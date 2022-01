Heidelberg-Königsstuhl: 20-Jähriger betrunken und ohne Führerschein am Steuer erwischt

Heidelberg (ots) – Am frühen Sonntagmorgen gegen 02:30 Uhr kontrollierten Beamte

des Polizeireviers Heidelberg-Mitte auf dem Königsstuhl am dortigen

‚Märchenparadies‘ einen 20-Jährigen Autofahrer, der ohne Führerschein und mit

1,0 Promille unterwegs war. Der Mann fiel den Polizisten auf, da er beim

Erblicken des Streifenwagens umgehend das Auto stoppte und sofort ausstieg. Zu

Beginn der Kontrolle teilte der Autofahrer sofort mit, dass er nicht im Besitz

einer Fahrerlaubnis sei. Weiterhin stellten die Polizeibeamten fest, dass der

20-Jährige stark nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest bestätigte dies und

ergab einen Wert von 1,0 Promille. Er musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine

Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Fahrens ohne

Fahrerlaubnis sowie Trunkenheit im Straßenverkehr. Neben dem 20-jährigen Fahrer

befand sich auch der 22-jährige Eigentümer des Autos im Fahrzeug, welcher seinem

Bekannten die Fahrt erlaubte. Daher gelangt auch er zur Anzeige, da er seinem

jüngeren Bekannten die Fahrt ohne Fahrerlaubnis gestattete.

Heidelberg-Altstadt: Kellerbrand mit starker Rauchentwicklung

Heidelberg-Altstadt (ots) – Am Sonntagabend wurden Polizei und Feuerwehr wegen

eines Kellerbrands in der Heidelberger Altstadt alarmiert. Kurz vor 18 Uhr

meldeten Zeugen, dass durch die Lüftungsgitter im Kellerbereich eines Hotels in

der Neuen Schloßstraße schwarzer Rauch dringen würde. Durch die Berufsfeuerwehr

Heidelberg und die Freiwillige Feuerwehr Altstadt konnte der Brandherd in einem

Kellerraum ausgemacht und gelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Der

entstandene Schaden wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an.

Heidelberg-Bahnstadt: Auffahrunfall mit verletzter Person und erheblichem Sachschaden

Heidelberg-Bahnstadt (ots) – Eine verletzte Person und erheblicher Sachschaden

sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagmittag im Stadtteil Bahnstadt.

Eine 41-jährige Frau war gegen 11.30 Uhr mit ihrem VW auf der Eppelheimer Straße

in Richtung Eppelheim unterwegs. Kurz vor dem Übergang in die

Henkel-Teroson-Straße fuhr sie einem ebenfalls 41-jährigen BMW-Fahrer hinten

auf. Dabei erlitt dieser leichte Verletzungen und begab sich im Anschluss an die

Unfallaufnahme in ärztliche Behandlung.

Der VW wurde bei dem Aufprall so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit

war und abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden wird auf fast 20.000 Euro

geschätzt.

Heidelberg – B 37 nach Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger in Richtung Neckargemünd aktuell vollgesperrt

Heidelberg (ots) – Aktuell ist die B 37 aufgrund eines Verkehrsunfalls im

Bereich Neckarstaden zwischen der Theodor-Heuss-Brücke und dem Kongreßhaus

Stadthalle vollgesperrt. Hierbei wurde eine Fußgängerin von einem PKW erfasst

und verletzt. Rettungsdienst und Polizei sind vor Ort im Einsatz. Über den

Unfallhergang oder die Schwere der Verletzungen liegen derzeit noch keine

Informationen vor.

Heidelberg: Pressemitteilung Nr. 2 zu Verkehrsunfall auf der B 37 – Fahrbahn wieder frei

Heidelberg (ots) – Nach Beendigung der Unfallaufnahme konnte die B 37 gegen

21:30 Uhr wieder in beiden Fahrtrichtungen für den Verkehr freigegeben werden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte eine 71-jährige Fahrerin eines PKW

Peugeot die am dortigen Fußgängerüberweg ordnungsgemäß querende 66-jährige

Fußgängerin übersehen und erfasst. Diese wurde in der Folge auf die Front des

PKW aufgeladen und beim Sturz auf die Fahrbahn verletzt. Nach der Behandlung

durch den hinzugerufenen Rettungsdienst vor Ort, wurde sie mit einer Platzwunde,

dem Verdacht einer Gehirnerschütterung, sowie Schürfwunden in eine Heidelberger

Klinik eingeliefert. Am Fahrzeug der 71-Jährigen entstand lediglich geringer

Sachschaden. Die Spezialisten der Verkehrspolizei Mannheim haben die

Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Unfallhergang

machen können, werden gebeten sich mit dem Verkehrsdienst Mannheim unter

0621/174-4220 in Verbindung zu setzen.

Heidelberg-Ziegelhausen – Unbekannter Täter zerkratzt Mini Cooper

Heidelberg (ots) – Am 07.01.2022 zerkratzte ein bislang unbekannter Täter im

Zeitraum von 14.00 – 15.30 Uhr einen Am Fürstenweiher abgestellten Mini Cooper

mit einem spitzen Gegenstand auf der gesamten Beifahrerseite. Der geschätzte

Sachschaden beträgt 4.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können,

werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Nord telefonisch unter

06221-45690 in Verbindung zu setzen.