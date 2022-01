1. HEF

Unfall im Kreuzungsbereich

Hauneck. Am Samstag (08.01.), gegen 16.30 Uhr, befuhr ein 78-jähriger Fahrer eines Ford Focus aus Hauneck die Hersfelder Straße aus Richtung Ortsmitte kommend in Richtung Bad Hersfeld. Eine 78-jährige Fahrerin eines Ford, ebenfalls aus Hauneck, befuhr die Straße Döllwiesen in Richtung Kreuzung Hersfelder Straße. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich übersah sie den vorfahrtsberechtigten Pkw-Fahrer, es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 11.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Von Fahrbahn abgekommen

Grebenhain. Am Samstag (08.01.), gegen 18.15 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Audi A4 die Bundesstraße von Hartmannshain herkommend in Richtung Grebenhain. Auf der winterlichen Fahrbahn verlor der 50-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet zunächst auf die Gegenfahrbahn, stieß gegen einen Leitpfosten am Fahrbahnrand und beschädigte diesen. Anschließend fuhr der Audi auf den schrägen Leitplankenbeginn. Hierdurch wurde das Fahrzeug ausgehebelt, drehte sich in der Luft und blieb auf dem Dach liegen. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Es kam zu circa 1.000 Euro Sachschaden.

Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Hersfeld. Im Ortsteil Sorga brachen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (08.01.) in ein Einfamilienhaus in der Straße „Im Forst“ ein. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten, die sie anschließend durchsuchten. Mit Bargeld und Schmuck im Wert von rund 1.000 Euro flüchteten die Einbrecher letztlich in unbekannte Richtung. Zudem entstand Sachschaden von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mann ausgeraubt – Zeugen gesucht

Rotenburg. Nach derzeitigen Erkenntnissen raubten unbekannte Täter am frühen Sonntagmorgen (09.01.), zwischen 4 Uhr und 5 Uhr, einen 45-jährigen Mann aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg aus. Als der 45-Jährige die Straße „Alte Fuldabrücke“ entlang lief, schlugen Unbekannte ihn von hinten nieder und entwendeten zwei Mobiltelefone sowie das mitgeführte Bargeld des Mannes. Die genaue Höhe der erlangten Beute ist derzeit noch nicht bekannt. Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Künzell. Unbekannte versuchten am Freitagmorgen (07.01.), gegen 7.10 Uhr, in ein Wohnhaus in der Mecklenburger Straße einzubrechen. Ein Hausbewohner bemerkte zwei vermutlich männliche, schwarz gekleidete Täter, als diese versuchten ein Fenster im Terrassenbereich aufzuhebeln. Daraufhin flüchteten sie unerkannt in Richtung Künzell und hinterließen 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht

Am gestrigen Samstag kam es gegen 14:35 Uhr auf der K 164 (Sickelser Straße) zu einem Verkehrsunfall. Eine 77-jährige Frau aus Neuhof befuhr mit ihrer Mercedes B-Klasse die K 164 von Sickels kommend in Richtung Neuenberg, als ihr auf ihrer Fahrbahn ein Pkw entgegenkam, der ein anderes Fahrzeug überholte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Frau nach rechts aus, kam hierbei von der Fahrbahn, kollidierte mit einer Warnbake und landete im Straßengraben. Das entgegenkommende Fahrzeug setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Laut Aussage der Mercedes Fahrerin soll es sich um einen weißen oder silberfarbenen Pkw gehandelt haben. Am Mercedes entstand Sachschaden von ca. 6000,-EUR. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Fulda unter 0661/105-0 zu melden.