhofen unter Tel.: 0621/777690

in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Neckarstadt: Verkehrsunfall mit Verletzten zwischen zwei PKW im Bereich der Gartenfeldstraße – Pressemitteilung Nr.2

Mannheim-Neckarstadt: (ots) – Am Samstagabend kam es gegen 18:00 Uhr im

Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-West zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 50-jähriger Mann mit seinem Audi die

Draisstraße in Richtung Spatenstraße und missachtete an der Kreuzung Draisstraße

/ Gartenfeldstraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden Mercedes. In der

Folge kollidierten die beiden Fahrzeuge, wodurch der PKW des Unfallverursachers

abgewiesen wurde und darüber hinaus mit einem vor Ort befindlichen Stromkasten

zusammenstieß. Die beiden Insassen des Mercedes wurden durch den Zusammenstoß

verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Zum Ausmaß der

Verletzungen liegen zum aktuellen Zeitpunkt keine Informationen vor. Der

Unfallverursacher und dessen Beifahrer wurden nicht verletzt. Beim

Unfallverursacher ergaben sich im Rahmen der Ermittlungen Hinweise auf eine

alkoholbedingte Beeinflussung. Ein in der Folge freiwillig durchgeführter

Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Dem Unfallverursacher

wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und ihn erwartet nun ein Strafverfahren

wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt

werden. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 68.000 Euro.

Mannheim-Friedrichsfeld – LKW im Vollbrand – Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots) – Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am

08.01.2022 gegen 06.20 Uhr eine geparkte Sattelzugmaschine im Bereich

Steinzeugstraße/Langlachweg in Vollbrand. Das Feuer griff im weiteren Verlauf

auf den Sattelauflieger über und beschädigte hierbei auch das Frachtgut, eine

Ladung Polstermöbel. Die Feuerwehr war über knapp 2 Stunden mit den

Löscharbeiten beschäftigt. Die Sattelzugmaschine brannte völlig aus. Zu

Personenschäden kam es glücklicherweise nicht. Der Anhänger musste komplett

entladen werden, um alle Brandherde beseitigen zu können. Im Anschluss musste

noch die Fahrbahn mit einer Kehrmaschine gereinigt werden. Der entstandene

Sachschaden dürfte sich auf 150.000 – 200.000 Euro belaufen.

Mannheim/Oststadt: Wartender Fußgänger von Pkw erfasst worden – Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots) – Am Freitagnachmittag, kurz nach 16.00 Uhr, befuhr eine

37-jährige Ford-Fahrerin mit ihrem Pkw von der Augustaanlage kommend den

Friedrichsplatz in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung zum Friedrichsring bog

die 37-Jährige nach rechts auf den Friedrichsring ab. Hier verlor sie aus

bislang noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet auf den

Gehweg und erfasst dort einen 48-jährigen wartenden Fußgänger. Dieser wurde zu

Boden geschleudert, erlitt multiple jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen

und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Mannheimer Krankenhaus

eingeliefert. Während der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass die

Unfallverursacherin, die unverletzt blieb, unter dem Einfluss berauschender

Mittel stand. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde

einbehalten. Der Schaden an ihrem Fahrzeug wird auf ca. 1500,- Euro taxiert. Der

genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die 37-Jährige muss

sich nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.