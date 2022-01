Betrunkener Sattelzug-Fahrer durch Verkehrsteilnehmer an Weiterfahrt gehindert

BAB 5/Alsfeld (ots) – Am Freitag 07.01.2022 um 17:55 Uhr, wurde durch mehrere Verkehrsteilnehmer auf der BAB 5 in Fahrtrichtung Süden ein litauischer Sattelzug gemeldet, der auffallend starke Schlangenlinien fuhr. Im Verlauf des Telefongesprächs mit den Zeugen touchierte der Sattelzug beidseitig mehrfach die dortigen Schutzplanken. Durch die Verkehrsteilnehmer konnte der Fahrer des Sattelzuges zum Anhalten auf dem Standstreifen bewegt werden.

Hier wurde der 43-jährige weißrussische Fahrer durch die Verkehrsteilnehmer angesprochen. Er stand offensichtlich stark unter dem Einfluss von Alkohol. Dennoch war er uneinsichtig und wollte seine Fahrt fortsetzen. Durch das beherzte Eingreifen der Zeugen konnte die Weiterfahrt verhindert werden und der Fahrer wurde bis zum Eintreffen der Polizei durch diese festgehalten.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,25 Promille. Vermutlich wurde durch die aufmerksamen Zeugen Schlimmeres verhindert, ihnen gilt ein besonderes Lob. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 4.000 Euro.

Der betrunkene Fahrer des Sattelzuges wurde durch eine Streife der Autobahnpolizei Bad Hersfeld auf die Dienststelle verbracht und es wurde durch einen hinzugerufenen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt. Ihm droht nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit im Straßenverkehr. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Fuchs ausgewichen – PKW erheblich beschädigt

Haunetal (ots) – Am frühen Sonntagmorgen 09.01.2022 gegen 04:00 Uhr befuhr ein 32-Jähriger Bad Hersfelder die Bundesstraße 27 zwischen Meisenbach und Neukirchen. Als ein Fuchs die Fahrbahn querte, wollte der Mann mit seinem Opel ausweichen und landete mit seinem Fahrzeug im angrenzenden Acker.

Bei diesem Ausweichmanöver wurde das Fahrzeug erheblich beschädigt und unter anderem ein komplettes Rad abgerissen. Es entstand Sachschaden von etwa 7.000 Euro. Der Fuchs wurde vermutlich nicht verletzt.

Abkommen von Fahrbahn auf schnellglatter Fahrbahn

Fulda (ots) – Am Samstag 08.01.2022, befuhr ein 19-jähriger Fahrer eines Pkw Audi gg. 03:50 Uhr die Kreisstraße 58 von Löschenrod kommend in Fahrtrichtung Kerzell. Auf schneeglatter Fahrbahn kam das Fahrzeug in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab und streifte dabei einen Verkehrsmast. Hierdurch entstand am Audi Sachschaden in geschätzter Höhe von 7.000 EUR. Der Mast blieb unbeschädigt.

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fußgänger

Fulda (ots) – Am Freitag 07.01.2022, ereignete sich gg. 19:00 Uhr ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Lindenstraße/Nikolausstraße in Fulda. Ein 51-jähriger Mann aus Fulda befuhr mit seinem Pkw Ford die Lindenstraße und wollte nach links in die Nikolausstraße abbiegen. Hierbei übersah er einen Fußgänger, der entgegen seiner Fahrtrichtung die Nikolausstraße gerade überqueren wollte.

Der 48-jährige Fußgänger aus Hünfeld wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und wurde zur ambulanten Behandlungen der erlittenen Prellungen in ein Fuldaer Krankenhaus eingeliefert.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Eiterfeld/Leibolz (ots) – Am Freitag 07.01.2022, gegen 18.45 Uhr verunfallte auf der Kreisstraße 147 zwischen den Ortsteilen Leibolz und Malges im Gemeindebereich Eiterfeld ein 23-jähriger Mann aus Eiterfeld mit seinem Mercedes.

Der Fahrer kam mit seinem Fahrzeug im Verlauf einer Linkskurve auf Grund der Witterungsverhältnisse und vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Straße ab, prallte zunächst gegen einen Wasserdurchlass und kam dann nicht mehr fahrbereit im Graben zum Stehen. Der Unfallfahrer blieb zum Glück unverletzt, der Pkw hingegen erlitt Totalschaden und musste abgeschleppt werden.

Verkehrsunfall mit leicht Verletzten

Heringen (ots) – Am Samstag, den 08.01.2022 gegen 17:10 Uhr befuhr ein 21jähriger Mann aus Bebra mit seinem Seat Ibiza die L3255 aus Richtung Friedewald in Richtung Herfa. Im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve kam der Fahrer aufgrund verschmutzter Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen den dortigen Hain.

Hierbei überschlug sich der PKW und kam letztendlich auf der Beifahrerseite zum liegen. Der Fahrer wurde hierbei leicht verletzt und durch eine RTW-Besatzung an der Unfallstelle versorgt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3.000 EUR.

Verkehrsunfallflucht

Alheim (ots) – Im Zeitraum vom 06.01.2022, 23.55 Uhr bis 07.01.2022, 15.00 Uhr wurde ein weißer Pkw Hyundai am hinteren linken Bereich beschädigt. Der Pkw war in der Nürnberger Straße auf einen Parkplatz einer Bank abgestellt. Sachschaden ca. 1.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

