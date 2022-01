Mainz-Mombach (ots) – Freitag, 17:30 Uhr – Am Freitagnachmittag kam es in Mainz Mombach zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem ein 67-jähriger Mainzer mit seinem Hund von einem Auto überfahren wurde.

Der 79-jährige Mainzer befuhr mit seinem Mercedes die Kreuzstraße, vom Industriegebiet her kommend in Richtung Mainz-Gonsenheim. Am Kreisverkehr Kreuzstraße/Hauptstraße übersah er vermutlich den Fußgänger, der mit seinem Hund über den Fußgängerüberweg ging und erfasste ihn.

Der Fußgänger wurde durch den Unfall schwerst verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Hund wurde durch den Aufprall tödlich verletzt. Der Mercedes-Fahrer kam zwecks Untersuchung ebenfalls in ein nahe gelegenes Krankenhaus.