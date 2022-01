+++ Meldungen vom Wochenende +++

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Unter Drogeneinfluss unterwegs

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis: (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen

02:30 Uhr wurde ein 20-jähriger Fahrer eines PKW Audi in der Berliner Straße in

Eberbach einer Kontrolle unterzogen. Da die Beamten des Polizeireviers Eberbach

bei der Kontrolle des 20-jährigen Fahrer Hinweise auf eine aktuelle

Beeinflussung durch Betäubungsmittel feststellten, wurde dem Audi-Fahrer ein

Urinvortest angeboten, der positiv hinsichtlich des Wirkstoffs THC ausfiel.

Daraufhin wurde dem Beschuldigten in den Räumen des Polizeireviers Eberbach eine

Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde einbehalten. Er muss sich nun wegen

des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Neckargemünd/ Rhein-Neckar-Kreis: E-Scooter Fahrer mit 0,5 Promille unterwegs

Neckargemünd/ Rhein-Neckar-Kreis: (ots) – Am Samstagabend, gegen 20:00 Uhr

führten Beamte des Polizeireviers Neckargemünd in der Altneudorferstraße ein

Verkehrskontrolle durch. Im Rahmen der Kontrolle wurde auch ein 43-jähriger

Fahrer eines E-Scooters überprüft. Hierbei ergaben sich Hinweise, dass der

Fahrer des E-Scooters unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen

Wert von 0,5 Promille. Ihm wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt. Er muss

sich nun wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges unter Alkoholeinfluss

verantworten.

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Diebstahl aus KFZ – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Bislang unbekannter Täter schlug am 09.01.22 gegen 02:00 Uhr

die Beifahrerscheibe eines im Forlenweg geparkten PKW ein, durchwühlte das

Fahrzeuginnere und entwendete eine Geldbörse, welche sich in einem

Wanderrucksack im Kofferraum befand. Täterhinweise ergaben sich bislang keine.

Zeugen welche zur betreffenden Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben,

werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Weinheim unter Tel. 06201/1003-0 in

Verbindung zu setzen.

St. Leon-Rot/ Rhein-Neckar-Kreis: PKW gerät auf BAB A5 in Brand

St. Leon-Rot/ Rhein-Neckar-Kreis: (ots) – Vermutlich aufgrund eines technischen

Defektes geriet am Samstagabend, 08.01.2022 gegen 18:30 Uhr der PKW einer

vierköpfigen Familie im Bereich der BAB A5, Fahrtrichtung Heidelberg in Höhe des

Rastplatzes „Lußhardt“ während der Fahrt im Bereich des Motorraumes in Brand.

Der Fahrer des PKW brachte das Fahrzeug auf dem Verzögerungsstreifen des

Rastplatzes zum Stehen. Daher mussten für die Dauer der Lösch- und

Bergungsarbeiten von ca. 30 Minuten der rechte und mittlere Fahrstreifen, sowie

die Zufahrt zum Rastplatz vorrübergehend gesperrt werden. Es entstand

Sachschaden an PKW und Fahrbahn in noch unbekannter Höhe. Zu Personenschäden kam

es glücklicherweise nicht.

Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Unfall im Kreuzungsbereich

Schriesheim-Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 48-jähriger Mann befuhr mit seinem

Hyundai die Edelsteinstraße in Fahrtrichtung der B3. Zuerst musste er

Verkehrsbedingt an den Bahngleisen vor der Einmündung zur B3 warten. Als für ihn

die Ampel grün anzeigte fuhr er in den Kreuzungsbereich ein. In dem Moment

kollidierte er mit der 50-jährigen Fahrerin eines Chrysler, die auf der B3 in

Richtung Dossenheim unterwegs war. Auch sie gab an, bei grünem Lichtzeichen in

die Kreuzung eingefahren zu sein. Der Sachschaden beträgt ca. 6500 Euro.

Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Zeugen, die den Unfall

beobachtet haben oder Angaben zu der Unfallsituation machen können, werden

gebeten sich bei dem Polizeirevier in Weinheim unter der Telefonnummer

06201-10030 zu melden.

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall mit 2 Beteiligten Fahrzeugen auf der B39, 2 verletzte Personen, Pressemeldung Nr. 2

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Nach

bisherigen Ermittlungen befuhr ein 31-jähriger Mann mit seiner Beifahrerin in

seinem VW Polo die B 39 in Richtung Schwetzingen auf der linken Fahrspur. Eine

weitere Fahrzeugführerin, die mit einem Range Rover und zwei weiteren Insassen

unterwegs war, näherte sich dem Polo von hinten und fuhr auf das Fahrzeug mit

hoher Geschwindigkeit auf. Durch den Aufprall kam der Polo ins Schleudern,

stellte sich quer, überschlug sich mehrfach und blieb letztendlich auf der

Mittelleitplanke liegen. Beide Insassen wurden schwer aber nicht

lebensgefährlich verletzt und wurden zur weiteren Behandlung in eine

Heidelberger Klinik gebracht. Die Insassen des Range Rover blieben unverletzt.

Bei der Unfallverursacherin ergaben sich im Rahmen der Ermittlungen Hinweise auf

einen Alkoholgenuss. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen

Wert über 1,8 Promille. Der 35-jährigen Fahrerin droht nun ein Verfahren

aufgrund einer Straßenverkehrsgefährdung. Da sich die Unfallstelle über ca. 150

Meter hinzog, musste zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge die B39 in

Fahrtrichtung Schwetzingen für ca. vier Stunden gesperrt werden. Der

Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen zu dem Unfallhergang übernommen.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 70.000 Euro.

Dielheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall auf der L 612 zwischen Dielheim und Horrenberg – Pressemeldung Nr. 2

Dielheim/ Rhein-Neckar-Kreis: (ots) – Nachdem die L 612 heute Mittag nach

vorausgegangenem Verkehrsunfall während der Bergung der Verletzten sowie der

Unfallaufnahme ab 13:30 Uhr vollgesperrt werden musste, konnte die Strecke ab

15:30 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. Nach bisherigen

Ermittlungen war eine 23-Jährige Fahrerin eines PKW Fiat 500 aus bislang

unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, hatte sich im angrenzenden

Feldgebiet überschlagen und war auf dem Dach zu liegengekommen. Hierbei wurde

die Fahrerin schwerverletzt und im Anschluss an die Bergung durch den

Rettungsdienst in eine Heidelberger Klinik verbracht. Ein im Fahrzeug

befindlicher Hund war zunächst entlaufen, konnte durch Angehörige jedoch wieder

aufgefunden und eingefangen werden. Die Unfallaufnahmespezialisten des

Verkehrsdienstes Heidelberg haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche

sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit

dem Verkehrsdienst Heidelberg unter 0621/174-4110 in Verbindung zu setzen.

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Geschwindigkeitskontrollen auf der A6

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde

durch den Verkehrsdienst Heidelberg, Aussenstelle Walldorf, eine Lasermessung

von Fahrzeugen auf der A6 durchgeführt. In der Zeit von 21 bis 01 Uhr wurden in

Fahrtrichtung Mannheim etliche Fahrzeuge, in dem als Unfallschwerpunkt bekannten

Abschnitt zwischen Bad Rappenau und Sinsheim, gemessen und im Anschluss

kontrolliert. Hierbei kam es zu sechs Ordnungswidrigkeits Anzeigen. Zwei

Fahrzeugführer überschritten die zugelassene Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h

um mehr als 40 km/h. Sie müssen mit einem empfindlichen Bußgeld und Punkten in

Flensburg rechnen.

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis – Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt – Verantwortlicher noch unklar

Eppelheim (ots) – Am Freitagmittag, 07.01.2022, kam es gegen 11.30 Uhr in der

Hildastraße in Eppelheim in Höhe der dortigen Packstation zu einem Unfall, bei

dem eine 42-jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde. Als die Dame gerade an

einem Abstellplatz für Mülleimer vorbeifuhr, schwenkte plötzlich ein Tor der

Abstellanlage auf und somit in den Fahrweg der Radlerin auf der Straße. Die Frau

konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und kollidierte frontal mit dem Tor.

Beim darauf folgenden Sturz zog sie sich Verletzungen an Arm und Finger zu und

klagte zudem über Kopfschmerzen. Sachschaden entstand nicht. Warum das Tor

unvermittelt aufschwenkte und ob es möglicherweise nicht richtig gesichert war,

ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Unfall unter Alkohol mit zwei Schwerverletzten

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstagabend, gegen 20 Uhr fuhr eine

35-jährige alkoholisierte Frau mit ihrem Range Rover in Hockenheim die B 36 auf

dem linken Fahrstreifen in Richtung Schwetzingen. Vermutlich in Folge ihrer

Alkoholbeeinflussung und überhöhter Geschwindigkeit fuhr die Fahrerin auf den

vor ihr fahrenden VW Polo auf. Durch den starken Aufprall überschlug sich der

Polo und kam auf der rechten Leitplanke aufgestellt zum Liegen. Hierbei wurde

die 31-jährige Fahrerin und ihr gleichaltriger Beifahrer schwer verletzt. Beide

Insassen wurden mit Rettungswagen in die Chirurgie nach Heidelberg verbracht und

dort stationär aufgenommen. Lebensgefahr besteht nicht. Die Fahrerin des Range

Rovers und ihre 31-jährige Beifahrerin blieben durch den Unfall unverletzt. Ein

durch die Polizei durchgeführter Alkoholtest bei der Fahrerin ergab fast 1,9

Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ihr Führerschein wurde

sichergestellt. Die Unfallstelle glich über 150 Meter einem Trümmerfeld und

konnte durch die Polizei erst wieder nach über vier Stunden, gegen 0:30 Uhr,

freigegeben werden. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der

Gesamtschaden wird auf über 60.000 Euro beziffert.

Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis: Körperlicher Übergriff auf Supermarkt-Parkplatz – Zeugen gesucht!

Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am vergangenen Freitag gegen 11:40 Uhr

wurde ein 55-jähriger Mann auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Speyerer

Straße Opfer von Faustschlägen. Der 55-Jährige war gerade auf genanntem

Parkplatz in Richtung eines Nonfood-Händlers unterwegs, als er unvermittelt von

einem bisher unbekannten Mann zweimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen

wurde. Der Täter war in Begleitung eines weiteren, unbekannten Mannes. Die

beiden Männer sollen zwischen 20 und 30 Jahren alt, ca. 175 cm groß, von dunklem

Teint und normaler Statur gewesen sein. Beide sollen eine schwarze Hose und eine

schwarze Daunenjacke getragen haben. Der Täter habe dunkle, kurze Haare gehabt

und soll weiße Sportschuhe, sowie am kleinen und Ringfinger der rechten Hand

jeweils einen Silberring getragen haben. Sein Begleiter habe ebenfalls dunkle,

kurze Haare gehabt, welche nach hinten gegelt waren. Dieser soll schwarze

Sportschuhe getragen haben. Beide hätten eine medizinische MNB getragen.

Das Polizeirevier Hockenheim bittet Zeugen, die die Tat beobachtet, oder

Hinweise auf den Täter bzw. dessen Begleiter geben können, sich unter der

Rufnummer 06205 2860-0 zu melden.

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Schmuck und Bargeld bei Einbruch entwendet – Zeugen gesucht!

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eingebrochen wurde am Samstag zwischen

15 Uhr und 19 Uhr im Finkenweg. Bislang unbekannte Täterschaft gelangte

vermutlich durch eine nicht verschlossene Terrassentür in das Innere der Wohnung

und entwendete Bargeld und Schmuck im Wert von rund 2.500 EUR. Anschließend

flüchteten die bzw. der Täter in unbekannte Richtung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-57090, zu melden.

Altlußheim, Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeugbrand; Polizei ermittelt wegen Verdacht auf Brandstiftung – Dringend Zeugen gesucht

Altlußheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am frühen Sonntagmorgen verständigten ein

24-Jähriger und dessen Lebensgefährtin die Polizei und die Feuerwehr, nachdem

sie gegen 04:40 Uhr durch einen lauten Knall geweckt wurden und in der

Hauptstraße, auf Höhe der Hausnummer 135, ein brennendes Fahrzeug festgestellt

hatten. Als die Einsatzkräfte des Polizeireviers Hockenheim vor Ort eintrafen,

hatte die Freiwillige Feuerwehr Altlußheim den Brand bereits gelöscht. An dem

schwarzen Jaguar entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 20.000

Euro.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der Brand möglicherweise vorsätzlich

gelegt wurde. In der Nähe des Tatorts konnte durch die Einsatzkräfte ein

möglicher Tatverdächtiger festgestellt und in der Folge kontrolliert werden. Ob

es sich bei dieser Person allerdings tatsächlich um den Brandstifter handelt,

ist derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Auch die

Hintergründe der Tat sind bislang noch nicht bekannt. Das Kriminalkommissariat

Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend nach

Zeugen.

Wer hat am frühen Sonntagmorgen verdächtige Personen in der Nähe des Tatorts

gesehen und/oder kann darüber hinaus sachdienliche Angaben machen?

Zeugen werden gebeten, sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon,

Tel.: 0621 174 4444 zu melden.

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch auf Firmengelände – Polizei sucht Zeugen!

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bislang unbekannte Täter verschafften

sich am Samstag zwischen 00:00 Uhr und 14:30 Uhr unbefugt Zugang zu einem

Firmengelände in der Industriestraße. Die unbekannten Personen gelangten durch

das gewaltsame öffnen des Zugangstores auf das Firmengelände und schlugen

anschließend die Scheibe eines dort befindlichen Anbaus mittels unbekanntem

Gegenstand ein. Sie betraten das Gebäude und durchsuchten es. Ob die Täter bei

ihrer Tatausführung gestört wurde ist bisher nicht bekannt, der Diebstahlschaden

ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der Sachschaden beträgt rund 2.500 EUR.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Weinheim, unter der Telefonnummer 06201-10030, zu melden.

Weinheim-Sulzbach: verletzter Radfahrer nach Hundebiss – Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Weinheim-Sulzbach (ots) – Am Sonntag gegen 15:50 Uhr war ein 56-Jähriger mit

seinem Rennrad auf einem Feldweg vom Dammweg aus in Fahrtrichtung Westtangente

unterwegs. Auf Höhe der Bahnhaltestelle „Weinheim-Sulzbach“ stellte der

Radfahrer dann einen Mann fest, der mit seinen zwei Hunden spazieren war. Als

sich der 56-Jährige dem Hundehalter näherte, machte er mithilfe der

Fahrradklingel auf sich aufmerksam. Weil der Besitzer die Hunde nicht wie

erhofft zu sich rief, war der Radfahrer schließlich gezwungen abzusteigen. Einer

der beiden Hunde rannte daraufhin sofort in Richtung des 56-Jährigen und biss

diesen unvermittelt in den Unterschenkel. Als der verletzte Radfahrer den

Hundebesitzer zur Rede stellen wollte, drehte dieser sich um und setzte seinen

Weg kommentarlos fort. Der Radfahrer erstattete daraufhin Strafanzeige.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der

fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen und sucht nun nach weiteren Zeugen,

die möglicherweise Angaben zu dem Hundehalter und/oder den beiden Tieren machen

können. Sie werden gebeten, sich unter der Tel.: 06201 10030 zu melden.

Beschreibung:

1.Hundehalter: männlich, ca. 60-65 Jahre alt, ca. 170-175 cm groß, sehr schlank,

grauer Bart. Er soll einen dicken, olivgrünen Parka getragen haben sowie eine

dunkelblaue, enge Stoffhose, eine graue Wollmütze und eine auffallend kleine,

schwarze Brille.

2.Hunde: Ein großer, grauschwarzer Schäferhund-Spitz-Mix sowie eine sehr große,

rehbraune Dogge.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbrüche in Schulen und Kindergarten – Polizei sucht Zeugen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Zeit zwischen Mittwoch, 05.01.2022

und Freitag, 07.01.2022 brachen unbekannte Täter in einen Schulkomplex in

Weinheim ein.

Die Einbrecher überstiegen den Zaun, der das Schul- und Kindergartengelände in

der Theodor-Heuss-Straße umschließt. Hier schlugen sie zunächst die Scheibe zu

den Büroräumlichkeiten ein, anschließend schlugen sie dann das Fenster zum

Lehrerzimmer ein, öffneten es und stiegen schließlich ins Gebäudeinnere ein. Im

Lehrerzimmer sowie in den Küchenräumen öffneten sie teils gewaltsam Schränke und

Schubladen und durchwühlten sie. Inwiefern Ihnen dabei Stehlenswertes in die

Hände fiel, ist derzeit noch unklar. Auch die Höhe des Sachschadens lässt sich

derzeit noch nicht beziffern.

Im gleichen Tatzeitraum versuchten Unbekannte auch in eine Schule in der

Breslauer Straße einzubrechen. Hier überstiegen die Einbrecher ebenfalls den

Zaun des Schulgeländes, begaben sich in den Innenhof der Schule und versuchten

erfolglos, die Scheibe zum Büro der Schulleitung einzubrechen. Es gelang ihnen

jedoch nicht ins Gebäude einzudringen, sodass sie unverrichteter Dinge wieder

von dannen zogen. Hier entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Ein Tatzusammenhang zwischen den beiden Einbrüchen, sowie einem Einbruch in eine

weitere Schule in der Breslauer Straße am frühen Freitagmorgen kann derzeit

nicht ausgeschlossen werden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.:

06201/1003-0 zu melden.

Edingen-Neckarhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Nach Einbruch Täter festgenommen

Edingen-Neckarhausen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein aufmerksamer Zeuge

beobachtete am Sonntagabend drei Männer, die kurz nach 19 Uhr das Pfandlager

eines Supermarkts in der Rosenstraße aufbrachen und daraus leere Obstkisten in

einen Kleinbus einluden. Anschließend flüchteten die Männer samt Diebesgut. Dank

der schnellen Alarmierung und der sofort eingeleiteten Fahndung des

Polizeipräsidiums Mannheim in Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion

Ludwigshafen wurde der gesuchte Kleinbus wenig später in Ludwigshafen

festgestellt und einer Kontrolle unterzogen. Neben mehr als 450 Obstkisten, die

einen Pfandwert von mehr als 4.500 Euro haben, befanden sich noch alle drei

Täter im Fahrzeug, die hieraufhin festgenommen und den Beamten des

Polizeireviers Ladenburg überstellt wurden. Das Diebesgut wurde ebenfalls

sichergestellt. Die drei Männer im Alter von 29, 30 und 34 Jahren gelangen nun

wegen besonders schweren Fall des Diebstahls zur Anzeige.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Drogeneinfluss, unerlaubter Aufenthalt

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstag gegen 17 Uhr kontrollierten

Beamte des Polizeireviers Weinheim einen 24-jährigen Mann in der Wormser Straße

in seinem Fiat. Im Verlauf der Verkehrskontrolle stellten die Beamten

drogenbedingte Auffälligkeiten bei dem Fahrzeugführer fest. Darüber hinaus

konnte er keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Ein Drogenschnelltest ergab ein

positives Ergebnis auf Cannabisprodukte, weshalb der Mann auf der Dienststelle

eine Blutprobe abgeben musste. Darüber hinaus stellten die Polizisten fest, dass

der Mann seinen visumfreien Aufenthalt in der BRD mit fast eineinhalb Jahren

deutlich überschritten hatte. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne

Fahrerlaubnis, Fahren unter Drogeneinfluss und wegen unerlaubtem Aufenthalt

ermittelt.

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit Wildschwein – hoher Sachschaden

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am späten Freitagabend kurz vor 22 Uhr fuhr

ein 43-jähriger Citroen-Fahrer auf der K4255 von Kirrlach in Richtung Reilingen.

Als mehrere Wildschweine plötzlich die Fahrbahn kreuzten, konnte der Mann nicht

mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit diesen. Der PKW-Fahrer blieb durch

den Unfall unverletzt. Drei Wildschweine verstarben noch an der Unfallstelle.

Der Sachschaden liegt bei 15.000 Euro.

Sandhausen: Bürgermeister fremdenfeindlich beschimpft; Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermitteln

Sandhausen (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg

und des Polizeipräsidiums Mannheim

Wegen des Anfangsverdachts der Volksverhetzung, der Bedrohung, der Verleumdung

und der Beleidigung ermitteln die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Dezernat

Staatsschutz der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg gegen die Inhaberin einer

Gaststätte in Sandhausen.

Die Beschuldigte soll am Sonntag in einem sozialen Netzwerk im Internet den

Bürgermeister der Gemeinde Sandhausen verleumdet, fremdenfeindlich beschimpft

und bedroht haben. Darüber hinaus soll sie Polizeibeamtinnen und -beamten des

Polizeireviers Wiesloch mit tätlichen Übergriffen gedroht haben.

Vorausgegangen war am frühen Sonntagmorgen ein Einsatz der Polizei mit mehreren

Streifenwagenbesatzungen in der Gaststätte der Beschuldigten. Insoweit bestand

der Verdacht. dass in der Gaststätte gegen 0.30 Uhr immer noch Betrieb

stattfand, obwohl diese nach den geltenden Coronaregeln („Alarmstufe“) seit

22.30 Uhr hätte geschlossen sein müssen. Da die Polizei-beamten die Türen der

Gaststätte trotz augenscheinlich laufenden Betriebs verschlossen vorfanden,

mussten diese durch die Feuerwehr mit Werkzeug geöffnet werden. Im Inneren der

Gaststätte wurden neun Personen ein-schließlich der Betreiberin angetroffen. Von

allen Anwesenden wurden die Personalien festgestellt. Wegen Verdachts von

Verstößen gegen die gelten-den Coronaregeln wurden Verfahren eingeleitet.

Inwiefern die Gäste die Voraussetzungen der 2G+-Regeln erfüllten und diese von

der Gaststättenbetreiberin bei Betreten überprüft worden waren, ist Gegenstand

weiterer Ermittlungen.

Als im Laufe des Sonntagvormittages bekannt wurde, dass die beschuldigte

Gastwirtin in einem sozialen Netzwerk im Internet den Bürgermeister der Gemeinde

Sandhausen verleumdet, fremdenfeindlich beschimpft und bedroht und darüber

hinaus den an dem vorangegangenen Einsatz beteiligten Polizeibeamtinnen und

-beamten des Polizeireviers Wiesloch mit tätlichen Übergriffen gedroht haben

soll, ordnete die Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg auf Antrag

der Staatsanwaltschaft Heidelberg die Durchsuchung der Gaststätte und der

Privatwohnung der Beschuldigten zur Sicherung von Beweismitteln an. Im Rahmen

der Durchsuchung wurden Kommunikationsgeräte sichergestellt. Diese werden

derzeit ausgewertet.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Dezernats

Staatsschutz der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Reichartshausen: Diebstahl aus Geldkassette in Hofladen; Zeugen gesucht

Reichartshausen (ots) – Bereits am 5. Januar, zwischen 18.30-21.00 Uhr,

entwendete ein bislang unbekannter Täter aus einer Geldbox in einem Hofladen in

der Friedhofstraße einen noch nicht näher bezifferbaren Geldbetrag. Die

Besitzerin hatte beim Abschließend des Verkaufsraums den Diebstahl bemerkt.

Bei dem Hofladen handelt es sich um ein nicht dauerhaft besetztes Ladengeschäft,

in dem Blumen und landwirtschaftliche Erzeugnisse angeboten werden. Der

Kaufpreis wird dadurch entrichtet, dass das Geld auf Treu und Glauben von den

Kunden selbständig durch den Schlitz in eine Kasse eingeworfen wird.

Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder dem Täter geben können, werden gebeten,

sich mit dem Polizeiposten Waibstadt, Tel.: 07263/5807 oder mit dem

Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 in Verbindung zu setzen.

Neckargemünd: Fahren unter Drogeneinfluss

Neckargemünd (ots) – Weil sie am helllichten Tag mit ihrem Auto unterwegs war

und dabei unter Drogeneinfluss stand, musste eine 55-Jährige eine Blutprobe auf

dem Polizeirevier Neckargemünd über sich ergehen lassen. Die Frau war einer

Streife gegen 12 Uhr in der Bahnhofstraße aufgrund ihrer „ruckelnden“ Fahrweise

aufgefallen, weshalb sie einer Kontrolle unterzogen wurde. Ihre

Fahrzeugschlüssel wurden beschlagnahmt. Das Ergebnis der Blutentnahme steht noch

aus.

Wiesloch: Mit Handy in der Hand, aber ohne Führerschein in der Tasche erwischt

Wiesloch (ots) – Wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt

das Polizeirevier Wiesloch gegen eine 33-jährige Frau.

Sie steht im Verdacht, am Samstagvormittag, kurz vor 11 Uhr, mit ihrem Auto in

der Wieslocher Innenstadt unterwegs gewesen zu sein, obwohl sie in einem

Strafverfahren die Fahrerlaubnis entzogen bekommen hatte.

Eine Streife wurde auf die Frau aufmerksam, als sie während der Fahrt ihr Handy

in der Hand hielt, worauf sie in der Ringstraße kontrolliert wurde. Während sich

eine Handynutzung nicht betätigte, wird die 33-Jährige nun wegen des Verdachts

des Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Weinheim: Autoaufbruch; Tatzusammenhang mit weiterem Aufbruch gegeben; Zeugen gesucht

Weinheim (ots) – Ein bislang unbekannter Täter brach in der Nacht von Samstag

auf Sonntag einen Mazda auf, der im Birkenweg geparkt war. Aus dem Inneren des

Fahrzeuges entwendete er einen Ledergeldbeutel mit geringem Inhalt. Der

Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Die Tat dürfte im Zusammenhang mit einem weiteren Autoaufbruch von derselben

Nacht im Forlenweg stehen (siehe PM vom 09.01.2022), bei dem der unbekannte

Täter ebenfalls die Beifahrerscheibe einschlug, um ins Wageninnere zu gelangen.

Auch hier entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0.

Waibstadt: Frontalzusammenstoß lief glimpflich ab

Waibstadt (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen auf der B 292 wurde

zum Glück niemand verletzt. Der Sachschaden beträgt rund 15.000.- Euro.

Ein 23-jähriger Mercedes-Fahrer war auf der B 292 von Sinsheim in Richtung

Waibstadt unterwegs, als er kurz nach 7 Uhr nach links in die Hauptstraße

einbiegen wollte. Dabei übersah eine 70-Jährige Opel-Fahrerin, die auf der B 292

in Richtung Sinsheim fuhr. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge total

beschädigt. Sie wurden nach der Unfallaufnahme abgeschleppt. Die Straße war nach

rund einer Stunde, kurz vor 8 Uhr, wieder frei.

Sinsheim-Eschelbach: Zwei Müllcontainer in Brand geraten; Zeugen gesucht

Sinsheim-Eschelbach (ots) – Zwei Müllcontainer gerieten am späten Freitagabend

in der Hoffenheimer Straße aus bislang unbekannten Gründen in Brand. Kurz vor

Mitternacht wurde das Feuer von einem Anwohner entdeckt und die Feuerwehr

informiert.

Weitere Anwohner zogen die Müllcontainer, die nahe eines Anwesens stand auf die

Straße, sodass das Feuer an der Fassade des Anwesens kein weiteres Unheil

anrichten konnte. Die Gebäudefassade sowie ein Fenster und ein Rollladen waren

durch die Hitzeeinwirkung stark beschädigt.

Die Freiwillige Feuerwehr Eschelbach war mit 13 Mann im Einsatz und löschte die

Müllcontainer ab. Der Gesamtschaden lässt sich noch nicht näher beziffern. Die

Ursache des Feuers ist noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0.

Waibstadt: Taschendiebstahl in Einkaufsmarkt; Zeugen gesucht

Waibstadt (ots) – Opfer eines Taschendiebstahls in einem Einkaufsmarkt wurde am

Samstagnachmittag ein 79-jähriger Mann.

Er hatte sich zwischen 14-15 Uhr im REWE-Einkaufsmarkt in der Neidensteiner

Straße aufgehalten. Als er an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte er das Fehlen

seines Geldbeutels. Ein bislang unbekannter Täter hatte diesen offenbar von dem

Rentner unbemerkt aus dessen Hosentasche gezogen. Darin waren Bargeld in noch

unbekannter Höhe, persönliche Papiere und verschiedene Scheckkarten.

Zeugen, denen verdächtige Personen am Samstagnachmittag im Einkaufsmarkt

auffielen oder die selbst möglicherweise von einer unbekannten Person

angerempelt wurden, ohne dass etwas gestohlen wurde und diesem Anrempeln

zunächst keine Bedeutung beimaßen, werden gebeten, sich beim Polizeiposten

Waibstadt, Tel.: 07263/5807 oder beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0

zu melden.

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter schlägt Autofahrer durch geöffnetes Fenster ins Gesicht

Mühlhausen (ots) – Am Sonntag, gegen kurz vor 15 Uhr schlug ein bislang

unbekannter Täter auf der K3520 in Fahrtrichtung Mühlhausen einem 20-jährigen

Autofahrer durch das geöffnete Fenster ins Gesicht und flüchtete. Nachdem dem

20-Jährigen eine unbekannte Nissan-Fahrerin die Vorfahrt an der Einmündung zur

B39 nahm, hupte er, um diese auf deren Fehler aufmerksam zu machen. Als der

20-Jährige schließlich kurz darauf verkehrsbedingt stoppen musste, hielt der

unbekannte Täter mit einem schwarzen SUV neben ihm an, stiegt aus und schlug dem

jungen Mann durch das geöffnete Fenster mit der Hand ins Gesicht. Der Unbekannte

forderte sein Opfer auf, aus dem Auto auszusteigen und beleidigte dieses auf

türkischer Sprache. Als der 20-Jährige der Aufforderung nicht nachkam und die

Fensterscheibe schloss, flüchtete der unbekannte Täter. Er wird wie folgt

beschrieben: ca. 45 Jahre alt, 180cm groß, kurze graue Haare, normale Statur,

trug eine schwarze Jacke, blaue Jeans und schwarze Schuhe. Ob der Täter in

Verbindung mit der Nissan-Fahrerin steht ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter, dessen Fahrzeug oder die Nissan-Fahrerin

geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222/5709-0 beim

Polizeirevier Wiesloch zu melden.

Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis: Fahrrad gestohlen und betrunken gefahren

Ladenburg / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Mehrere Zeugen wurden am Samstagabend

gegen 20:30 Uhr auf zwei junge Männer aufmerksam, die offenbar betrunken ein

Fahrrad am Bahnhof entwendeten und anschließend davonfuhren. Die beiden 18- und

20-jährigen Flüchtigen konnten dank der Hinweise von den alarmierten Beamten des

Polizeireviers Ladenburg an einer Bushaltestelle in der Bahnhofsstraße gestellt

und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der

18-Jährige im Gegensatz zu seinem Gefährten zunächst zu Fuß unterwegs war und

hierauf ein Fahrrad am Bahnhof entwendete. Aufgrund des offensichtlichen

Alkoholkonsums stürzte der 18-Jährige allerdings nach wenigen Metern, woraufhin

er das Fahrrad später auf dem Gehweg warf und liegen ließ. Gemeinsam setzten die

Männer ihren Weg zur Haltestelle nahe einer Bankfiliale fort. Beide waren mit je

1,6 Promille Alkohol in der Atemluft deutlich alkoholisiert, wobei der jüngere

zudem gestand Cannabis und Kokain konsumiert zu haben. Zwecks einer Blutentnahme

mussten diese die Beamten in das Polizeirevier begleiten. Gegen beide wird nun

wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt, zudem muss sich der 18-Jährige

wegen Diebstahls strafrechtlich verantworten.

Meckesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungseinbruch, Zeugenaufruf

Meckesheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am letzten Samstag, in der Zeit von 13

bis 20:40 Uhr hebelten bisher unbekannte Täter die Balkontür eines

Einfamilienhauses in der Zuzenhäuser Straße auf und gelangten so ins Hausinnere.

Im Erd- und im Dachgeschoss wurden Behältnisse geöffnet und durchwühlt. Nach

bisherigen Feststellungen wurde eine Damenarmbanduhr entwendet. Über die Höhe

des Stehlgutes und des entstandenen Sachschadens liegen abschießend noch keine

polizeilichen Erkenntnisse vor. Zeugen werden gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Neckargemünd, Tel: 06223. 9254 0, in Verbindung zu setzen.